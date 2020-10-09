УКР
Балух почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам'ятає, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, притомний, але ще дезорієнтований.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Пацієнт у свідомості, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам'ятає. Потрібен час, це наслідки тяжкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", - зазначила парламентарій.

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

+13
Обнадійлива новина. Дай Боже, щоб все було гоже.
показати весь коментар
09.10.2020 16:29 Відповісти
+10
І всі ці люди кацапам "дулі" крутили, як Балух?
показати весь коментар
09.10.2020 16:30 Відповісти
+8
Інтернет заблокували? Чи що не дає задовольнити цікавість?
"До "ЄС" на місцевих виборах долучаться й колишні політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, народний депутат VII та VII скликань Леонід Ємець, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд."
показати весь коментар
09.10.2020 16:26 Відповісти
Скорее всего это заказуха, сделанная под хулиганку
показати весь коментар
09.10.2020 15:56 Відповісти
Наверняка Портнов и Татаров
показати весь коментар
09.10.2020 21:06 Відповісти
Вот интересно, каким клеем приклеилась Геращенко к Балуху? Что между ними общего?
показати весь коментар
09.10.2020 16:11 Відповісти
Інтернет заблокували? Чи що не дає задовольнити цікавість?
"До "ЄС" на місцевих виборах долучаться й колишні політв'язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух, народний депутат VII та VII скликань Леонід Ємець, директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд."
показати весь коментар
09.10.2020 16:26 Відповісти
Ирочка , в Украине достаточно людей с диагнозом похуже Балуха . У тебя нема случайно желания освещать состояние и этих людей , а ? Можешь начать с ближайшего травмпункта .
показати весь коментар
09.10.2020 16:13 Відповісти
І всі ці люди кацапам "дулі" крутили, як Балух?
показати весь коментар
09.10.2020 16:30 Відповісти
Обнадійлива новина. Дай Боже, щоб все було гоже.
показати весь коментар
09.10.2020 16:29 Відповісти
Банальная пьянка бывших узников Кремля по случаю годовщины их освобождения после которой все узники потеряли друг друга и не могут внятно объяснить кто где был и что произошло, преподносится как покушение на патриота. Патриоты не бухают!
показати весь коментар
09.10.2020 16:38 Відповісти
Патриоты в своей стране и как свободные люди, могут выпить. А ты кто такой, чтоб морали читать? Что ты сделал для Украины? Смердит от тебя сепаром.
показати весь коментар
09.10.2020 17:05 Відповісти
Вот и я говорю, что патриоты вполне нормальные люди, которые могут себе позволить выпить и даже свободно набухаться до чёртиков. И не нужно лепить из них иконы когда смердит перегаром
показати весь коментар
09.10.2020 17:51 Відповісти
А ты что, алкотестер? Прежде чем чесать языком что попало, прочитай предыдущие материалы по этой теме. БАЛУХ БЫЛ СОВЕРШЕННО ТРЕЗВ!
показати весь коментар
09.10.2020 16:55 Відповісти
 
 