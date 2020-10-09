УКР
ООН: У Нагірному Карабасі вже загинуло 53 цивільних, серед них є діти

53 мирні жителі загинули від початку ескалації конфлікту 27 вересня в Нагірному Карабасі і на прилеглих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

За її словами, серед загиблих є діти. Внаслідок бойових дій зруйновано значну кількість будівель, включно з житловими будинками, школами та іншими цивільними об'єктами, переважна більшість яких розташована в Нагірному Карабасі.

Бачелет висловила стурбованість через страждання цивільного населення в регіоні, оскільки воєнні дії далі розширюються уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі і впливають на інші населені пункти за межами безпосередньої зони бойових дій.

"Викликає глибоке занепокоєння те, що останніми днями ми бачили, за отриманими повідомленнями, що населені райони зазнали обстрілу з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо неї", - зазначила Бачелет.

Вона нагадала сторонам конфлікту про необхідність дотримуватися узятих на себе зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права про захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури.

Бачелет також повідомила, що в районі бойових дій були задіяні касетні бомби.

"Застосування таких боєприпасів має бути негайно припинено", - заявила вона, закликавши Вірменію й Азербайджан приєднатися до більш ніж 100 держав, які ратифікували Конвенцію щодо касетних боєприпасів.

Тривогу, за її словами, викликає також той факт, що бойові дії ведуться під час пандемії коронавірусу. В умовах триваючого насильства дотримання заходів соціального дистанціювання і доступ жителів до медичної допомоги можуть бути ускладнені, попередила вона. "Слід забезпечити доступ до охорони здоров'я, включно з психологічною підтримкою жертв конфлікту", - резюмувала верховний комісар ООН.

Автор: 

ООН (3456) Нагірний Карабах (466) Бачелет Мішель (13)
+9
Так чего вы ждете, Организация Озабоченных Нахлебников? Ташите Пашиняна в Гаагу.
09.10.2020 17:37 Відповісти
+5
О детях надо было думать, когда 26 лет сопли жевали.
Импотенты с-ные.
09.10.2020 18:38 Відповісти
+3
Наконецто вы научились правильно писать - гражданские, а не мирные жители. Ураааа
09.10.2020 17:40 Відповісти
Лучше бы их атсекли(п)
09.10.2020 17:48 Відповісти
"Тревогу, по ее словам, вызывает также тот факт, что боевые действия ведутся во время пандемии коронавируса. В условиях продолжающегося насилия соблюдение мер социального дистанцирования..."
Мля, как же они далеки от реалий реального(не розового) мира.
09.10.2020 17:42 Відповісти
Щас они как выразят озабоченность! Будурасы шлёпаные.
09.10.2020 17:49 Відповісти
На ЕВРОНЮС 13. мин. 30 сек. https://www.youtube.com/watch?v=shSYOQ8bdgU&t=4s вопрос ведущего ЕВРОНЮС пашиняну о том , что армения обстреливает некоторые города за пределы военных действий . Есть жертвы среди гражданского населения. На что пашинян ответил с гордостью утвердительно .
09.10.2020 17:52 Відповісти
Алиев нагло врёт. Все военные и политики Мира знают что Азербайджан начал войну с огромной поддерки Турции прямо после учений вместе с турецким F16 и всей турецкой техникой , Армении 2,9 млн просто не выгодно идти против 10млн Азербайджана и 82млн Турции. Всё остальное даже не смотрел. Несмотря на это Армения делает заметные успехи в такой неравной войне пишет https://www.facebook.com/profile.php?id=100001490181168&__cft__[0]=AZV-vw0_eZwv7E6CiF04yWfR370fjnY9fH_azWaDZv4sjJXvYSndAEVYcyCsKQ2xnzntS793OMqg_Ry77rdI6kxmArj5GI-dAM_loLkVscehAB_aWPnC1Jb8UxvIGxG_Be4&__tn__=-UC%2CP-R Аркадий Дубнов в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
"Судя по сообщениям, поступающим с карабахских фронтов, на 11-й день войны там намечается определенный перелом - на южном фланге боевых действий в районе Джебраила армянским военным удалось окружить и уничтожить значительное количество живой силы и техники азербайджанской армии", - пишет журналист на своей странице в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
09.10.2020 20:03 Відповісти
Ой какая же глубачайшая обеспокоенность,которую при актах геноцида 1 миллиона азербайджанцев никто и не слышал. ! А как насчет размещения в здании школы 300 армянских головорезов, которых и накрыли азербайджанские ракеты и насчет массовых обстрелов ракетами мирных городов Азербайджана вне театра военных действий ?
А ссылки на гуманитарное право как-то и вовсе звучат издевательски.
09.10.2020 17:57 Відповісти
А як вони їх порахували?
09.10.2020 18:25 Відповісти
Если Турция уже 46 лет окупировала и аннексировала Кипр, Греция совсем не думает кидать бомбы на турецких детей чтобы освободить исконно греческий Кипр. Пустая территория не стоит никаких жизней. А вот куда деть кореной народ Карабаха который жил там более 2000 лет?
09.10.2020 20:21 Відповісти
Алиев не раз заявлял, что желающие жить в Карабахе армяне могут там оставаться. Армяне в Азербайджане как известно есть, а азеров в Армении нет!!!
10.10.2020 01:20 Відповісти
 
 