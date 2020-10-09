УКР
Новини Окуповані території
1 651 28

Витіснення всього українського на окупованому Донбасі може суттєво ускладнити реінтеграцію цих територій, - Україна в ОБСЄ

Витіснення всього українського на окупованому Донбасі може суттєво ускладнити реінтеграцію цих територій, - Україна в ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила, що на окупованому Донбасі у школах фактично витіснено українську мову, а бізнес можна вести лише з використанням прапора окупаційної адміністрації. У майбутньому це може становити значну загрозу для реінтеграції ОРДЛО.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У представленому на Постійній раді звіті СММ висвітлюються такі випадки на території ОРДЛО, як страх говорити українською публічно, заборона ведення бізнесу без використання прапора, введеного російською окупаційною адміністрацією, а також де-факто вилучення української мови зі шкіл, де її дозволено вивчати лише одну годину на тиждень у неробочий час", - заявив дипломат.

Цимбалюк подякував СММ за реакцію на численні заклики української сторони активніше висвітлювати послідовну політику Росії, яка полягає у збільшенні розриву між контрольованими урядом України та окупованими Росією районами Донбасу.

"Тривала заміна української мови, офіційної символіки, засобів масової інформації, законодавства та валюти становить серйозну загрозу для майбутньої реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей України", - заявив Цимбалюк.

Представник України висловив переконання, що усі ці аспекти мають бути систематизовані та висвітлені в окремій тематичній доповіді СММ ОБСЄ.

ОБСЄ (3527) окупація (6867) Донбас (22366) Цимбалюк Євген (50)
Топ коментарі
+8
У вас сивохи с бужанскими делают то же самое в Украине.
09.10.2020 16:54 Відповісти
+5
там уже нечего вытеснять, за 6 лет войны
09.10.2020 16:50 Відповісти
+5
Та вы шо? А вот когда Крым пару лет побыл в оккупации немцев, там тоже всё советское вытеснили напрочь. А потом когда освободители его таки освободили - никаких проблем с реинтеграцией не возникло вообще. А тех, кого маразматик Джугашвили подозревал в коллаборационизме, отправили в Сибирь снег убирать.
Так вот, в Украине снег убирать негде, но зато можно, например, уран добывать в Жёлтых Водах. Или как завещал Мытэць - "на химию в Черкассы".
И всё отлично среинтегрируется.
09.10.2020 16:57 Відповісти
там уже нечего вытеснять, за 6 лет войны
09.10.2020 16:50 Відповісти
Битиё определяет сознание!
09.10.2020 16:52 Відповісти
А зечмо каже какая разніца на каком ізикє гаваріть
09.10.2020 16:54 Відповісти
У вас сивохи с бужанскими делают то же самое в Украине.
09.10.2020 16:54 Відповісти
таких недобитків - та іншої наволочі, в Киеві дофуя...- факт...
09.10.2020 16:57 Відповісти
Так это у них такой "мирный" план интеграции Украины в Лугандон.
показати весь коментар
що - тільки сьогодні це зрозуміли...- немае там уже давно України ...
09.10.2020 16:55 Відповісти
іі там й не було з 40 х років
показати весь коментар
в 40- вих там ще була Україна ...- а от після 45-го, там почалася советізація..., ну і потім в період "індщустріалізаціїЙ Донбасу завезли всяку непотріб із рассеї...
показати весь коментар
Переселення кацапів почалося після Голодомору 33- 34 роки, в той же час було репресовано і вивезено на Далекий Схід і Середню Азію українське населення Донбасу ( частина) по сфабрикованих справах про укр націоналізм .А після 45 року ця вже друга хвиля русифікації Донбасу
показати весь коментар
может существенно затруднить/ а может и не затруднить . Чтобы да так нет, А вы покупаете или продаёте?-стиль заяв кодлана Коломойского.
показати весь коментар
Та вы шо? А вот когда Крым пару лет побыл в оккупации немцев, там тоже всё советское вытеснили напрочь. А потом когда освободители его таки освободили - никаких проблем с реинтеграцией не возникло вообще. А тех, кого маразматик Джугашвили подозревал в коллаборационизме, отправили в Сибирь снег убирать.
Так вот, в Украине снег убирать негде, но зато можно, например, уран добывать в Жёлтых Водах. Или как завещал Мытэць - "на химию в Черкассы".
И всё отлично среинтегрируется.
09.10.2020 16:57 Відповісти
100%
показати весь коментар
шесть лет рашизма приравнять к 60 годам реинтеграции в Украину
показати весь коментар
та по баррабану всякие утеснения: реинтеграция тех территорий может произойти только с помощью гаубиц, где-то так до Урала реинтегрировать ....
показати весь коментар
Не вірю я що о так клямць (!) і та лугандонська прокацапська біомасса перетворилася на украінців..
показати весь коментар
"Республіка ШКІД" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1966 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
"Щит і меч" - Фільм вийшов в прокат в УРСР у 1968 році з українським дубляжем від Кіностудії Довженка. Станом на 2020 український дубляж фільму досі не знайдено та не відновлено.
показати весь коментар
На сьогодні, найкращій варіант, про який говорять провідні політологи але не в Україні, буде демаркація лінії розмежування.

