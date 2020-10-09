Із початком осені в Україну повернулася інфляція: у вересні зросла на 0,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5% після зниження на 0,2% у серпні і 0,6% - у липні та зростання на 0,2% у червні, 0,3% - у травні і 0,8% - у квітні та березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.
Водночас у вересні 2019 року інфляція становила 0,7%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками вересня-2020 знизилася до 2,3% порівняно з 2,5% за підсумками серпня і 2,4% - липня, повернувшись на рівень кінця березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з даними Держстату, у вересні-2020 базова інфляція становила 1,1% після 0,1% у серпні і дефляції 0,1% у липні. Однак, у вересні минулого року вона була ще вище - 1,2%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками вересня також знизилася з 3,2% до 3,1%.
На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 8,9% і 7,0%) подешевшали фрукти та овочі; на 0,5% і 0,2% - продукти переробки зернових і кисломолочна продукція. Водночас на 7,3% подорожчали яйця, на 1,6-0,5% - цукор, соняшникова олія, безалкогольні напої, сало, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби, молоко.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
Одяг та взуття подорожчали на 7,9%, зокрема взуття - на 8,9%, одяг - на 7,4%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,6% відбулося переважно за рахунок підвищення ціни на природний газ на 18,4%.
Ціни на транспорт зросли на 0,5%, насамперед за рахунок подорожчання автомобілів на 1,5%, палива та мастил - на 0,6%. Водночас на 2,7% подешевшав проїзд на залізничному пасажирському транспорті.
Послуги освіти подорожчали на 11,0%, а саме: вищої - на 15,1%, середньої - на 9,1%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо судя по ценам - только за неделю цены выросли на 5-10%
Ви ж самі по магазинах та базарах бігаєте)
Кабмин - 7%.
Пекари - 20%
Дефицит Бюджета - 24%
А правду скажет только наш кошелек!