17-річний севастополець нелегально перейшов кордон із РФ на Сумщині заради навчання в українському виші, - ДПСУ
На Сумщині прикордонники затримали 17-річного севастопольця, який нелегально перейшов кордон з РФ, оскільки хоче вчитися в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Східного регіонального управління ДПСУ.
Порушника кордону зупинив наряд відділення "Стара Гута" поблизу населеного пункту Василівка, що в Середино-Будському районі. Юнак пояснив, що направляється в Херсон на навчання і в пошуках знань пройшов неабиякі поневіряння.
"Спершу севастополець хотів потрапити на материк через КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, але окупанти відмовили йому у пропуску. Тоді молодик наважився на довгу подорож. Через нелегально збудований міст він виїхав з окупованого Криму на територію країни агресора. Потім поїхав у Брянську область, де й незаконно перетнув кордон в Україну", - йдеться в повідомленні.
Попри поважні причини, які штовхнули юнака на таку подорож, прикордонники були змушені оформити документи адмінправопорушень, а чи притягати до відповідальності кримчанина, який бажає навчатися в українському виші, вирішуватиме суд.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Границы открыты, профессиональные вербовщики ФСБ могут свободно ездить. Судя по опросам порядка 14% граждан, желают интеграции с РФ (фактически поглощение). Политики открыто ездят в Кремль, действует несколько ТВ каналов огромное количество интернет сайтов пророссийского (антиукраинского) характера. Даже тут на Цензоре комментаторы возмущены, что власти не дают пользоваться ВК.
И тут, внезапно, ФСБ засылает агента 17 лет пешком через границу?
Думаю, как-то так.
сколько мест в киевских университетах ты лично готов оплатить для студентов из крыма?
ноль или нуль?
ничего. если в детстве не бухал, то у твоих детей есть 50% шанс получить гены матери.
(скрестил пальцы за них)
таких как ты называют украинцы - украинскими дебилами.
шизофрения - страшное заболевание и таким в армии украины не место.
я бы вообще, семьи дебилов, где ни один не служил, лишал бы пенсий..
Хм..Прям как Ломоносов из Холмогор в Мацкву с торговым обозом.
Но понять хлопца можно,ибо при непоступрении в мордорский ВУЗ ему улыбалась и заманчиво подмигивала служба в рашистской армии в не самых теплых уголках.
В общем, парню, нужно было спросить у погранцов: "Чей Крым тогда?" . Или как там принято...
Та тут нема про що сперечатися.Ми ж не будемо,як кацапи,переписувати історію.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1731 1731 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 - учёба в Славяно-греко-латинской академии: 1731 - класс пиитики, 1732 - класс риторики, 1734 - класс философии.https://ru.wikipedia.org/wiki/1734 1734 -https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - учёба в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F Киево-Могилянской академии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] : на протяжении нескольких месяцев слушает философские лекции Иеронима Миткевича, а также лекции по математике и физике.https://ru.wikipedia.org/wiki/1735 1735 - возвратился из Киева назад в Москву, в Славяно-греко-латинскую академию, заканчивать своё образование.
Саме так ми підтримаємо наших кримчан
===
Не зрозумів. Про що йдеться? Міст збудував цей юнак? Якщо так, то треба його до блаЗЄнського "великого_будівництва". Принаймні мости можна буде покласти на його виконання.