Балух почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам'ятає, - Ірина Геращенко

Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого на початку вересня побили в столичному Гідропарку, притомний, але ще дезорієнтований.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Пацієнт у свідомості, без ШВЛ. Почав говорити, але ще дезорієнтований, нічого не пам'ятає. Потрібен час, це наслідки тяжкої травми. Якщо буде подальший прогрес, Володю переведуть, нарешті, з реанімації", - зазначила парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побитий на початку вересня Балух опритомнів і вже намагається щось говорити, але ще дуже слабкий, - Ірина Геращенко

Нагадаємо, про побиття Балуха 8 вересня повідомив український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. За його словами, Балух притомний, у нього зламані рука і ключиця, загрози його життю немає.

У поліції Києва повідомили, що 49-річного потерпілого госпіталізували з тілесними ушкодженнями з київського Гідропарку.

Також читайте: Лікарі починають тренувати Балуха до самостійного дихання, - Ірина Геращенко

Пізніше нардепка "ЄС" Ірина Геращенко повідомила, що Балух перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

18 вересня столична поліція затримала підозрюваного в нападі на колишнього політв'язня. Наступного дня Дніпровський районний суд Києва обрав підозрюваному в нападі на Балуха запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.