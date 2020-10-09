Глава ФДМ Сенниченко розповів про колізії з виконанням рішення суду про поновлення звільненої ще в 2016 р. співробітниці: У підсумку мене оштрафували на 42 тис. грн

УКР
Суд оштрафував главу Фонду держмайна Дмитра Сенниченка на 42 тис. грн за бездіяльність, оскільки він не виконав рішення суду про поновлення звільненої ще в 2016 році співробітниці підрозділу Фонду. Водночас виконати рішення суду неможливо, оскільки підрозділ, який очолювала звільнена, було ліквідовано в 2019 році.

Про це повідомив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Які ж ви мені дорогі", або історія про юридичну колізію і сорок тисяч.

Вмощуйтеся зручно.

Далекого 2016-го року попереднє керівництво Фонду держмайна звільнило начальницю одного з регіональних відділень Фонду держмайна. Зробили це з процедурними порушеннями, тож постраждала звернулася до суду. За деякий час суд прийняв рішення поновити людину на посаді.

Тут важливе уточнення, ключове: на момент судового рішення це регіональне відділення фактично існувало. Але у 2019 році його ліквідували під час реорганізації, проведеної моїм попередником. Поновлювати співробітницю, фактично, не стало куди – її місце роботи зникло в ході реорганізації разом із юридичною особою, яку вона очолювала.

Впродовж 2019 та 2020 років Фонд неодноразово звертався до суду за роз’ясненнями, як виконати це судове рішення за нових обставин. Суд відмовив надавати роз’яснення.

Фонд звертався до суду за заміною способу виконання судового рішення. І в цьому суд відмовив.

Фонд звертався до Національного агентства України з питань державної служби. І звідти відповіді по суті ми не отримали.

Увесь час ми намагалися знайти вихід із колізійної ситуації, що склалася. Адже відповідач у справі - посадова особа, яка здійснює призначення, тобто голова Фонду держмайна. З вересня 2019 року це - я.

Поки вирішити ситуацію не вдавалося, заявник подав на суб’єкта призначення до суду за бездіяльність. Що ж, навіть якщо ми за браком пояснень від суду та Нацагентства просто не знали, як правильно діяти, від звинувачень у бездіяльності нас це не звільнило.

Судовим рішенням на мене наклали штраф у сумі 42 040 грн за невиконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 19.09.2016 року. У вересні 2016-го я саме розпочав роботу в Укрпошті, і гадки не мав, що цього дня мене покарають на 40 тисяч у 2020-му. Future in the Past якийсь!

Тим не менш, ще до судового рішення про штраф ми таки напрацювали спосіб вирішення ситуації, яка до нього призвела. Сьогодні ми поновлюємо співробітницю Фонду на посаді та направляємо звіт про виконання ухвали до суду.

Але штраф сплатити все одно доведеться. Оскаржити його не можна. До ситуації призвела купа обставин, людей та їхніх рішень, але хто її розрулював, той і поплатився – адмінка світить особисто мені. Позивач отримає 20 000, виконавча служба отримає 20 000. Тільки мені ці тисячі доведеться скласти докупи та разом заплатити з власної кишені. А це немало.

Ех, які ж ви мені дорогі!" - розповів Сенниченко.

суд (11876) звільнення (2733) юстиція (732) ФДМУ (1641) Сенниченко Дмитро (127)
А нельзя ли было предложить гражданке аналогичную должность и решить вопрос по соглашению сторон? Дбл блд!
показати весь коментар
09.10.2020 15:57 Відповісти
Ви правий! Можна було знайти кілька варіантів вирішення проблеми, але цьому царьку було пофіг на звільнену... поки суд не заліз до його особистого гаманця...
показати весь коментар
09.10.2020 16:06 Відповісти
Согласен на 100%, этому свинёнку надо научиться законы выполнять, а не крокодиловы слёзы по поводу копеечного штрафа проливать.
показати весь коментар
09.10.2020 16:42 Відповісти
Понти не треба колотити, накосячилим , так само , як з "продажем " готелю Дніпро.

Рефінанс з Нацбанку - визначеним банкам (2-м), потім кредитування юр. особи, яка по суті ніхто - гола й боса,продаж цій юр особі. Держава по суті викупила сама у себе, тільки власник змінився.
показати весь коментар
09.10.2020 16:06 Відповісти
Бе-е-дненький.
А как же незаконно уволенный человек 4 года без работы? И на новую не могла устроится, пока не уволится с восстановленной.
показати весь коментар
09.10.2020 17:45 Відповісти
 
 