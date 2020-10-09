УКР
COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер

У Харкові міські та обласні лікарні вже на 100% заповнені пацієнтами з СOVID-19, і лише за рахунок вільних дитячих ліжок та місць для вагітних регіон утримується в помаранчевій зоні.

Про це заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Фактично ми маємо помаранчеву зону. Це фактично. Я мушу сказати, що реально ми навіть не в червоній зоні, а вже в чорній. Заповненість ліжок насправді зараз є стовідсотковою. Для того, щоб формально перейти в червону зону, нам необхідно 5 днів поспіль мати заповненість за одним критерієм 75%. На сьогодні заповненість 70%", — сказав Кучер.

Він пояснив, що показник такий, бо вільними залишаються ліжка, виділені для дітей (з 500 наразі зайняті 11), та ліжка в міському пологовому будинку №2 (з виділених 110 зайняті 9). "Лише завдяки цьому на сьогодні ми ще залишаємося в помаранчевій зоні", - зазначив Кучер.

Читайте також: У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

За його даними, кількість щоденних госпіталізацій у регіоні перевищує кількість виписаних пацієнтів.

"Госпіталізуються від 60 по області до 90 осіб, для того, щоб нам розмістити цих людей, а є такі, які перебувають у вкрай тяжкому стані, нам необхідно таку саму кількість і виписати. Це якраз є підтвердженням того, що ситуація є критичною", — заявив голова ОДА.

Він додав, що найближчим часом буде додатково виділено 320 ліжок в обласних і міських лікарнях, також заклади планують додаткову закупівлю концентраторів.

Як повідомлялося, в Харківській області зареєстровано 23 341 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 5073 пацієнти одужали, 402 людини померли. Цього тижня двічі було зареєстровано понад 600 нових випадків за добу.

У міських лікарнях ліжка доставляють уже в коридорах і холах, п обласна інфекційна лікарня, розрахована на 240 місць, розміщує 280-300 пацієнтів.

В Україні минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їхня кількість сягнула 250 538.

COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 2193
09.10.2020 17:50
Наконец-то кто-то сказал правду.
09.10.2020 17:38
вывсёврёте! тот что Лох-42 сказал что "мы чемпионы по борьбе с ковид-19", а значит никакого вируса в Украине - нет, да и фонд по ковиду - уже раздеребанили))
09.10.2020 17:38
https://health.today.ua/russkyj-sytuatsyya-s-koronavyrusom-vyhodyt-yz-pod-kontrolya-shmygal-srochno-sobyraet-glav-oga-y-pravytelstvo/ Ситуація з коронавірусом виходить з-під контролю: Шмигаль терміново збирає глав ОДА і уряд.
09.10.2020 18:38
" На этой неделе дважды было зарегистрировано более 600 новых случаев за сутки."

