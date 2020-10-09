Кабмін спростить реєстрацію міжнародної техдопомоги і замінить формулювання "донори" на "партнери з розвитку", - Шмигаль

Кабінет Міністрів України у майбутню середу затвердить постанову про спрощення реєстрації міжнародної технічної допомоги і замінить формулювання "донори" на "партнери по розвитку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо затвердити постанову, яка дозволить спростити процедуру реєстрації міжнародної технічної допомоги... Крім того, тепер поняття "донори" замінено на "партнери з розвитку", - сказав Шмигаль.

"Саме такі відносини ми хочемо розвивати з колегами - партнерство заради розвитку", - додав глава уряду.

