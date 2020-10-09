Україна вийшла з Угоди з СНД про співробітництво в боротьбі з незаконною міграцією

Україна вийшла зі ще одного важливого завдання в рамках Співдружності незалежних держав. Йдеться про угоду про співпрацю в боротьбі з незаконною міграцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Відповідне рішення в ході свого засідання ухвалив Кабінет Міністрів.

"Вийти з угоди про співробітництво держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з незаконною міграцією, укладеної 6 березня 1998 року у м. Москва, ратифікованої із застереженням законом України від 17 березня 1999 року", - йдеться в тексті відповідного законопроєкту.

