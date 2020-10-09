Витіснення всього українського на окупованому Донбасі може суттєво ускладнити реінтеграцію цих територій, - Україна в ОБСЄ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що на окупованому Донбасі у школах фактично витіснено українську мову, а бізнес можна вести лише з використанням прапора окупаційної адміністрації. У майбутньому це може становити значну загрозу для реінтеграції ОРДЛО.
Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У представленому на Постійній раді звіті СММ висвітлюються такі випадки на території ОРДЛО, як страх говорити українською публічно, заборона ведення бізнесу без використання прапора, введеного російською окупаційною адміністрацією, а також де-факто вилучення української мови зі шкіл, де її дозволено вивчати лише одну годину на тиждень у неробочий час", - заявив дипломат.
Цимбалюк подякував СММ за реакцію на численні заклики української сторони активніше висвітлювати послідовну політику Росії, яка полягає у збільшенні розриву між контрольованими урядом України та окупованими Росією районами Донбасу.
"Тривала заміна української мови, офіційної символіки, засобів масової інформації, законодавства та валюти становить серйозну загрозу для майбутньої реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Цимбалюк.
Представник України висловив переконання, що усі ці аспекти мають бути систематизовані та висвітлені в окремій тематичній доповіді СММ ОБСЄ.
Так вот, в Украине снег убирать негде, но зато можно, например, уран добывать в Жёлтых Водах. Или как завещал Мытэць - "на химию в Черкассы".
И всё отлично среинтегрируется.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
Створення демаркаційної лінії зі статусом кордону. Післ 6 років окупації і підрісшого покоління україноненависників потрібно десятки років дерусизації. Свого часу так поступили з німцями після знищення фашистського режиму.
Після злиття східної Німеччіни ще 20 оків був податок "на відновлення східниїх земель"! Але там на відміну від даунбасу не була випалена земля з деградованим насілінієм!
Для порівняння, зайдіть у невеличкий, ******** газинчик і ви побаіите приблизно такий же асортимент товарів щобув у магазинах НДР в 1980 х роках, тільки у них зовсіменбуло ніякого вагового товару! Тільки упаковки.
От і подумайте, що потрібно і які кошти для приведення в людський вигляд даунасу.
Если мы будем жить гораздо лучше, чем жили они - интегрируются за 10-12 месяцев.