Уряд виділив близько 261 млн грн на тестування COVID-19 у приватних лабораторіях

Кабінет Міністрів України виділив майже 261 млн грн на закупівлю обладнання, витратних матеріалів у лабораторії Міністерства охорони здоров'я, а також на залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19 за державний рахунок.

Відповідну постанову з одноденним доопрацюванням уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внести зміни до постанови Кабміну від 6 травня 2020 року №372, додатково виділивши лабцентрам МОЗ бюджетні кошти в сумі 100 млн грн на закупівлю послуг із проведення лабораторних досліджень, тестувань на COVID-19 методом ПЛР у медзакладах охорони здоров'я незалежно від форм власності. Цим актом ми залучаємо приватні лабораторії до процесу тестування", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Виділити лабцентрам МОЗ, Центру громадського здоров'я та ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. Мечникова" бюджетні кошти в сумі 160,898 млн грн на закупівлю додаткового лабораторного обладнання і витратних матеріалів на проведення ПЛР-діагностики", - додав міністр.

За словами Степанова, кошти виділять шляхом перерозподілу в результаті економії при закупівлі засобів індивідуального захисту для медзакладів, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

Читайте також: Українські лабораторії здебільшого використовують ПЛР-тести вітчизняного виробництва, - МОЗ

Автор: 

Кабмін (14390) карантин (18172) тестування (462) тест (318) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Читай Пальчинскому! Что-бы он результаты анализов одного клоуна не обнародавал!
09.10.2020 18:03 Відповісти
Почавсь распіл грошів
09.10.2020 18:08 Відповісти
Це лабораторія, де ЗЕлбойоб здавав аналізи?
Тоді все зрозуміло
09.10.2020 18:10 Відповісти
перемога пальчевськог...
09.10.2020 18:10 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, скажите, а каком % откпта получает с этого степашка и какую часть от полученного заносит некоему шуту-членограю?
09.10.2020 18:16 Відповісти
таки реально страной правят зеленые дегенераты и имбецилы. раздуплились бараны.
интересно, чем правящие мрази занимались с мая месяца? а ну да, строили дороги, что бы с комфортом возить украинцев на кладбища? бабло попилили, оставшееся надо допилить
09.10.2020 18:35 Відповісти
 
 