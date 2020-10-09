Поліцейські вивели чоловіка з квартири на вулицю, щоб затримати за появу в громадському місці в нетверезому вигляді, - ДБР

Старшому дільничному офіцерові поліції і колишньому начальнику сектору одного з відділень Кремінського відділу поліції Нацполіції в Луганській області повідомлено про підозру в порушенні недоторканності житла, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Слідством встановлено, що в серпні 2018 року двоє правоохоронців під надуманим приводом проникли до будинку місцевого мешканця. Без законних підстав, не оформлюючи при цьому процесуальних документів, поліцейські провели несанкціонований обшук в житлових приміщеннях та господарських спорудах, під час якого виявили та вилучили паперовий згорток з сумішшю зеленого кольору, рослинного походження.

Того ж дня після проведення обшуку поліцейські автівкою перевезли чоловіка з обшуканої будівлі на сусідню вулицю. Там поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 178 КУпАП через начебто появу потерпілого в громадському місці у п'яному вигляді. При цьому до офіційних документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо виявлених та вилучених речей.

Таким чином, поліцейські підозрюються у порушенні недоторканності житла (ч.2 ст.162 ККУ), а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.1 ст.366 ККУ).



У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.



Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу.