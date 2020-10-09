МЗС: Договір з відкритого неба має діяти в межах всієї суверенної території України
Україна заявила про необхідність відновлення зони застосування Договору з відкритого неба в межах всієї своєї суверенної території.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МЗС.
Зазначається, що 7-9 жовтня 34 держави-учасниці Договору з відкритого неба на четвертій Оглядовій конференції у Відні підсумували застосування Договору за період з 2015 по 2020 рік.
У МЗС зазначили, що цей 5-річний період імплементації Договору з відкритого неба виявився критичним через стійке скорочення зони його застосування. На сьогодні з нього вилучено окуповані Росією території України і Грузії загальною площею понад 57,5 тисячі кв. км, з яких площа тимчасово окупованих РФ територій Луганської та Донецької областей, АР Крим та м.Севастополь (Україна) становить 44 тис. кв. км.
"Україна в рамках конференції заявила про необхідність відновлення зони застосування ДВН в межах всієї своєї суверенної території через деокупацію і повернення Росією під контроль уряду України тимчасово окупованих територій нашої країни, виведення озброєнь і військовослужбовців РФ, а також закликала всіх учасників ДВН посилити тиск на РФ для відновлення зони застосування Договору в межах міжнародно визнаних кордонів України і Грузії", - зазначили в МЗС.
