ООН: У Нагірному Карабасі вже загинуло 53 цивільних, серед них є діти
53 мирні жителі загинули від початку ескалації конфлікту 27 вересня в Нагірному Карабасі і на прилеглих територіях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
За її словами, серед загиблих є діти. Внаслідок бойових дій зруйновано значну кількість будівель, включно з житловими будинками, школами та іншими цивільними об'єктами, переважна більшість яких розташована в Нагірному Карабасі.
Бачелет висловила стурбованість через страждання цивільного населення в регіоні, оскільки воєнні дії далі розширюються уздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі і впливають на інші населені пункти за межами безпосередньої зони бойових дій.
"Викликає глибоке занепокоєння те, що останніми днями ми бачили, за отриманими повідомленнями, що населені райони зазнали обстрілу з важкої зброї в зоні конфлікту і навколо неї", - зазначила Бачелет.
Вона нагадала сторонам конфлікту про необхідність дотримуватися узятих на себе зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права про захист цивільних осіб і цивільної інфраструктури.
Бачелет також повідомила, що в районі бойових дій були задіяні касетні бомби.
"Застосування таких боєприпасів має бути негайно припинено", - заявила вона, закликавши Вірменію й Азербайджан приєднатися до більш ніж 100 держав, які ратифікували Конвенцію щодо касетних боєприпасів.
Тривогу, за її словами, викликає також той факт, що бойові дії ведуться під час пандемії коронавірусу. В умовах триваючого насильства дотримання заходів соціального дистанціювання і доступ жителів до медичної допомоги можуть бути ускладнені, попередила вона. "Слід забезпечити доступ до охорони здоров'я, включно з психологічною підтримкою жертв конфлікту", - резюмувала верховний комісар ООН.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мля, как же они далеки от реалий реального(не розового) мира.
"Судя по сообщениям, поступающим с карабахских фронтов, на 11-й день войны там намечается определенный перелом - на южном фланге боевых действий в районе Джебраила армянским военным удалось окружить и уничтожить значительное количество живой силы и техники азербайджанской армии", - пишет журналист на своей странице в https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3490845990975039&id=100001490181168 Facebook
А ссылки на гуманитарное право как-то и вовсе звучат издевательски.
Импотенты с-ные.