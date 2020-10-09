Поліцейські вивели чоловіка з квартири на вулицю, щоб затримати за появу в громадському місці в нетверезому вигляді, - ДБР
Старшому дільничному офіцерові поліції і колишньому начальнику сектору одного з відділень Кремінського відділу поліції Нацполіції в Луганській області повідомлено про підозру в порушенні недоторканності житла, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Слідством встановлено, що в серпні 2018 року двоє правоохоронців під надуманим приводом проникли до будинку місцевого мешканця. Без законних підстав, не оформлюючи при цьому процесуальних документів, поліцейські провели несанкціонований обшук в житлових приміщеннях та господарських спорудах, під час якого виявили та вилучили паперовий згорток з сумішшю зеленого кольору, рослинного походження.
Того ж дня після проведення обшуку поліцейські автівкою перевезли чоловіка з обшуканої будівлі на сусідню вулицю. Там поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 178 КУпАП через начебто появу потерпілого в громадському місці у п'яному вигляді. При цьому до офіційних документів внесені завідомо неправдиві відомості щодо виявлених та вилучених речей.
Таким чином, поліцейські підозрюються у порушенні недоторканності житла (ч.2 ст.162 ККУ), а також внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч.1 ст.366 ККУ).
У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання відносно підозрюваних запобіжного заходу.
- а что он делал?
- начали задерживать, начал хулиганить.
Готовит Просвещенья дух.
Мабуть ви ще не про все чули.
У нас дільничний, поселився на вулиці, видивився беззахисну людину, прийшов з "колегами", підклали гранату в сарай, мужику умовний термін з виплатою 20% пенсії. (посоромились садити слава Богу) менту звання кОпИтана...
Но теперь такого не может быть, в Украине Зе 73%, а тогда у Петра было всего 54+-%.
14й год забылся, когда опорные пункты ДАИ горели и стояли пустые а пенты попрятались и пол года не было видно ни одного.
И скольких наказали за последние годы?