7 731 37

17-річний севастополець нелегально перейшов кордон із РФ на Сумщині заради навчання в українському виші, - ДПСУ

На Сумщині прикордонники затримали 17-річного севастопольця, який нелегально перейшов кордон з РФ, оскільки хоче вчитися в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.

Порушника кордону зупинив наряд відділення "Стара Гута" поблизу населеного пункту Василівка, що в Середино-Будському районі. Юнак пояснив, що направляється в Херсон на навчання і в пошуках знань пройшов неабиякі поневіряння.

"Спершу севастополець хотів потрапити на материк через КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску. Тоді молодик наважився на довгу подорож. Через нелегально збудований міст він виїхав з окупованого Криму на територію країни агресора. Потім поїхав у Брянську область, де й незаконно перетнув кордон в Україну", - йдеться в повідомленні.

Через центри "Донбас-Україна" і "Крим-Україна" до вишів вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій, - МОН

Попри поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а чи притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському виші, вирішуватиме суд.

+13
зебильная власть отправит его к "судья вовк", которые не только наложат штрафы, но и постановят выдать парня - в рашку.. Шоб "другая сторона" - не обиделась..
09.10.2020 16:26 Відповісти
+10
Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
09.10.2020 16:32 Відповісти
+9
Для шпиона возраст маловат. А легенда про учебу хорошая. Хотя кацапы без всяких легенд в Раде у нас сидят.
09.10.2020 16:27 Відповісти
Вот это тяга к учёбе, весьма похвально. Только вот зачем нелегально через границу ломиться?
09.10.2020 16:23 Відповісти
да мутняк, консерву готовят от ФСБ
09.10.2020 16:24 Відповісти
Тут полстраны консервы.
09.10.2020 17:40 Відповісти
причем готовые...
09.10.2020 18:22 Відповісти
Зачем такие сложности?
Границы открыты, профессиональные вербовщики ФСБ могут свободно ездить. Судя по опросам порядка 14% граждан, желают интеграции с РФ (фактически поглощение). Политики открыто ездят в Кремль, действует несколько ТВ каналов огромное количество интернет сайтов пророссийского (антиукраинского) характера. Даже тут на Цензоре комментаторы возмущены, что власти не дают пользоваться ВК.
И тут, внезапно, ФСБ засылает агента 17 лет пешком через границу?
09.10.2020 17:41 Відповісти
если парень призывного возраста, русские его и через Брянск бы не выпустили, учитывая место жительства. Еще бы спросили, зачем аж сюда ехал?
Думаю, как-то так.
09.10.2020 16:32 Відповісти
чому нелегально,бо вже скорше всього стоїть відмітка і чекісти-погранці загребли би
09.10.2020 16:34 Відповісти
Пропускные пункты на админгранице с Крымом закрыты, а через Брянские леса по партизанским тропам кто только не ломится.
09.10.2020 17:05 Відповісти
зебильная власть отправит его к "судья вовк", которые не только наложат штрафы, но и постановят выдать парня - в рашку.. Шоб "другая сторона" - не обиделась..
09.10.2020 16:26 Відповісти
Та да..Если отдадут пацана-служба на берегу Баренцевого моря выбьет у него крамольные мысли о науке из головы. Климат там немножко отличается от крымского.
09.10.2020 16:37 Відповісти
и правильно сделают. нефиг шастать.
сколько мест в киевских университетах ты лично готов оплатить для студентов из крыма?
ноль или нуль?
09.10.2020 16:53 Відповісти
А чем студенты из Крыма,украинцы,хуже студентов из Донбасса или Волыни,украинцев?
09.10.2020 16:56 Відповісти
идиотом мать родила или стал сам? отвечаю: владением мовой, гражданством, политическим импринтингом...
09.10.2020 17:03 Відповісти
Ты считаешь,что я с тобою ,генетическим быдлом, должен разговаривать продолжать? Собеседники,готовые с тобою о чем то говорить, находятся не в соц сетях, а городских коллекторах .
09.10.2020 17:11 Відповісти
значит мать родила. видно наследственность, круг общения и тд.
ничего. если в детстве не бухал, то у твоих детей есть 50% шанс получить гены матери.
(скрестил пальцы за них)
09.10.2020 17:18 Відповісти
Ответил,читай пост выше.
09.10.2020 17:21 Відповісти
благодаря тебе, твоей семье, твоим родителям - зеленский победил.
таких как ты называют украинцы - украинскими дебилами.
09.10.2020 17:28 Відповісти
https://natribu.org/
09.10.2020 17:32 Відповісти
теперь видно, почему ни одного твоего родственника в ато не взяли.
шизофрения - страшное заболевание и таким в армии украины не место.
я бы вообще, семьи дебилов, где ни один не служил, лишал бы пенсий..
09.10.2020 17:38 Відповісти
Баран.
09.10.2020 19:19 Відповісти
Для шпиона возраст маловат. А легенда про учебу хорошая. Хотя кацапы без всяких легенд в Раде у нас сидят.
09.10.2020 16:27 Відповісти
Да и в правительстве тоже, а может ещё и выше.....
09.10.2020 19:44 Відповісти
Все будет хорошо у него, особенно после того как в новости попал
09.10.2020 16:28 Відповісти
Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу и в поисках знаний прошел через серьезные лишения.

Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
09.10.2020 16:32 Відповісти
Не совсем удачный пример,лучше было привести не Москву, а Киев, и Могилянку.
09.10.2020 17:17 Відповісти
"Нарушителя границы..." (севастопольца).
В общем, парню, нужно было спросить у погранцов: "Чей Крым тогда?" . Или как там принято...
09.10.2020 16:41 Відповісти
И что? Смская область ни одним метром не граничит с Крымом. Я тоже примерно так подумал сперва,но он незаконно въехал с территории России. Пограничники правильно протокол составили.
09.10.2020 16:54 Відповісти
ЧЕЛОВЕК -- КРЕМЕНЬ !!! вот таких надо БРАТЬ на заметку и ПОМОГАТЬ всячески ДВИГАТЬСЯ по ЖИЗНИ !!! в наше время в 17 лет это ПОДВИГ !!! Здоровья тебе , парнишка и СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО в Украине !!!
09.10.2020 16:54 Відповісти
Ну прямь Ломоносов . Кстати Ломоносов учился в Могилянке но мокшане почему то об этом не говорят
09.10.2020 17:00 Відповісти
В першій половині 90-тих говорили, а потім скрЭпи та вялічіє не дозволяли.
09.10.2020 17:29 Відповісти
З усією повагою осмілюсь зауважити,що Михайло Васильович навчався і в Могилянці.
Та тут нема про що сперечатися.Ми ж не будемо,як кацапи,переписувати історію.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731 1731 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 - учёба в Славяно-греко-латинской академии: 1731 - класс пиитики, 1732 - класс риторики, 1734 - класс философии.https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - учёба в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киево-Могилянской академии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] : на протяжении нескольких месяцев слушает философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике.https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - возвратился из Киева назад в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать своё образование.
09.10.2020 17:46 Відповісти
З добрими намірами Бог в допомогу цьому хлопцю.
Саме так ми підтримаємо наших кримчан
09.10.2020 17:19 Відповісти
Треба дати хлопчикові шанс.
09.10.2020 17:23 Відповісти
Сумнівний в"юноша. Пованює расєйським фсб.
09.10.2020 17:30 Відповісти
"... Через нелегально збудований міст ..."
===
Не зрозумів. Про що йдеться? Міст збудував цей юнак? Якщо так, то треба його до блаЗЄнського "великого_будівництва". Принаймні мости можна буде покласти на його виконання.
09.10.2020 17:45 Відповісти
Его фамилия не Ирмак?
09.10.2020 20:30 Відповісти
 
 