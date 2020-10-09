УКР
Кабмін дозволив закупівлю лабораторного обладнання і тест-систем на антиген для діагностики COVID-19

Кабмін дозволив закупівлю лабораторного обладнання і тест-систем на антиген для діагностики COVID-19

Кабінет Міністрів України вніс до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, лабораторне обладнання і тест-системи на антиген.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Проект акта пропонує доповнити перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню COVID-19, новими позиціями товарів, зокрема тест-системами та обладнанням для лабораторної діагностики, а також послугами та роботами із поточних ремонтів і реконструкції медзакладів, які надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19", - прокоментував таке рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

"Ці зміни дадуть змогу швидко закуповувати тест-системи та обладнання для лабдіагностики відповідно до сучасних тенденцій і національних стандартів. Йдеться про тест-системи на антиген, які щойно з'явилися на ринку", - додав міністр.

Читайте також: Уряд виділив близько 261 млн грн на тестування COVID-19 у приватних лабораторіях

Раздуплились...

09.10.2020 17:54
Я навіть знаю у якої країни їх закуповуватимуть.

09.10.2020 17:54
бумажку ищут раньше чем сел срать!!!!

09.10.2020 17:56
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.разродились наконец то.

09.10.2020 18:09
Зреагували на упередження. Ще й року не минуло і от - маємо...

09.10.2020 18:18
Родила мышь слона

09.10.2020 18:25
т..е. до этого разрешения не было????

09.10.2020 18:32
Ну пипец как вовремя!, дебилы, мля!

09.10.2020 22:20
 
 