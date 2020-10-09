COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер

У Харкові міські та обласні лікарні вже на 100% заповнені пацієнтами з СOVID-19, і лише за рахунок вільних дитячих ліжок та місць для вагітних регіон утримується в помаранчевій зоні.

Про це заявив журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Фактично ми маємо помаранчеву зону. Це фактично. Я мушу сказати, що реально ми навіть не в червоній зоні, а вже в чорній. Заповненість ліжок насправді зараз є стовідсотковою. Для того, щоб формально перейти в червону зону, нам необхідно 5 днів поспіль мати заповненість за одним критерієм 75%. На сьогодні заповненість 70%", — сказав Кучер.

Він пояснив, що показник такий, бо вільними залишаються ліжка, виділені для дітей (з 500 наразі зайняті 11), та ліжка в міському пологовому будинку №2 (з виділених 110 зайняті 9). "Лише завдяки цьому на сьогодні ми ще залишаємося в помаранчевій зоні", - зазначив Кучер.

Читайте також: У Харкові пацієнтів із COVID-19 розміщують у коридорах і холах лікарні, - заступниця мера Горбунова-Рубан

За його даними, кількість щоденних госпіталізацій у регіоні перевищує кількість виписаних пацієнтів.

"Госпіталізуються від 60 по області до 90 осіб, для того, щоб нам розмістити цих людей, а є такі, які перебувають у вкрай тяжкому стані, нам необхідно таку саму кількість і виписати. Це якраз є підтвердженням того, що ситуація є критичною", — заявив голова ОДА.

Він додав, що найближчим часом буде додатково виділено 320 ліжок в обласних і міських лікарнях, також заклади планують додаткову закупівлю концентраторів.

Як повідомлялося, в Харківській області зареєстровано 23 341 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 5073 пацієнти одужали, 402 людини померли. Цього тижня двічі було зареєстровано понад 600 нових випадків за добу.

У міських лікарнях ліжка доставляють уже в коридорах і холах, п обласна інфекційна лікарня, розрахована на 240 місць, розміщує 280-300 пацієнтів.

В Україні минулої доби виявлено 5804 випадки зараження коронавірусом, загальна їхня кількість сягнула 250 538.