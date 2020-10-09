Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов
Мер Дніпра Борис Філатов розповів про напад на команду партії "Пропозиція" на презентації в Новомосковську.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"В продовження теми. ... Щойно на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську банда Наріка, яка приїхала на двох автобусах, влаштувала масову бійку. Поліцейському з СОГ надірвали вухо і забрали камеру для фіксації порушень. Порушено кримінальної справу. ... Судячи з розвитку подій через пару днів ми дійдемо до побоїщ стінка на стінку. ... Зеленський мовчить. ... І, так, через пів години у мене нова зустріч", - повідомив Філатов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
Полтора года зе не было. Браво
вибач, що посіяв, те й пожнав.
Пригласите Американцев или МАССАД если самим слабо!!! Прям не корупцию не банды не можете!!! А Загид прям ангел - хранитель бабушек пенсионеров!
ЗАДОЛБАЛИ!!!! ВСЕ!!!!! Цирк!!!