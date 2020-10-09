УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9503 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
963 16

До 80% ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19 має бути підведено кисень, - Шмигаль

До 80% ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19 має бути підведено кисень, - Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що кисень має бути підведений до 80% ліжко-місць для хворих із COVID-19. За його словами, на це уряд виділить кошти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ""РБК-Україна", про це прем'єр-міністр заявив під час засідання Кабміну.

"Поставили регіонам завдання, щоб до 80% ліжко-місць, які будуть приймати хворих із COVID, був підведений кисень або мають бути обладнані системами автономного постачання киснем. Гроші на це виділяємо, адже потрібно бути готовими до збільшення навантаження на медичні установи", - зазначено в повідомленні.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень і установ Національної академії наук для збільшення ліжко-місць.

Читайте також: Одеська ОДА просить МОЗ дозволити припортовому заводу постачати кисень у лікарні: медустанови забезпечені киснем до кінця жовтня

Автор: 

Кабмін (14390) карантин (18172) Шмигаль Денис (4824) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Дєнєг ніт, зато асфальт єсть.
показати весь коментар
09.10.2020 17:26 Відповісти
+4
Зедебильные идиоты ,мастера спорта по борьбе с ковидом! Еще 6 месяцев назад ,а лучше в декабре 19 года этим ,надо было этим занятся ,еще расскажу секрет ,что в Украине ничего ,для проводки кислорода не производят, ни вентилей ни переходников, ну может только трубки и то сомневаюсь, что они есть в таком количестве, так что все надо где то купить! А это месяцы!!! Уже сейчас дефицит медицинского кислорода, те заводы которые остались не могут его выпустить в том количестве которое необходимо ,фирмы поставщики просто пишут ,отказ в поставке из за его отсутствия.Срочно необходимо вводить новые мощности по производству мед.кислорода,но разве мастера спорта про это знают?
показати весь коментар
09.10.2020 17:54 Відповісти
+3
Объясните мне пожалуйста, почему вопросами подведения кислорода к койкам в больнице занимается премьер министр страны?
показати весь коментар
09.10.2020 17:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Объясните мне пожалуйста, почему вопросами подведения кислорода к койкам в больнице занимается премьер министр страны?
показати весь коментар
09.10.2020 17:23 Відповісти
Тому що він послідовний!
показати весь коментар
09.10.2020 17:24 Відповісти
На самом деле он ничем не занимается, но чтобы на него не обижались - нужно что-то хорошее декларировать.
показати весь коментар
09.10.2020 17:35 Відповісти
Он, как зелёный специалист, за полгода узнал про кислород и радостно верещит.
показати весь коментар
09.10.2020 17:38 Відповісти
а попиарится? вот оно и "занимается"..

"По его словам, на это правительство выделит средства."

т.е. ни шмаркля, ни степанов, ни шмыгаль с февраля 2020 года - этим НЕ занимались!
а деньги из Фонда ковид-19 тупо крали.. и вот, о, неожиданность - решили "выделить средства" на "подвод кислорода".. спустя ВОСЕМЬ месяцев!
показати весь коментар
09.10.2020 17:51 Відповісти
Прозрел пацан!
Шо уже и клизму купить не можешь?!
показати весь коментар
09.10.2020 17:23 Відповісти
Дєнєг ніт, зато асфальт єсть.
показати весь коментар
09.10.2020 17:26 Відповісти
Кислород! Поводись! Раз-два!
показати весь коментар
09.10.2020 17:25 Відповісти
степанищев мозовский изрек,что кислород взрывоопасно и безполезно,
показати весь коментар
09.10.2020 17:26 Відповісти
Вот лишь бы ляпнуть, оно наверняка даже не прикинуло во сколько обойдется переоборудование больниц или закупка тысяч автономок.
показати весь коментар
09.10.2020 17:27 Відповісти
Тут властям зебилы задачи ставили....
показати весь коментар
09.10.2020 17:34 Відповісти
Зедебильные идиоты ,мастера спорта по борьбе с ковидом! Еще 6 месяцев назад ,а лучше в декабре 19 года этим ,надо было этим занятся ,еще расскажу секрет ,что в Украине ничего ,для проводки кислорода не производят, ни вентилей ни переходников, ну может только трубки и то сомневаюсь, что они есть в таком количестве, так что все надо где то купить! А это месяцы!!! Уже сейчас дефицит медицинского кислорода, те заводы которые остались не могут его выпустить в том количестве которое необходимо ,фирмы поставщики просто пишут ,отказ в поставке из за его отсутствия.Срочно необходимо вводить новые мощности по производству мед.кислорода,но разве мастера спорта про это знают?
показати весь коментар
09.10.2020 17:54 Відповісти
Продай асфальт или собаку, и подведите уже в конце концов больным хоть что нибудь. Разворовали всё, твари. Смотри бабцю с Франкова, она всё уже сказала зелёной тваринке.
показати весь коментар
09.10.2020 18:07 Відповісти
и это надо было сделать еще несколько месяцев назад
показати весь коментар
09.10.2020 19:22 Відповісти
должен быть не значит, что есть или даже будет и почему только 80%?
Госпитализируют только тяжёлых.
20% госпитализированых что делать? Вырывать кислородную маску у соседа или дышать через рраз по очереди?
показати весь коментар
09.10.2020 19:25 Відповісти
Так почему не подведен?
показати весь коментар
09.10.2020 21:59 Відповісти
 
 