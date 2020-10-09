Кабмін виділив понад 572 млн на кисень для хворих на COVID-19

Кабінет Міністрів України виділив 572,224 млн грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виділити структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних та Київської міськдержадміністрації за рахунок коштів, виділених на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних медустанов у госпітальних округах, 572,224 млн грн на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

