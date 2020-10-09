УКР
Із початком осені в Україну повернулася інфляція: у вересні зросла на 0,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Споживчі ціни в Україні у вересні 2020 року зросли на 0,5% після зниження на 0,2% у серпні і 0,6% - у липні та зростання на 0,2% у червні, 0,3% - у травні і 0,8% - у квітні та березні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п'ятницю.

Водночас у вересні 2019 року інфляція становила 0,7%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками вересня-2020 знизилася до 2,3% порівняно з 2,5% за підсумками серпня і 2,4% - липня, повернувшись на рівень кінця березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з даними Держстату, у вересні-2020 базова інфляція становила 1,1% після 0,1% у серпні і дефляції 0,1% у липні. Однак, у вересні минулого року вона була ще вище - 1,2%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками вересня також знизилася з 3,2% до 3,1%.

Читайте також: Світовий банк різко погіршив прогноз падіння ВВП України в поточному році до 5,5%

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 8,9% і 7,0%) подешевшали фрукти та овочі; на 0,5% і 0,2% - продукти переробки зернових і кисломолочна продукція. Водночас на 7,3% подорожчали яйця, на 1,6-0,5% - цукор, соняшникова олія, безалкогольні напої, сало, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

Одяг та взуття подорожчали на 7,9%, зокрема взуття - на 8,9%, одяг - на 7,4%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,6% відбулося переважно за рахунок підвищення ціни на природний газ на 18,4%.

Ціни на транспорт зросли на 0,5%, насамперед за рахунок подорожчання автомобілів на 1,5%, палива та мастил - на 0,6%. Водночас на 2,7% подешевшав проїзд на залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 11,0%, а саме: вищої - на 15,1%, середньої - на 9,1%.

Читайте також: Шмигаль вважає, що для "розігріву" економіки прийнятна інфляція в 6-7%

інфляція (932) статистика (2256) Держстат (1638)
Топ коментарі
+2
на 0.5% ?)) это в день?)
бо судя по ценам - только за неделю цены выросли на 5-10%
09.10.2020 16:40 Відповісти
09.10.2020 16:40 Відповісти
+1
С возвращением!
09.10.2020 16:34 Відповісти
09.10.2020 16:34 Відповісти
+1
09.10.2020 16:49 Відповісти
09.10.2020 16:49 Відповісти
С возвращением!
09.10.2020 16:34 Відповісти
09.10.2020 16:34 Відповісти
09.10.2020 16:49 Відповісти
09.10.2020 16:49 Відповісти
Із початком осені в Україну повернулася інфляція: у вересні зросла на 0,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 7991
09.10.2020 16:53 Відповісти
09.10.2020 16:53 Відповісти
на 0.5% ?)) это в день?)
бо судя по ценам - только за неделю цены выросли на 5-10%
09.10.2020 16:40 Відповісти
09.10.2020 16:40 Відповісти
ну да. при порохе с 2014 до 2019 инфляции не было.....
09.10.2020 16:49 Відповісти
09.10.2020 16:49 Відповісти
О чем бы статья не была,а кацапы о своем геморое
09.10.2020 19:12 Відповісти
09.10.2020 19:12 Відповісти
Как весной посадили - так осенью и пожали)))
09.10.2020 16:51 Відповісти
09.10.2020 16:51 Відповісти
Все правильно,посадили идиотов в кресла,теперь результат. Вы сделали это вместе
09.10.2020 19:13 Відповісти
09.10.2020 19:13 Відповісти
Вернулась? Да она **** никуда и не уходила.
09.10.2020 16:51 Відповісти
09.10.2020 16:51 Відповісти
Кстати, а кто то видел в етом году украинскую гречку и настоящий гречаный мед а не соевый мазут который продают под видом меда?
09.10.2020 16:53 Відповісти
09.10.2020 16:53 Відповісти
Мабуть не треба розповідати байки про брезню, велику брехню, та госстат з бубочкою начолі...
Ви ж самі по магазинах та базарах бігаєте)
09.10.2020 16:58 Відповісти
09.10.2020 16:58 Відповісти
Вернулась? А она куда-то уходила?
09.10.2020 17:24 Відповісти
09.10.2020 17:24 Відповісти
Госстат говорит, что годовая инфляция - 2%.
Кабмин - 7%.
Пекари - 20%
Дефицит Бюджета - 24%
А правду скажет только наш кошелек!
09.10.2020 17:38 Відповісти
09.10.2020 17:38 Відповісти
Жри те
09.10.2020 22:18 Відповісти
09.10.2020 22:18 Відповісти
 
 