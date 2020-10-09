Уряд виділив близько 261 млн грн на тестування COVID-19 у приватних лабораторіях

Кабінет Міністрів України виділив майже 261 млн грн на закупівлю обладнання, витратних матеріалів у лабораторії Міністерства охорони здоров'я, а також на залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19 за державний рахунок.

Відповідну постанову з одноденним доопрацюванням уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Внести зміни до постанови Кабміну від 6 травня 2020 року №372, додатково виділивши лабцентрам МОЗ бюджетні кошти в сумі 100 млн грн на закупівлю послуг із проведення лабораторних досліджень, тестувань на COVID-19 методом ПЛР у медзакладах охорони здоров'я незалежно від форм власності. Цим актом ми залучаємо приватні лабораторії до процесу тестування", - прокоментував рішення міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Виділити лабцентрам МОЗ, Центру громадського здоров'я та ДУ "Український науково-дослідний протичумний інститут ім. Мечникова" бюджетні кошти в сумі 160,898 млн грн на закупівлю додаткового лабораторного обладнання і витратних матеріалів на проведення ПЛР-діагностики", - додав міністр.

За словами Степанова, кошти виділять шляхом перерозподілу в результаті економії при закупівлі засобів індивідуального захисту для медзакладів, які надають допомогу пацієнтам із COVID-19.

