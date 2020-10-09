УКР
Курсантів Нацгвардії залучать до охорони громадського порядку під час місцевих виборів, - рішення Кабміну

Кабінет Міністрів України схвалив залучення курсантів Національної академії Національної гвардії України з військовим званням до охорони громадського порядку під час місцевих виборів в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, Кабмін погодився з пропозицією Міністерства внутрішніх справ про залучення пошукувачів освіти Національної академії Національної гвардії, які мають військові звання, до заходів з охорони громадського порядку і забезпечення громадської безпеки під час проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів у 2020 році.

Також Кабмін погодився з пропозицією МВС про залучення пошукувачів освіти зі специфічними умовами навчання, які належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ, які мають спеціальне звання поліції, до заходів щодо забезпечення публічної безпеки та порядку на виборчих дільницях під час проведення чергових місцевих виборів у 2020 році.

Також дивіться: Поліція за добу відкрила 15 кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу в Україні. ІНФОГРАФІКА

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня.

В лютому 2014 курсантів Академії МВС з Харкова відправляли на Київ розганяти Майдан... Щось дуже рано кадри закінчились...
09.10.2020 23:15 Відповісти
Кого на вибори а кого на буряки картоплю і хміль, безкоштовна рабсила.
10.10.2020 09:06 Відповісти
 
 