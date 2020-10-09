"Київспецтранс" створює бар'єри конкурентам із вивезення сміття, компанії світить штраф до 10% від доходу, - АМКУ

ПрАТ "Київспецтранс" вирішило створити проблеми для конкурентів, використовуючи своє монопольне становище на ринку вивезення та захоронення сміття у столиці.

Про це повідомляє в блозі на "ЄП" глава Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві близько 300 підприємств, що займаються вивезенням сміття - тобто ринок конкурентний. Ексклюзивність "Київспецтрансу" в тому, що саме у нього на балансі перебувають 2 найбільші і найближчі до Києва сміттєсховища.

Щоб витіснити конкурентів із ринку, пише Хмельницький, "Київспецтранс" вирішив зменшити термін дії договору з підприємством, яке хоче користуватися полігонами "Київспецтрансу".

Читайте також: Медичні відходи з інфекційних відділень лікарень нелегально вивозили на сміттєві полігони Київщини, - прокуратура. ФОТО

"Тепер підписує не на рік, а на місяць, не більше. Деяким підприємствам взагалі відмовляє в підписанні договору про поховання сміття на одному з полігонів. У "Київспецтрансі" кажуть: "немає вже місця". Хоча сміттєвози самого "Київспецтрансу" і "дружніх" для нього компаній їздять туди справно. І звичайно ж із "дружніми" компаніями договори підписуються на рік", - зазначає Хмельницький.

Він додає, що у зв'язку з такою ситуацією, в Північному тервідділенні АМКУ ухвалили чіткі рекомендації: у ПрАТ "Київспецтранс" є місяць, щоб усунути порушення антимонопольного законодавства - надати всім рівні умови для входу на ринок і здійснення діяльності на ньому.

"Кияни повинні мати вибір. Якщо цього не буде зроблено, порушника чекає штраф до 10% від доходу", - резюмує Хмельницький.