Україна вийшла з Угоди з СНД про співробітництво в боротьбі з незаконною міграцією
Україна вийшла зі ще одного важливого завдання в рамках Співдружності незалежних держав. Йдеться про угоду про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Відповідне рішення в ході свого засідання ухвалив Кабінет Міністрів.
"Вийти з угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією, укладеної 6 березня 1998 року у м. Москва, ратифікованої із застереженням законом України від 17 березня 1999 року", - йдеться в тексті відповідного законопроєкту.
только зеленский решил вопрос.
только зеленский решил вопрос.
чувак весь твой пост это дикая ржака. ты сам часом не решаешь вопросы, ну там для зеленского?