Лукашенко розповів, що "врятував" Тіхановську: Плакала на шиї, просила вивезти до Литви

"Президент" Олександр Лукашенко, який захоив владу в Білорусі, розповів нові подробиці про виїзд екскандидатки в президенти Світлани Тіхановської в Литву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

За словами Лукашенка, під час виборчої кампанії і на початку вуличних акцій протесту домагалися одного: "їм не вистачало сакральної жертви". Нею могла стати екскандидатка в президенти Світлана Тіхановська. Однак на її ж прохання Тіхановську встигли вчасно вивезти до Литви.

"Та громадянка Білорусі і домогосподарка Тіхановська сьогодні забула, що президент Білорусі її врятував", - зазначив "президент", який захопив владу в Білорусі.

Лукашенко розповів, як у ті дні викликав до себе пізно ввечері голову КДБ Валерія Вакульчика (згодом він був призначений держсекретарем Ради безпеки) і доручив йому "зняти з вулиць найбільш бойовий підрозділ і взяти під контроль штаб опозиції". В іншому випадку сталася б біда.

Читайте також: Невідома людина 40 хвилин виступала по відеозв'язку на засіданні Комітету парламенту Данії, видаючи себе за Тіхановську

Наступного дня, розповів Лукашенко, Тіхановська попросилася на прийом до міністра внутрішніх справ, про що Юрій Караєв доповів йому.

"Я відправив туди двох осіб: першого заступника і керівника ОАЦ. Загалом прохання полягало в одному: "Будь ласка, передайте президенту, я хочу виїхати з Білорусі: буде біда". Ми розуміли, що може бути біда. І я віддав розпорядження: ми під охороною, на її бажання, з людьми, про яких вона попросила, щоб її супроводжували, вивезли в Литву до дітей. І коли вона сказала, що у неї немає грошей, щоб там прожити, я розпорядився, і з держпідприємства взяли 15 тисяч доларів і віддали їй. "Велике спасибі вам", - плакала на шиї. Вивезли", - зазначив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент Свєта": Тіхановська завела офіційний профіль в Instagram

"Президент", який захопив владу, розповів, що одночасно білоруському посольству в Литві було доручено допомогти Світлані Тіхановській із переїздом, зокрема з пошуком квартири.

"Але її швидко взяли під контроль спецслужби Литви. Все інше ви знаєте. Цієї сакральної жертви не сталося, а уявіть, якби це сталося. Тому її ніхто не випихав за кордон. Стояло питання життя і смерті, і це було її бажання", - підсумував Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіхановська про інавгурацію Лукашенка: Сьогодні він просто пішов на пенсію, його накази більше не легітимні. ВIДЕО

