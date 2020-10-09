Витіснення всього українського на окупованому Донбасі може суттєво ускладнити реінтеграцію цих територій, - Україна в ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що на окупованому Донбасі у школах фактично витіснено українську мову, а бізнес можна вести лише з використанням прапора окупаційної адміністрації. У майбутньому це може становити значну загрозу для реінтеграції ОРДЛО.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У представленому на Постійній раді звіті СММ висвітлюються такі випадки на території ОРДЛО, як страх говорити українською публічно, заборона ведення бізнесу без використання прапора, введеного російською окупаційною адміністрацією, а також де-факто вилучення української мови зі шкіл, де її дозволено вивчати лише одну годину на тиждень у неробочий час", - заявив дипломат.

Цимбалюк подякував СММ за реакцію на численні заклики української сторони активніше висвітлювати послідовну політику Росії, яка полягає у збільшенні розриву між контрольованими урядом України та окупованими Росією районами Донбасу.

"Тривала заміна української мови, офіційної символіки, засобів масової інформації, законодавства та валюти становить серйозну загрозу для майбутньої реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Цимбалюк.

Представник України висловив переконання, що усі ці аспекти мають бути систематизовані та висвітлені в окремій тематичній доповіді СММ ОБСЄ.

