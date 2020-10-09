УКР
Одеська ОДА просить МОЗ дозволити припортовому заводу постачати кисень у лікарні: медустанови забезпечені киснем до кінця жовтня

Одеська ОДА просить МОЗ дозволити припортовому заводу постачати кисень у лікарні: медустанови забезпечені киснем до кінця жовтня

В Одеській облдержадміністрації вважають, що медустанови області киснем повинен забезпечувати Одеський припортовий завод, а не Київський кисневий завод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила на брифінгу директорка обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва.

"Одеський обласний медичний центр та інші медзаклади повністю забезпечені киснем до кінця жовтня, жодному з пацієнтів досі не відмовлено у виконанні призначеної процедури з використанням кисню... Водночас, керівництво ОДА вирішує питання з центральними органами влади про сертифікацію виробництва медичного кисню Одеським припортовим заводом, який давно випускає технічний кисень", - зазначила Одарій-Захар'єва.

За її словами, гендиректор ОПЗ запевнив, що підприємство спроможне повністю забезпечити медзаклади необхідними обсягами кисню. Однак поки що не вирішено проблему відповідної сертифікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У МОЗ оновили перелік "зелених" і "червоних" країн за кількістю активних випадків COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що не можна використовувати технічний кисень в лікуванні, оскільки він небезпечний для життя людини. За його словами, медичний кисень - це лікарський засіб, який використовується для лікування людини, а технічний кисень вибухонебезпечний. Степанов нагадав про випадок, який стався 10 років тому в Луганську.

"... У 2010 році саме через застосування технічного кисню всупереч встановленим правилам в місті Луганськ, в сьомій міській лікарні стався вибух, під час якого загинули люди в реанімаційному відділенні", - сказав Степанов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Степанов закликав політиків чесно інформувати людей про COVID-19: "Перестаньте поширювати фейки!". ВIДЕО

карантин (18172) МОЗ (5424) Одеса (5617) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
А киевский кислородный завод кислород что не в баллонах а подушках поставляет?? Или там баллоны другой системы??
09.10.2020 16:53 Відповісти
+1
А ларчик тут просто открывается....
Зеленое стадо работает в интересах паРаши...
Киевский кислородный завод принадлежит кацапам и входит концерн "криогенмаш"....а одесский кислородный завод это украинское предприятие...
Вот отсюда и проблемы с сертификатом.....
Ермак и шмыгло работают...
09.10.2020 16:19 Відповісти
+1
фонд ковида 65 млрд....можно было кислородный комбинат построить
09.10.2020 17:11 Відповісти
К пандемии готовились пля...
09.10.2020 16:12 Відповісти
Одеська ОГА дає гарантії якості медичного кисню?
Чи вона просто просить?
Хто гарнтуватиме, що при екплуатації балонів пересічними громадянами не виникне трагедії?
09.10.2020 16:13 Відповісти
Если ты будешь очень остро нуждаться в кислороде....а медицинского не окажется но будет технический....ты откажешься??
09.10.2020 16:23 Відповісти
Дивись нижче.
09.10.2020 16:48 Відповісти
Хто гарнтуватиме , що без кисню хворі на ковід19 не перемруть ?
09.10.2020 16:25 Відповісти
Вибір за вами.
Кисневий балон з варіантами.
Відсутність кисневого балону.
Я вибрав би варіанти. Але (мені так здається, може в голові паморочиться) ми живемо в цивілізованому суспільстві.
Десь так...
09.10.2020 16:47 Відповісти
І ще одне, поцікавтеся кількістю жертв при вибухах кисневих балонів.
09.10.2020 16:50 Відповісти
А киевский кислородный завод кислород что не в баллонах а подушках поставляет?? Или там баллоны другой системы??
09.10.2020 16:53 Відповісти
Привіт тобі від якості, ти впевнений, що Одеський може забезпечити таку саму якість кисню?
Ти взагалі чув слова НОРМА, ЯКІСТЬ, ВИМОГИ, ДСТУ? Про ISO... я просто промовчу
09.10.2020 17:02 Відповісти
Підприємство повинно надати ДОКАЗИ можливості випуску якісної продукції, а не через ОГА просити дозволу на випуск продукції.
Я дуже дочтупно написав, але без урахування реалій життя - є така куйня, я державні наглядові органи.
Але ж ми розмовляли не про корупцію. Чи не так?
09.10.2020 17:06 Відповісти
Головне якість, не має бути ніяких домішок. Це підтверджується сертифікатом, без нього ніхто не дозволе.
09.10.2020 17:18 Відповісти
А ларчик тут просто открывается....
Зеленое стадо работает в интересах паРаши...
Киевский кислородный завод принадлежит кацапам и входит концерн "криогенмаш"....а одесский кислородный завод это украинское предприятие...
Вот отсюда и проблемы с сертификатом.....
Ермак и шмыгло работают...
09.10.2020 16:19 Відповісти
Это так говорят по простому: проблема с сертификатом. А что стоит за этой проблемой? Одна из причин, и, пожалуй, главная, что Центр стандартизации не имеет права и не хочет выдавать заводу сертификат на кислород, который соответствует понятию технический, но не соответствует требованиям "медицинский". Поскольку медицинский кислород отличается от технического только повышенным содержанием вредного углекислого газа, вопрос сводится к тому, что завод не хочет тратить средства на установку фильтров, поглощающих углекислый газ на пути закачки технического кислорода из компрессора в баллон, предназначенный для медицинского кислорода. Может, надо выделить заводу средства на фильтры, и таким образом решить эту проблему?
09.10.2020 17:16 Відповісти
Одесский припортовый, шо они там в себе возомнили - поставлять газосварочный кислород, перепутают еще с ацетиленом... Зебик и так весь облажался... и тут будет 100500 подстава.
09.10.2020 16:26 Відповісти
фонд ковида 65 млрд....можно было кислородный комбинат построить
09.10.2020 17:11 Відповісти
Закатали 25 лярдів в асфальт, котрий руками відривають
Десь ВІДОСІК (найулюбленіше слово преЗЕка) затаївся, та чекає свого часу
09.10.2020 18:00 Відповісти
 
 