+17
"плакала на шее", "с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов", "сакральная жертва".
госпади, бред какой, писец просто.
спаситель прям
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
+13
И курицу отварил на дорогу! И яичек положить не забыл, коробок соли, бульбу... Черт ногу сломит с этими белорусскими рэволюционэрами!
показати весь коментар
09.10.2020 16:45 Відповісти
+13
Кто нибудь ещё верит шизику, он 26 лет в неадеквате.
показати весь коментар
09.10.2020 16:53 Відповісти
Я чомусь то вірю в цю версію )
показати весь коментар
09.10.2020 16:41 Відповісти
согласен с вами.
показати весь коментар
09.10.2020 16:53 Відповісти
лукашеску от страха совсем взбесился, ему никто не верит, кроме психиатров..
показати весь коментар
09.10.2020 17:36 Відповісти
а шо так рыволюцыонерка свитлана продешевила?
показати весь коментар
09.10.2020 16:44 Відповісти
Не факт. Возможно Лукашонка переплатил.
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
З глузду з'їхав чи що 🤣
показати весь коментар
09.10.2020 16:44 Відповісти
Там глузд, чтобы с него съезжать, не был задуман при рождении.
показати весь коментар
09.10.2020 17:23 Відповісти
Это так любому этот скот лукашенка может 15 тысяч долларов дать с госпредприятия?? А друзьям и родственникам по сколько дает?? А в свои офшоры??
показати весь коментар
09.10.2020 16:45 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 16:45 Відповісти
И курицу отварил на дорогу! И яичек положить не забыл, коробок соли, бульбу... Черт ногу сломит с этими белорусскими рэволюционэрами!
показати весь коментар
09.10.2020 16:45 Відповісти
Лука, нельзя сдавать своих сексотов!, тебя пуйло, шо? Не научил???)
показати весь коментар
09.10.2020 16:46 Відповісти
Почему нельзя? А если обстановка требует?
показати весь коментар
09.10.2020 16:52 Відповісти
Шеф разрешил раньше снять?, я понял!)))
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
Vranjio konecno.Ona vygrala vybori jesli tak cesno podcytali
показати весь коментар
09.10.2020 16:47 Відповісти
Eto takaja ze pravda kak on nabral na vyborov 80% golosov.Fantaziji ego net predelov
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
Вот так в беларуссии...на госпредприятиях... в тумбочках ..спокойно лежит наличман в валюте...15 штук баксов....
Неужели кто то поверит в этот бред??
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
Ну он же не сказал в каком именно госпредприятии. В нацбанке (или кто там золотовалютные резервы крышует) наверняка 15 штук баксов есть.
показати весь коментар
09.10.2020 16:50 Відповісти
Когда говорят о нацбанке...то так и говорят нацбанк... а не госпредпритятие....
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
Зачем кричать на весь мир о тумбочке, в которой держишь деньги?
показати весь коментар
09.10.2020 16:59 Відповісти
"плакала на шее", "с госпредприятия взяли 15 тысяч долларов", "сакральная жертва".
госпади, бред какой, писец просто.
спаситель прям
показати весь коментар
09.10.2020 16:48 Відповісти
Вариант номер два разговора Варшавы с Берлином!
показати весь коментар
09.10.2020 20:02 Відповісти
версии узурпатора(передаст выставлят себя белым и пушистым) не верю, нужна для равновесия версия Тихановской.
показати весь коментар
09.10.2020 16:52 Відповісти
И она ещё и воду мутит из-за границы, после всего, что Лукашенко для неё сделал? Неблагодарная!
показати весь коментар
09.10.2020 16:53 Відповісти
Кто нибудь ещё верит шизику, он 26 лет в неадеквате.
показати весь коментар
09.10.2020 16:53 Відповісти
Что должен сделать таракан чтобы вы поднялись? Когда пойдут расстрелы будет уже поздно
показати весь коментар
09.10.2020 17:06 Відповісти
ну раз он 26 лет во власти, значит вы и верите
показати весь коментар
09.10.2020 18:30 Відповісти
Це білорасєйське стадо вже майже тридцять років у нєадєкватє...))))))))
показати весь коментар
09.10.2020 20:58 Відповісти
Звиздит, как Путин.
показати весь коментар
09.10.2020 16:54 Відповісти
Путина он обогнал в миллиарды раз.
показати весь коментар
09.10.2020 16:57 Відповісти
*****, я ошибся.
показати весь коментар
09.10.2020 16:58 Відповісти
***** не обгониш. Єталон гниды
показати весь коментар
09.10.2020 16:59 Відповісти
Они оба - эталоны!
показати весь коментар
