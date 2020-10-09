До 80% ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19 має бути підведено кисень, - Шмигаль
Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що кисень має бути підведений до 80% ліжко-місць для хворих із COVID-19. За його словами, на це уряд виділить кошти.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ""РБК-Україна", про це прем'єр-міністр заявив під час засідання Кабміну.
"Поставили регіонам завдання, щоб до 80% ліжко-місць, які будуть приймати хворих із COVID, був підведений кисень або мають бути обладнані системами автономного постачання киснем. Гроші на це виділяємо, адже потрібно бути готовими до збільшення навантаження на медичні установи", - зазначено в повідомленні.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр доручив Міністерству охорони здоров'я опрацювати питання щодо можливого залучення відомчих лікарень і установ Національної академії наук для збільшення ліжко-місць.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"По его словам, на это правительство выделит средства."
т.е. ни шмаркля, ни степанов, ни шмыгаль с февраля 2020 года - этим НЕ занимались!
а деньги из Фонда ковид-19 тупо крали.. и вот, о, неожиданность - решили "выделить средства" на "подвод кислорода".. спустя ВОСЕМЬ месяцев!
Шо уже и клизму купить не можешь?!
Госпитализируют только тяжёлых.
20% госпитализированых что делать? Вырывать кислородную маску у соседа или дышать через рраз по очереди?