Кабмін виділив понад 572 млн на кисень для хворих на COVID-19

Кабінет Міністрів України виділив 572,224 млн грн на забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Виділити структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних та Київської міськдержадміністрації за рахунок коштів, виділених на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних медустанов у госпітальних округах, 572,224 млн грн на закупівлю товарів, робіт і послуг для забезпечення подачею кисню ліжкового фонду медичних закладів, що надають допомогу пацієнтам з COVID-19", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час засідання уряду.

Читайте також: До 80% ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19 має бути підведений кисень, - Шмигаль

Топ коментарі
+3
100 до 1 шо постачальником буде Ігорь Валєріч. На крайняк жінка Степанова.
09.10.2020 18:09 Відповісти
+2
Не угадал...поставщиком будет Киевский кислородный завод...который принадлежит кацапам..и входит в их холдинг "криогенмаш"....
Ермак со шмыглом денег абы кому не дают.....
09.10.2020 18:16 Відповісти
+2
Называется концентратор кислорода. Стоит в Украине около 20000 грн.
На 572 млн. можно купить 28000 штук.
09.10.2020 18:33 Відповісти
Еще кислород можно из воды выделять прямо в атмосферу палат.
09.10.2020 18:08 Відповісти
Прямо в палату нельзя. Повышенная концентрация кислорода повышает воспламеняемость материалов. Можно устроить нефиговый пожар.
09.10.2020 18:35 Відповісти
100 до 1 шо постачальником буде Ігорь Валєріч. На крайняк жінка Степанова.
09.10.2020 18:09 Відповісти
Не угадал...поставщиком будет Киевский кислородный завод...который принадлежит кацапам..и входит в их холдинг "криогенмаш"....
Ермак со шмыглом денег абы кому не дают.....
09.10.2020 18:16 Відповісти
Чого ви? Все нормально. Це ж партЬОри зеленоської влади.
https://censor.net/ru/news/3223959/******************************************************************************************
09.10.2020 18:21 Відповісти
Кличко вулиці миє з аріелєм, а зеля кисень продає на Бесарабці, бізнес за рахунок українців.
10.10.2020 05:50 Відповісти
три копейки стоит кислород, вики нам подтвердит,
В кислородных установках используется явление селективной гетерогенной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%86%D0%B8%D1%8F адсорбции кислорода из воздуха твердым адсорбентом. Установки отличаются высокой надежностью, простотой и высокими технико-экономическими характеристиками.

я вам гарантирую на 572 миллиона мы просто ******** дышать кислородом
09.10.2020 18:19 Відповісти
Называется концентратор кислорода. Стоит в Украине около 20000 грн.
На 572 млн. можно купить 28000 штук.
09.10.2020 18:33 Відповісти
по тысяче на область? я ******* дышать кислородом
09.10.2020 18:37 Відповісти
Ну дык.
09.10.2020 18:43 Відповісти
Самая дешевая стоит от 10000,на одного пациента с давлением0,5-0,8кгм2.Килограмм,жидкого от 18гр,газоподобного 70-140м3. Концентраторы кислорода,с давлением меньше 2кг Бесполезны для ИВЛ.Так что не пиши ерунду.Это капейки в обьемах Украины
09.10.2020 19:39 Відповісти
а куда действующие установки делись? списали небось эфективные менеджеры, поиграться ы цифры хочешь, я готов, сколлько на сегодня кислорода медицинского производится готов ответить?
09.10.2020 19:57 Відповісти
2 кг это объем аз для закиси азота там два баллона один с кислородом чтоб продышать если передозняк так что вы проявили нубизм в медицине
09.10.2020 20:02 Відповісти
Я не знаю сколько его производят ,два действующих завода,а городская больница ,с неотложной помощью и стационаром на 300-400 пациентов .минимум 45000-50000 кг в год.
09.10.2020 20:10 Відповісти
Сколько аппаратов ивл? Есть точная цифра пропускной способности действующих аппаратов, пощитаем?
09.10.2020 21:10 Відповісти
А не "вивітряться" ці гроші поки будуть іти, як оплати медикам.Шлях може бути далекий , - через Кіпр чи інші острови.
09.10.2020 18:37 Відповісти
О !!! А ВОТ УЖЕ И ВОЗДУХ ПРОДАЮТ !!!
09.10.2020 19:18 Відповісти
COVIDные монеты мабуть закончились,в которых была и стоимость кислорода ,теперя нужно в карман народу снова залазить ...иначе без монетного кислороду "зевирусу" кырдык....
09.10.2020 19:31 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
09.10.2020 20:06 Відповісти
Предприниматель Бейли решил осуществить грандиозную аферу. Он построил на острове в северной части https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD Тихого океана подземный секретный завод, на котором, засасывая из земной атмосферы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85 воздух , превращает его в твёрдые шарики. Твёрдый воздух накапливается в огромных подземных хранилищах. Расчёт Бейли состоит в том, что вскоре на Земле станет ощущаться дефицит воздуха, и он разбогатеет, продавая твёрдый воздух и монопольно контролируя запасы атмосферного воздуха.
09.10.2020 20:10 Відповісти
Фантастика нраица....?
09.10.2020 20:31 Відповісти
Якщо Аваков надів би на руки Степанова кайданки і кинув в СІЗО,а Венедіктова задала би питання - Де гроші з фонду по боротьбі з коронавірусом? Повірте,я би дуже здивувався,а так повинно бути.
10.10.2020 00:31 Відповісти
 
 