09.10.2020 20:03 Відповісти
Не верится не потому,что та Тихоновская эталон смелости и патриотизма,а потому что усатый совсем не добренький к оппонентам
показати весь коментар
09.10.2020 16:59 Відповісти
Та ладно. Он же никого из оппонентов не закопал. И "передавай привет ихтиандру" никого не просил. Все свалили забугор. Потому что гуманист.
показати весь коментар
09.10.2020 17:02 Відповісти
За время его правления такое количество убитых и пропавших без вести оппонентов, что Ваш комент выглядит несколько кощунственно.
показати весь коментар
09.10.2020 17:19 Відповісти
Значит про них CNN и Цензор.нет не писали...
показати весь коментар
09.10.2020 17:25 Відповісти
Угу, гуманист, поэтому и был под санкциями ЕС и США с 2004 г.
показати весь коментар
09.10.2020 17:35 Відповісти
В рашке оппозицию стреляют и травят, но на ***** никаких санкций никто не накладывает. Так что там тоже может какого нибудь зубра или мешок бульбы не поделили.
показати весь коментар
09.10.2020 17:45 Відповісти
Настало время ох удивительныχ историй
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
оно мерзавец и подонок.
показати весь коментар
09.10.2020 17:01 Відповісти
Тихановская - это вообщето "она".
показати весь коментар
09.10.2020 17:47 Відповісти
Белорусы оказались рабами. Грустно...
показати весь коментар
09.10.2020 17:05 Відповісти
Хахахах.
Господи, за каких же идиотов, принимают людей, спятившие от своей власти, царьки.
Лука, умных людей немного. Но совсем с детским разумом, тоже не больше 20%. Они всё проголосовали итак за тебя, какую-то прибавку к этому проценту, пробовать черпать- это всё равно, что выжимать воду из песка.
показати весь коментар
09.10.2020 17:05 Відповісти
Та щось я їм обом не дуже....
показати весь коментар
09.10.2020 17:08 Відповісти
**********! Хіба можна таке публікувати?! Аж пиво носом пішло!
показати весь коментар
09.10.2020 17:12 Відповісти
Он психически больной человек. Главное, что он сам верит в ту хрень, которую несёт. Ему и Илон Маск уже машину лично дарил, и папа у него погиб во второй мировой, а он через десять лет после этого родился...
показати весь коментар
09.10.2020 17:15 Відповісти
Клизма!
показати весь коментар
09.10.2020 17:27 Відповісти
Честные украинцы поддерживают Лукашенко! Только он спасет Беларусь от кухарок и проходимцев
показати весь коментар
09.10.2020 17:30 Відповісти
ты за всех честных украинцев не расписывайся. Я вот никого из них там не поддерживаю. Будет братьям-сябрам жопа вне зависимости от того, кто останется на троне. И это печально.
показати весь коментар
09.10.2020 17:47 Відповісти
Больное, зачморенное с детства, жалкое необразованное существо. С огромной кучей комплексов, фобий, психических заболеваний.
Необразованный, с отсутствием морали, совести, стыда - "человек".
Но я сейчас не про него - откуда берутся деграданты, поддерживающие его на этом форуме? Это же дно последнее...
показати весь коментар
09.10.2020 17:59 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 21:23 Відповісти
лука - диктатор и подлежит сносу, но вот тихановская энд компани превзошли узурпатора в судорогах подмахивания и вылизывания мордора. Касательно наведеного эпизода революционной борьбы с режимом, то лука еще многого не договаривает, правда намного ужасней.
показати весь коментар
09.10.2020 18:14 Відповісти
А ее мужа Лукашенко посадил в тюрьму, чтобы его не убили солдаты НАТО.
показати весь коментар
09.10.2020 18:14 Відповісти
Убийца Лукашенко конечно врёт, но запугать женщину у которой муж-заложник в тюрьме конечно мог.
показати весь коментар
09.10.2020 20:33 Відповісти
Саша, якщо ти зробив шляхетну справу і допоміг жінці, то нема чого дзвонити про це на всіх перехрестях. Будь мужчиною, а не сорокою.

Хоча я вже в твої побрехеньки давно не вірю.
показати весь коментар
09.10.2020 21:57 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 22:24 Відповісти
вреть на голубом глазу про Тихановскую....сидела бы в тюрьме если бы попалась ему в руки...Чего ж ей тогда было бежать из Белоруссии?
показати весь коментар
09.10.2020 22:31 Відповісти
рАтівник млять картофЕльний, усіх урАтував, сраний Херой на бабський строй, коли відповіді від беззбройних баб не буде..
показати весь коментар
10.10.2020 07:14 Відповісти
 
 