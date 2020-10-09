УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9593 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 061 32

Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі

Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі

Президент Азербайджану Ільхам Алієв виступив із відеозверненням до нації, в якому заявив про "звільнення" кількох селищ і сіл у Нагірному Карабасі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на портал Haqqin.az.

За словами Алієва, азербайджанська армія звільнила селище Гадрут, а також села Чайли, Юхари Гюзлек, Горазіллі, Гишлаг, Гараджали, Ефендилер, Сулейманли і Сур.

Алієв назвав це "історичною перемогою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія готова відновити мирний процес щодо Карабаху, - Пашинян

За даними Haqqin.az, це виступ Ільхама Алієва буде транслюватися по азербайджанському телебаченню.

Автор: 

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих вірменією територій. Не зупиняйте наступ і тиск на окупанта.
показати весь коментар
09.10.2020 16:38 Відповісти
+24
Когда }{уйло с его союзничками получают по кровавым соплям, Украина аплодирует стоя.
показати весь коментар
09.10.2020 16:40 Відповісти
+11
Почему освобождение в кавычках? Для цензора очистка своей территории от оккупантов это не освобождение?
показати весь коментар
09.10.2020 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих вірменією територій. Не зупиняйте наступ і тиск на окупанта.
показати весь коментар
09.10.2020 16:38 Відповісти
Когда }{уйло с его союзничками получают по кровавым соплям, Украина аплодирует стоя.
показати весь коментар
09.10.2020 16:40 Відповісти
Ща ********* опровергнет и расскажет об уничтожении за сегодня 600 танков, 100 беспилотников, 50 самолётов и 100000 солдат😂
показати весь коментар
09.10.2020 16:42 Відповісти
не. хитрожопый ара проблеет чтто боевые ары отбили взад эти населенные пункты. К стати арам позовчера довольно сильно вломили и около 2000 штук ар отправились в страну вечно работающего базара.
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
Почему освобождение в кавычках? Для цензора очистка своей территории от оккупантов это не освобождение?
показати весь коментар
09.10.2020 16:43 Відповісти
А Паршивян говорит что ничего у армян не отобрали. Ну и ладненько
показати весь коментар
09.10.2020 16:47 Відповісти
А як Ви думали. Вірменське радіо - то чудова штука з гарними традиціями.
показати весь коментар
09.10.2020 17:25 Відповісти
Ну и славно!
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
Дай Бог Азербайджану до нового года вернуть свои земли и дома и не вернуться опять к полувековым бесполезным переговорам к которым призывают ***** и его европейские прихвостни акционеры Газпрома и американская дохлая белка.
показати весь коментар
09.10.2020 16:50 Відповісти
А почему в заголовке слово "освободил" взято в кавычки? Не кажется ли такой фокус сочинителя заголовков дурацким?
показати весь коментар
09.10.2020 16:51 Відповісти
З мови зняли .
показати весь коментар
09.10.2020 17:26 Відповісти
Бо це слова-цитати.
показати весь коментар
09.10.2020 18:16 Відповісти
кончилась оборона армян. отступают бросая танки
показати весь коментар
09.10.2020 16:52 Відповісти
если армяне не ****** с территории чужого государства, они не тока F16 -увидят..
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
у деда Ердогана еще много чего для них есть...
показати весь коментар
09.10.2020 16:57 Відповісти
Если не возьмут Шуши (самая нужная высота для взятии столицы), то все победоносные заявления преждевременны. В прошлый раз(в 90е) Азербайджан дошёл куда глубже чем сейчас- до Шуши. И вёл бои за эту высоту, но не смог её осилить и потеряв при попытках много сил, проиграл войну.
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
в этот раз у ар халявы не будет их просто сотрут.
показати весь коментар
09.10.2020 16:56 Відповісти
В прошлый раз другая ситуация была. У армян благодаря россиянам было полное превосходство в воздухе, а сейчас все наоборот.
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
Полное превосходство армянской армии бьіло не только в воздухе , но и на земле - в бронетехнике и артиллерии , благодаря РФ-ии. Плюс масса наемников из бьівшей советской армии - всех национальностей. Тогда ведь и 100долл. считались большими деньгами , а армянская диаспора денег не жалела.
показати весь коментар
09.10.2020 17:05 Відповісти
Пашинян:
-Кашелек, кашелек... Какой кашелек? Ето немае!!!
показати весь коментар
09.10.2020 16:55 Відповісти
Гадрут стратегически важен, стоит на перекрестке дорог, хороший успех азербайджанской стороны.
Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі - Цензор.НЕТ 212
показати весь коментар
09.10.2020 16:55 Відповісти
Украинцы! Чтоб вы дошли до китайской границы!
показати весь коментар
09.10.2020 17:00 Відповісти
Ну... від Хабаровська туди не так уже й далеко...
показати весь коментар
09.10.2020 17:30 Відповісти
F-4 Fantom напичканая современной електроникой - тоже машинка хоть куда...
показати весь коментар
09.10.2020 17:04 Відповісти
трошки не так . це так звані християни геноцидят муслімів
показати весь коментар
09.10.2020 17:12 Відповісти
Ви ще православного ***** згадайте та скільки "добра" він Україні наробив і дальше робить.
показати весь коментар
09.10.2020 17:18 Відповісти
А почему слово "освобождение" в тексте статьи взято в кавычки - это не настоящее освобождение?
показати весь коментар
09.10.2020 17:16 Відповісти
о чем радуемся? алиев потомственный гэбист. Пашинян избран.
Азербайджану помогает туреччина, Армения одна и в три раза меньше.
Мусульмане уничтожают христиан. Ни к чему праздник.
показати весь коментар
09.10.2020 18:39 Відповісти
так у нас и на Донбассе мусульмане уничтожают христиан.
показати весь коментар
09.10.2020 20:46 Відповісти
судя по всему Гадрут в оперативном окружении, но в сам город азербайджанская армия пока не вошла. Желаю успеха и скорейшего поднятия азербайджанского флага над Гадрутом! Азербайджан очень сильно продвинулся на севере. Новых побед!
показати весь коментар
09.10.2020 20:45 Відповісти
 
 