Створення демаркаційної лінії зі статусом кордону. Післ 6 років окупації і підрісшого покоління україноненависників потрібно десятки років дерусизації. Свого часу так поступили з німцями після знищення фашистського режиму.
Після злиття східної Німеччіни ще 20 оків був податок "на відновлення східниїх земель"! Але там на відміну від даунбасу не була випалена земля з деградованим насілінієм!
Для порівняння, зайдіть у невеличкий, ******** газинчик і ви побаіите приблизно такий же асортимент товарів щобув у магазинах НДР в 1980 х роках, тільки у них зовсіменбуло ніякого вагового товару! Тільки упаковки.
От і подумайте, що потрібно і які кошти для приведення в людський вигляд даунасу.
09.10.2020 17:27 Відповісти
Украина жалуется на окупантов в ОБСЕ? А чем ОБСЕ вам поможет? Кому то ОБСЕ или ООН вообще чем то помогло? Нужно было думать раньше когда вы сдавали свои территории окупантам и отводили ВСУ *чтобынебылажертв*. Теперь можно только стать в позу *ЗЮ* и поцеловать себя в сраку.
показати весь коментар
Всё куда проще, "Рыба ищет где глубже ...".
Если мы будем жить гораздо лучше, чем жили они - интегрируются за 10-12 месяцев.
показати весь коментар
Там вже давно все українське витіснено, продукти завозять рашинські, інколи залежані, рубль теж давно там ходить, школи "направлені" на русскій мір, телебачення і пропаганда теж прорашинські, шкода тільки окуповану територію, бо вона українська...
показати весь коментар
А вони виплачують українські, пенсії безплатно постачають електроенергію і воду та і студентів приймають на пільгових умовах,повернути ті території можна лише тоді коли жителі тих тереторій відчують економічні проблеми ,а так їм створили комфортні умови дві пенсії дешева комуналка .
показати весь коментар
Навіщо в Україну "впихувати невпихуєме"? Інтернувати запроданців масово на історичну кацапщину. І по всьому.
показати весь коментар
поэтому надо армию укреплять и делать как азеры в карабахе.
показати весь коментар
А как правильно называется это преступление против человечности? Этноцид? Геноцид? Я думаю, нужно устроить также судебный процесс против России, за голод 1933 года. Это процесс можно начинать уже сейчас.
показати весь коментар
И всех совков прямо сейчас в очко насиловать надо хором
показати весь коментар
Звичайно, якщо реінтеграцію будуть проводити зебіли то це не матиме ніякого ефекту. Тому це мають робити виключно патріоти. Вони мають організовуватися у группи і ходити по вулицях і п№здити за кожне кацапське слово - саме так як пропонує соловьйов скабєєва та кісєльов. Тих хто відкрито буде підтримувати росію та заперечуватиме її винуватість має бути виселений із тих територій або в росію, або якщо не бажає виїджати з України вони мають бути розселені окремо в західноукраїнських землях із забороною на виїзд звідти назавжди.
показати весь коментар
Камуняку и дамбасяку на гилляку
показати весь коментар
