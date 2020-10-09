Кабмін виділив понад 572 млн на кисень для хворих на COVID-19
Кабінет Міністрів України виділив 572,224 млн грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19.
Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Виділити структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних та Київської міськдержадміністрації за рахунок коштів, виділених на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних медустанов у госпітальних округах, 572,224 млн грн на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.
Ермак со шмыглом денег абы кому не дают.....
https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************
В кислородных установках используется явление селективной гетерогенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F адсорбции кислорода из воздуха твердым адсорбентом. Установки отличаются высокой надежностью, простотой и высокими технико-экономическими характеристиками.
я вам гарантирую на 572 миллиона мы просто ******** дышать кислородом
На 572 млн. можно купить 28000 штук.