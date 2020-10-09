УКР
Новини
Україна вийшла з Угоди з СНД про співробітництво в боротьбі з незаконною міграцією

Україна вийшла зі ще одного важливого завдання в рамках Співдружності незалежних держав. Йдеться про угоду про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Відповідне рішення в ході свого засідання ухвалив Кабінет Міністрів.

"Вийти з угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією, укладеної 6 березня 1998 року у м. Москва, ратифікованої із застереженням законом України від 17 березня 1999 року", - йдеться в тексті відповідного законопроєкту.

Також читайте: Україна вийшла з чотирьох авіаційних угод СНД

Кабмін (14390) СНД (163)
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
порох не хотел этого сделать 5 лет.
только зеленский решил вопрос.
09.10.2020 17:43 Відповісти
Може чекали на повернення "легітимного" Янека?
09.10.2020 18:06 Відповісти
порох не хотел этого сделать 5 лет.
только зеленский решил вопрос.

чувак весь твой пост это дикая ржака. ты сам часом не решаешь вопросы, ну там для зеленского?
09.10.2020 20:44 Відповісти
А какой профит Украине
09.10.2020 17:46 Відповісти
а что это значит?
09.10.2020 17:52 Відповісти
Все дальше отдаляемся мы от гнойного недоимперского совкового образования, гнойника на теле планеты. Слава Богу!
09.10.2020 20:29 Відповісти
Камуняку и дамбасяку на гилляку
09.10.2020 22:16 Відповісти
 
 