в Харьковской области 2.6 млн чел.. т.е. 1/15 от населения в Украине..
т.е. в среднем по Украине не 4-5 тыс заболевших, а 600*15 = 9000 человек.. минимум дважды за енделю.
09.10.2020 17:42
А МВФ цим незадоволений і до кінця року вже навряд виділить хоча б один транш. Два з тих, що планувались на кінець року, було скасовано. Між Україною і МВФ виникли серйозні проблеми: https://finance.today.ua/russkij-mezhdu-ukrainoj-i-mvf-voznikli-sereznye-problemy-vozmozhnost-poluchit-transh-utrachena/ «Можливість отримати транш втрачена».
09.10.2020 18:44
Идиоты, а что вы будете делать когда места для детей и беременных закончатся, можно же найти подходящие места для временных госпиталей.
09.10.2020 17:40
Кучеру насправді все похріну, бо він йде з області в міські голови. Він і цю паніку піднімає задля рейтинга.
09.10.2020 17:43
дело не в койках в Харьковской для детей, а в том что ВСЯ статистика от зелоха и степанова - лживая: заполненность коек по всей Украине близка к 100% (а статистика показывает 60-70% изза свободных коек для детей), и по факту заболевают не 4-5 тысяч чел в сутки - а раза в ДВА БОЛЬШЕ..
Но.. денег - нет, Фонд по ковид-19 разокрали "на дороги"(которых НЕ построили) и что дальше делать - у "найвеличнейшего" не знают.. бо - клоуны и кроме пиара ничего не умеют.
09.10.2020 17:46
А если Куприк подхватит COVID , а врачей нема бо все чухнули в Словакию , Чехию , Польшу etc , то шо робити ?
09.10.2020 17:42
Я теж чкурну слідом. В Чехії зможу прожити.
09.10.2020 17:44
Лiкар
09.10.2020 17:49
Ні, я не лікар, я інакший.
09.10.2020 21:57
та нема ніякого ковіту, не панікуйте. продовжуйте торочити, що це все перед виборами. БРЕХНЯ. Крапка
09.10.2020 17:43
Я так понимаю если у тебя не Ковид в тяжелой форме то в больньцу вообще не попасть сейчас, ужас просто.
09.10.2020 17:44
Одному з нас це вдалося: він потрапив у Шаріте.
09.10.2020 17:45
Его фамилия Кернес, и что он не один из НАС по одному его шнобелю хорошо видно. Скорее он один из НИХ. А попасть в Шарите ни у одного из НАС нет никаких шансов.
09.10.2020 18:48
У тебя скучный комент, тебе денег никто не даст...
09.10.2020 19:47
В Италии принимают в больницу только пц с тяжёлыми симптомами. Остальных оставляют дома. Ещё весной создана Специальная Бригада врачей SISCA , визитирующая случаи ср. и лёгкой тяжести на дому. Сигнализация бригаде поступает от семейных врачей и от скорой. Такие врачи получают двойную з/п.
09.10.2020 17:58
Это что украинские врачи борющеюся с ковид будут 8000$ получать?!
09.10.2020 18:01
Врачи SISCA работают 5 часов в день с выходными. Т.е. в результате, работая только в этой бригаде, они не получат больше др. врачей, а только работают меньше часов и с риском. Они отлично оснащены диспозитивами и ездят на дом. визиты на собственных авто (по мнению экспертов, риск меньше, чем если пользоваться больничными машинами). Естест-но, им доплачивают за это - за 1 час работы стоимость 1л бензина.
Всё лето они *сидели* без дела. Но их не распускали. И сейчас не так уж много работы. У них контракт всего на 6 мес.
09.10.2020 18:08
Весной этого года смертность была высокой, потому что имеющиеся в коммерции антивиральные препараты были не эффективны против ковид. Лишь недавно обнаружены оптимальные результаты Rendesivir. Погибают только глубокие старики с букетом патологий.
09.10.2020 18:13
Со средины этой недели ношение масок обязательно и на улице. И в лесу, горах, безлюдных местах. Штраф 400€. Даже если по телеку все подряд критикуют то, что касается лесов и гор. Все носят маски. Но... бары , ресторанты открыты, и там едят/пьют, конечно, без масок.
09.10.2020 18:16
*ReMdesivir
09.10.2020 18:17
Веселу назву вибрала собі бригада СИСЬКА
09.10.2020 21:54
Самое время устроить концерт!
09.10.2020 17:45
COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер - Цензор.НЕТ 3655
09.10.2020 20:10
Просто Тая?
09.10.2020 21:59
Просто Оля.
09.10.2020 22:18
просто дура
09.10.2020 23:32
COVID-больницы в Харькове и области заполнены на 100%, мы даже не в красной, мы в черной зоне, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 5480
09.10.2020 17:59
Чем больше сепаров харьковских ляжет тем спокойней будет в Украине.
09.10.2020 18:03
Согласен. Сепаров и ватных Зебилов!
09.10.2020 18:04
Славно- то как! Довели подлецы .....А Кучер вроде не зеленая сопля а ,критик режима!? Шош ты молчал ,не тряс клоуна за колпак?
09.10.2020 18:11
Зелёная,зелёная...
09.10.2020 18:22
Кучер, в чем проблемы?
Вези в Германию!
09.10.2020 18:27
занимайте под больнички дома отдыха, турбазы, дворцы ылиты местной...
ну в конце концов госпитали полевые устанавливайте...главное что-то делать, а не страдать...
меньше тратьте на агитацию и предвыборные на*беньки...
09.10.2020 18:36
Ми думали погано про Кернеса - що він не поважає харківських лікарів, а він вчинив благородно, не став займати місця для дітей і вагітних жінок...
Кучер перейшов зі звинувачень батьків що у їх є діти на ковідну тему, воно то зрозуміло голова ОДА ні в чому не винен.
09.10.2020 18:37
Це все тому, що тест на вагітність, показав у Кернеса одну смужку...
09.10.2020 19:50
Так пусть отправляют всех новых больных в Шарите, как Кернеса. У нас ведь все президенты, так, по моему, Шмаркля рассказывал.
09.10.2020 18:40
Недавно в новинах, саме "Шаріте" скаржилось на нестачу медсестри для ШВЛ, так що, як сказав би Кіля Азіров, За3,14здалі ви шановний...
09.10.2020 19:53
ото надо было не летное происшествие расследовать,в котором ни бельмеса не сечешь,а заниматься больницами...впрочем там ты тоже ни бельмеса...
09.10.2020 18:43
Надо было за учителя истории голосовать Голобородько а не за скомороха Зеленского!
09.10.2020 18:54
шикарно, пипец приходит не спеша
09.10.2020 18:45
Почаще концерты всяких ш**х устраивайте.
09.10.2020 18:46
А у нас в предверии выборов, власть перевела всю страну в "зеленую" зону.. а может это они страну переименовали в Зе(леную). Если бы критерии зонности оставались бы прежними 20% территории была бы уже в "черной" зоне ( а уж Киев, Харьковская , Одесская, Лювовская Тернопольская, Ивано Франковская, Ровенская, Киевская,Черновицкая обл , и Закарпатье, ),60% в "красной" зоне и 20% в "оранжевой".. но кое кому нужна "красивая Зе ( леная) картинка" Посмотрим как все в одно мгновение поменяется после выборов, как по щелчку пальцев страна за несколько дней радикально "покраснеет" а то и "почернеет" ( не в смысле прихода коммунистов, а в результате выдачи на гора действительного положения в стране с Ковидом.) Вопрос кто за это ответит, и кого отправят в отставку и кого посадят...
09.10.2020 19:05
Скорее всего после выборов короновирус превратится в столетний банальный грипп! С вниманием к нему со стороны СМИ и властей, близким к нулевому!
09.10.2020 20:38
Вот смотрю на людей вокруг и НЕ ВЕРЮ Кучеру, и вообще нафига эти койки, главное дороги и концерты, разве не так?
09.10.2020 19:05
ну и к кому теперь кучер эти претензии и вопросы задает?
себе?
09.10.2020 19:20
А когда койки будут выставлять на улицу?....свежий воздух,солнышко....можно даже ближе к городскому кладбищу...сэкономим бюджет города на оптимизации расходов!
09.10.2020 19:39
зато в Харькове красивые парки,скверы и фонтаны с обезьянами, невероятно красивые газоны и невероятные бюджеты по озеленению... но ни одна школа и больница не вошла топ 100 лучших а врачи еще летом старались покинуть город - ибо было понятно к чему все шло....
09.10.2020 19:46
пора пригласить винника, поляковой мало.
10.10.2020 12:02
 
 