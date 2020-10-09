Місія ОБСЄ повинна розширити моніторинг на окупований Крим, - постпред України Цимбалюк

Україна закликає СММ ОБСЄ здійснювати моніторинг ситуації і в Криму, на який також поширюється мандат Місії, а якщо Росія заборонятиме доступ патрулям на півострів, то це слід відобразити у звітах.

Про це заявив Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо СММ поширити свій комплексний моніторинг на Автономну Республіку Крим та місто Севастополь, які, як частина міжнародно визнаної території України, також належать до мандату Місії. Якщо Російська Федерація продовжуватиме забороняти доступ патрулям СММ на тимчасово окупований півострів Крим, то це повинно бути відображено у звітах СММ", - заявив він.

Дипломат нагадав, що мандат Місії зобов'язує її звітувати про будь-які обмеження свободи пересування або інші перешкоди для виконання її мандату.

"Ми також повторюємо свою позицію щодо того, що не існує жодних перешкод для запуску дистанційного моніторингу ситуації в Криму з боку СММ на основі свідчень та спілкування з місцевими жителями та їхніми сім'ями, подібно до того, що Місія вже робить на Донбасі", - заявив Цимбалюк.

Читайте також: ОБСЄ готова бути на Донбасі посередником, але не арбітром, - голова місії Чевік