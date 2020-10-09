Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі
Президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив із відеозверненням до нації, в якому заявив про "звільнення" кількох селищ і сіл у Нагірному Карабасі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на портал Haqqin.az.
За словами Алієва, азербайджанська армія звільнила селище Гадрут, а також села Чайли, Юхари Гюзлек, Горазіллі, Гишлаг, Гараджали, Ефендилер, Сулейманли і Сур.
Алієв назвав це "історичною перемогою".
За даними Haqqin.az, це виступ Ільхама Алієва буде транслюватися по азербайджанському телебаченню.
