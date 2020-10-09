Лукашенко розповів, що "врятував" Тіхановську: Плакала на шиї, просила вивезти до Литви

"Президент" Олександр Лукашенко, який захоив владу в Білорусі, розповів нові подробиці про виїзд екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської в Литву.

За словами Лукашенка, під час виборчої кампанії і на початку вуличних акцій протесту домагалися одного: "їм не вистачало сакральної жертви". Нею могла стати екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська. Однак на її ж прохання Тіхановську встигли вчасно вивезти до Литви.

"Та громадянка Білорусі і домогосподарка Тіхановська сьогодні забула, що президент Білорусі її врятував", - зазначив "президент", який захопив владу в Білорусі.

Лукашенко розповів, як у ті дні викликав до себе пізно ввечері голову КДБ Валерія Вакульчика (згодом він був призначений держсекретарем Ради безпеки) і доручив йому "зняти з вулиць найбільш бойовий підрозділ і взяти під контроль штаб опозиції". В іншому випадку сталася б біда.

Наступного дня, розповів Лукашенко, Тіхановська попросилася на прийом до міністра внутрішніх справ, про що Юрій Караєв доповів йому.

"Я відправив туди двох осіб: першого заступника і керівника ОАЦ. Загалом прохання полягало в одному: "Будь ласка, передайте президенту, я хочу виїхати з Білорусі: буде біда". Ми розуміли, що може бути біда. І я віддав розпорядження: ми під охороною, на її бажання, з людьми, про яких вона попросила, щоб її супроводжували, вивезли в Литву до дітей. І коли вона сказала, що у неї немає грошей, щоб там прожити, я розпорядився, і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів і віддали їй. "Велике спасибі вам", - плакала на шиї. Вивезли", - зазначив Лукашенко.

"Президент", який захопив владу, розповів, що одночасно білоруському посольству в Литві було доручено допомогти Світлані Тіхановській із переїздом, зокрема з пошуком квартири.

"Але її швидко взяли під контроль спецслужби Литви. Все інше ви знаєте. Цієї сакральної жертви не сталося, а уявіть, якби це сталося. Тому її ніхто не випихав за кордон. Стояло питання життя і смерті, і це було її бажання", - підсумував Лукашенко.

