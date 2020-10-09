ООН: У Нагірному Карабасі вже загинуло 53 цивільних, серед них є діти

53 мирні жителі загинули від початку ескалації конфлікту 27 вересня в Нагірному Карабасі і на прилеглих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За її словами, серед загиблих є діти. Внаслідок бойових дій зруйновано значну кількість будівель, включно з житловими будинками, школами та іншими цивільними об'єктами, переважна більшість яких розташована в Нагірному Карабасі.

Бачелет висловила стурбованість через страждання цивільного населення в регіоні, оскільки воєнні дії далі розширюються уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі і впливають на інші населені пункти за межами безпосередньої зони бойових дій.

"Викликає глибоке занепокоєння те, що останніми днями ми бачили, за отриманими повідомленнями, що населені райони зазнали обстрілу з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо неї", - зазначила Бачелет.

Вона нагадала сторонам конфлікту про необхідність дотримуватися узятих на себе зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права про захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

Бачелет також повідомила, що в районі бойових дій були задіяні касетні бомби.

"Застосування таких боєприпасів має бути негайно припинено", - заявила вона, закликавши Вірменію й Азербайджан приєднатися до більш ніж 100 держав, які ратифікували Конвенцію щодо касетних боєприпасів.

Тривогу, за її словами, викликає також той факт, що бойові дії ведуться під час пандемії коронавірусу. В умовах триваючого насильства дотримання заходів соціального дистанціювання і доступ жителів до медичної допомоги можуть бути ускладнені, попередила вона. "Слід забезпечити доступ до охорони здоров'я, включно з психологічною підтримкою жертв конфлікту", - резюмувала верховний комісар ООН.

