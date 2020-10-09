Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про напад на команду партії "Пропозиція" на презентації в Новомосковську.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"В продовження теми. ... Щойно на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську банда Наріка, яка приїхала на двох автобусах, влаштувала масову бійку. Поліцейському з СОГ надірвали вухо і забрали камеру для фіксації порушень. Порушено кримінальної справу. ... Судячи з розвитку подій через пару днів ми дійдемо до побоїщ стінка на стінку. ... Зеленський мовчить. ... І, так, через пів години у мене нова зустріч", - повідомив Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження