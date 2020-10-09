УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9593 відвідувача онлайн
Новини
25 553 66

Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов

Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов розповів про напад на команду партії "Пропозиція" на презентації в Новомосковську.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"В продовження теми. ... Щойно на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську банда Наріка, яка приїхала на двох автобусах, влаштувала масову бійку. Поліцейському з СОГ надірвали вухо і забрали камеру для фіксації порушень. Порушено кримінальної справу. ... Судячи з розвитку подій через пару днів ми дійдемо до побоїщ стінка на стінку. ... Зеленський мовчить. ... І, так, через пів години у мене нова зустріч", - повідомив Філатов.

Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди Пропозиції в Новомосковську, - Філатов 01

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в четвер, 8 жовтня, в мера Дніпра Бориса Філатова на зустрічі з жителями в Чечелівському районі кинули нашатирний спирт. Мер повідомив, що правоохоронці затримали чотирьох нападників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад на Філатова: Поліція відкрила дві кримінальні провадження

Автор: 

Дніпро (3368) місцеві вибори (1367) напад (1162) Філатов Борис (469) Дніпропетровська область (4282)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Филатов выпал из обоймы бЭни - бЭни это не травится....
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
показати весь коментар
09.10.2020 16:51 Відповісти
+10
Це типова реакція зебіла "А причому тут Зеленський?". Подивіться на себе в дзеркало і це буде відповідь. Сподіваюся, нагадувати про бояр не потрібно.
показати весь коментар
09.10.2020 18:03 Відповісти
+9
а зеЛя в этот момент спрятался ссыкливый чмырь
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І на автобусі було так і написано "Банда Наріка".
показати весь коментар
09.10.2020 16:42 Відповісти
только у кацапов постоянно в Украине "всех режимах"
показати весь коментар
09.10.2020 17:38 Відповісти
Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов - Цензор.НЕТ 5893
показати весь коментар
09.10.2020 20:20 Відповісти
Это тот, кто тебя на бутылку насадил
показати весь коментар
09.10.2020 20:21 Відповісти
Надо от церкви его отлучить.Вот это будет для него удар.
показати весь коментар
09.10.2020 16:44 Відповісти
ето тебе шарий с ютубчика расказал ?
показати весь коментар
09.10.2020 17:13 Відповісти
Ты эта!! Не гони на друга парашенки и павелка!!
показати весь коментар
09.10.2020 16:42 Відповісти
Согласен, фото Порошенко с Нариком это зашквар, но Зеленский говорил что теперь всё будет по-другому.
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
Дык и зеленский будет низложен, в демократиях это нормально), а то от одного идола на Ростове избавились, как другой нарисовался)
показати весь коментар
09.10.2020 16:57 Відповісти
Простите, но мне показалось вы Нарику симпатизируете.
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
Там с томосом фоткалися все кто хотел. И вообще он друг Бени при этом строил украинские церкви в Украине.
показати весь коментар
10.10.2020 14:35 Відповісти
Всё таки Порошенко надо было как-то объясниться, фото в компании криминального авторитета это в политике знаете ли не фунт изюма.
показати весь коментар
10.10.2020 19:30 Відповісти
А то Зеля за своих вассалов сделает бо-бо)
показати весь коментар
09.10.2020 22:20 Відповісти
В методичке написали ж!, Коломойский это был!!!
показати весь коментар
09.10.2020 16:43 Відповісти
В Новомосковске ещё мусор совеЦкий лежит.
показати весь коментар
09.10.2020 16:44 Відповісти
Мдаа... бандитский питербург прямо
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
ТЫ МЭР ДНЕПРА !!! А С НАРИКОМ ДАВНО БЫЛО ПОРА РЕШАТЬ !!!
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
щимят бишопа, а он плачет и ноет
показати весь коментар
09.10.2020 16:49 Відповісти
Филатов выпал из обоймы бЭни - бЭни это не травится....
п.с "армии" "спортсменов" - сейчас так модно, почти каждая олигархо банда клан имеет своих "вагнеровцев"....- Украина 2020...
А нам тут про якесь ЕС впарюють...
показати весь коментар
09.10.2020 16:51 Відповісти
Езжай к лапотникам там не впаривают
показати весь коментар
09.10.2020 16:55 Відповісти
не кажіть шо нам робити - не почуеш напрямок руху....- про таке чуло
показати весь коментар
09.10.2020 19:17 Відповісти
та шо вам набутылочникам уже там робити? ваша доля сидеть на бутылках смирно
показати весь коментар
09.10.2020 20:23 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2020 15:51 Відповісти
Вряд-ли ты гражданин Украины, скорее лаптеногий козлобород.
показати весь коментар
10.10.2020 09:35 Відповісти
розкажи про себе - щироукраїнцю...
показати весь коментар
13.10.2020 15:51 Відповісти
у них там банды между собой не дружат
показати весь коментар
09.10.2020 16:53 Відповісти
До речі, партія "Пропозиція" -- проукраїнська.
