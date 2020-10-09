17-річний севастополець нелегально перейшов кордон із РФ на Сумщині заради навчання в українському виші, - ДПСУ

На Сумщині прикордонники затримали 17-річного севастопольця, який нелегально перейшов кордон з РФ, оскільки хоче вчитися в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.

Порушника кордону зупинив наряд відділення "Стара Гута" поблизу населеного пункту Василівка, що в Середино-Будському районі. Юнак пояснив, що направляється в Херсон на навчання і в пошуках знань пройшов неабиякі поневіряння.

"Спершу севастополець хотів потрапити на материк через КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску. Тоді молодик наважився на довгу подорож. Через нелегально збудований міст він виїхав з окупованого Криму на територію країни агресора. Потім поїхав у Брянську область, де й незаконно перетнув кордон в Україну", - йдеться в повідомленні.

Попри поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а чи притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському виші, вирішуватиме суд.