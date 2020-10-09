Міноборони проведе інвентаризацію земель оборони із залученням територіальних підрозділів Держгеокадастру, - Таран

Міністерство оборони України залучить територіальні підрозділи Держгеокадастру до проведення інвентаризації земель оборони, що дозволить прискорити процес їх оформлення.

Відповідний Меморандум про співпрацю був підписаний міністром оборони Андрієм Тараном і главою Держгеокадастру Романом Лещенком, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"На сьогодні майже 40% земель оборони досі не внесено до кадастру. Це провокує різноманітні зловживання і є неприпустимим. Наразі на оперативному обліку оборонного відомства перебуває 3311 земельних ділянок загальною площею 518,6 тис. га. Тому активізуємо роботу з Держгеокадастром і вже надали його територіальним підрозділам переліки земельних ділянок щодо яких необхідно провести інвентаризацію", - повідомив Таран.

Міністр підкреслив, що було прийнято урядові рішення, що дають можливість проводити інвентаризацію земель на підставі наказу Держгеокадастру та за рахунок коштів, виділених із Державного бюджету України цій службі. Це спрощує та прискорює для Міноборони процедуру оформлення земель.

"Ми розуміємо, що навколо процесу реєстрації земель оборони подекуди фігурують різні "інтересанти". І отримання Міністерством оборони дозволів на проведення робіт із землеустрою від органів влади на місцях, м’яко кажучи, часто саботуються. Тому об’єднуємо свої зусилля з Держгеокадастром, і продовжуємо роботи з інвентаризації земель оборони та нанесення окремого інформаційного шару на Публічній кадастровій карті", - підкреслив Таран.

У міністерстві нагадали, що з ініціативи Міноборони та за повного сприяння Держгеокадастру на Публічній кадастровій карті України вже створено окремий інформаційний шар земель оборони "У користуванні Міноборони". Це зроблено для запобігання самозахопленню земель оборони. На сьогодні фахівцями Міноборони до нього внесено 1002 земельні ділянки. Триває робота щодо внесення ще близько 500 ділянок.

Меморандум між Міноборони та Держгеокадастром передбачає, зокрема, співпрацю відомств із внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належать до земель оборони, їхні кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку, визначення основних вимог і підходів, що застосуватимуться при здійсненні заходів з державної інвентаризації земель оборони.

У результаті будуть усунуті випадки незаконного використання земель оборони сторонніми особами, а державні підприємства, установи та організації Міноборони, Збройних Сил України використовуватимуть земельні ділянки з чітко визначеними межами в натурі.