показати весь коментар
10.10.2020 00:06 Відповісти
а зеЛя в этот момент спрятался ссыкливый чмырь
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
Филатову не надо катать балон ,пока следсвие не написало приговор пером
показати весь коментар
09.10.2020 17:04 Відповісти
нужна просто перестать драться!
показати весь коментар
09.10.2020 17:05 Відповісти
А причём тут Зеленский, кроме него В стране есть ТЕ кто должен осуществлять охрану общественного порядка. Филатов сделал для себя пиар на ДНЕ города, а сейчас увеличилось количество больных в городе Днепре - ЧТО Зеленский и этом так же виноват?.
показати весь коментар
09.10.2020 17:49 Відповісти
Це типова реакція зебіла "А причому тут Зеленський?". Подивіться на себе в дзеркало і це буде відповідь. Сподіваюся, нагадувати про бояр не потрібно.
показати весь коментар
09.10.2020 18:03 Відповісти
Методичку поменяй, курица. Горздрав Днепра информирует - "вспышка по вине студентов... приехали из красных зон..." В городе общаги закрывают!!! Пока "мучеников науки" не было - город был в зелёной зоне. Понаехало "гэниев"... и почалось.
показати весь коментар
09.10.2020 18:45 Відповісти
То есть для вас откровение, что он презедент Украины. А вспомните его дебаты на Олимпийском с Порохом - он там всё смешал в одну кучу. И быдляк всё проглотил. Теперь его очередь - он же вирок.
показати весь коментар
09.10.2020 18:00 Відповісти
Зеленский ? Молчит ?! Не может быть !!!
показати весь коментар
09.10.2020 18:13 Відповісти
очередной "кому все мешают"
показати весь коментар
09.10.2020 18:22 Відповісти
Борис...борись !!!
показати весь коментар
09.10.2020 18:40 Відповісти
За кремлівськими помиями,павлуша...
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
Какой то жалкий креатив у Филатова. То зелёнка. то нашатырь, теперь подшконарники какие то..Фантазии ноль, пиар-менеджер - лох.
показати весь коментар
09.10.2020 19:08 Відповісти
как кормят, ьольной? Санитары не шибко обижают?
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Судя по комментариям, у нас до сих пор президент - Порошенко, и вчера он получал Томос с Нариком.
Полтора года зе не было. Браво
показати весь коментар
09.10.2020 19:09 Відповісти
А,що можна говорити про зелю наріка, він же взагалі,нуль.Просто його немає, ні на що не впливає, нічого не знає, навіть, розмовляти не вміє, що не ляпне, то маячня.
показати весь коментар
09.10.2020 20:03 Відповісти
Сивочолый выходит закулисный кардинал?
показати весь коментар
09.10.2020 22:21 Відповісти
А шо мер Дніпропетровська робив у Новомосковську, може саме він оту "банду" і привіз, аби попіаритись...
показати весь коментар
09.10.2020 19:49 Відповісти
Ты лох, читать научись. НЕТ такого города Днепропетровск!!! И в Новомосковске Филатова не было!!! Это встреча ДЕ-ПУ-ТА-ТОВ(это для дебилов по слогам) партии Пропозиция. Купи мозги... писюн.
показати весь коментар
09.10.2020 20:17 Відповісти
Це ти, неук, навчись читати. Коли пишуть "...через полчаса у меня НОВАЯ встреча", то це свідчить що особа була на попередній, про яку йде мова. А мер Дніпра і губернатор Сури і Самарчука, на відміну від мера міста Дніпропетровська, на посаду якого і обирали цього Іхтіяндра, має виглядати приблизно отак...
Банда Наріка влаштувала масову бійку на презентації команди "Пропозиції" в Новомосковську, - Філатов - Цензор.НЕТ 1270
показати весь коментар
09.10.2020 21:04 Відповісти
папка твой?
показати весь коментар
09.10.2020 21:50 Відповісти
А у мене що прізвище Філатов?
показати весь коментар
09.10.2020 22:07 Відповісти
Эффективность правоохранительных органов сведена к нулю. В этих условиях очень высока вероятность фальсификации выборов со стороны слуг урода.
показати весь коментар
09.10.2020 20:36 Відповісти
Хватит ныть как девочка и жаловаться, просто нужно уйти в отставку а в цивилизованной стране отправили бы на нары.
показати весь коментар
09.10.2020 21:27 Відповісти
Почему "Новомосковск" не переименован до сих пор?
показати весь коментар
09.10.2020 21:45 Відповісти
пане Філатов. як що твої менти це дозволили, якщо твоя команда вчасно не реагувала і якщо в тебе в області керує хтось другий а не ти, то це все результат твої роботи. якби ти клав лочинність МОРДОЮ В АСФАЛЬТ, то я не вірю щоб хтось прийшов тебе бити. а так
вибач, що посіяв, те й пожнав.
показати весь коментар
09.10.2020 22:03 Відповісти
Сказано, що банда приїхала на двох автобусах, може, "с той сторони опезежедистів", партія ж "Пропозиція" проукраїнська...
показати весь коментар
10.10.2020 00:10 Відповісти
Филатов никогда не наезжает на "ватников". Потому что знает что у него ватный электорат. Он иногда даже притворяется русским.
показати весь коментар
10.10.2020 03:57 Відповісти
Вы с этой бандой справится не можете уже сколько лет!!!Вы или две банды - ИЛИ ВЫ Власть!!!????
Пригласите Американцев или МАССАД если самим слабо!!! Прям не корупцию не банды не можете!!! А Загид прям ангел - хранитель бабушек пенсионеров!
ЗАДОЛБАЛИ!!!! ВСЕ!!!!! Цирк!!!
показати весь коментар
10.10.2020 09:15 Відповісти
ясь така справа, малята...
показати весь коментар
10.10.2020 09:28 Відповісти
 
 