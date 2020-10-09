УКР
Кабмін спростить реєстрацію міжнародної техдопомоги і замінить формулювання "донори" на "партнери з розвитку", - Шмигаль

Кабінет Міністрів України у майбутню середу затвердить постанову про спрощення реєстрації міжнародної технічної допомоги і замінить формулювання "донори" на "партнери по розвитку".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми плануємо затвердити постанову, яка дозволить спростити процедуру реєстрації міжнародної технічної допомоги... Крім того, тепер поняття "донори" замінено на "партнери з розвитку", - сказав Шмигаль.

"Саме такі відносини ми хочемо розвивати з колегами - партнерство заради розвитку", - додав глава уряду.

помнится, льонка голубков тоже кричал что "мы не халявщики, а партнёры!"
09.10.2020 16:59 Відповісти
а у шмыгаля как раз всё наоборот: были партнеры по развитию - а стали халявщиками..
Или как там шмаркле в ЕС сказали - "мы не банк по раздаче кредитов"
09.10.2020 17:01 Відповісти
Справедливее было бы заменить "Доноры" на "Потерпевшие".
09.10.2020 17:13 Відповісти
упростит.
09.10.2020 17:03 Відповісти
Кабмин упросит регистрацию международной техпомощи и заменит формулировку "доноры" на "партнеры по развитию", - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1757
09.10.2020 17:07 Відповісти
а какая "зеленым" разница,..?
09.10.2020 17:23 Відповісти
що небуть аби недати людям волю у бізнесі - розмитнення авто вантажного 30 тисяч доларів оце концлагерний геноцид
09.10.2020 18:45 Відповісти
 
 