Одеська ОДА просить МОЗ дозволити припортовому заводу постачати кисень у лікарні: медустанови забезпечені киснем до кінця жовтня

В Одеській облдержадміністрації вважають, що медустанови області киснем повинен забезпечувати Одеський припортовий завод, а не Київський кисневий завод.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила на брифінгу директорка обласного Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій-Захарьєва.

"Одеський обласний медичний центр та інші медзаклади повністю забезпечені киснем до кінця жовтня, жодному з пацієнтів досі не відмовлено у виконанні призначеної процедури з використанням кисню... Водночас, керівництво ОДА вирішує питання з центральними органами влади про сертифікацію виробництва медичного кисню Одеським припортовим заводом, який давно випускає технічний кисень", - зазначила Одарій-Захар'єва.

За її словами, гендиректор ОПЗ запевнив, що підприємство спроможне повністю забезпечити медзаклади необхідними обсягами кисню. Однак поки що не вирішено проблему відповідної сертифікації.

Зазначається, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що не можна використовувати технічний кисень в лікуванні, оскільки він небезпечний для життя людини. За його словами, медичний кисень - це лікарський засіб, який використовується для лікування людини, а технічний кисень вибухонебезпечний. Степанов нагадав про випадок, який стався 10 років тому в Луганську.

"... У 2010 році саме через застосування технічного кисню всупереч встановленим правилам в місті Луганськ, в сьомій міській лікарні стався вибух, під час якого загинули люди в реанімаційному відділенні", - сказав Степанов.

