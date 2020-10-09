Найманці РФ відкривали вогонь зі стрілецької зброї біля Шумів, втрат немає, - пресцентр ОС

Від початку цієї доби, 9 жовтня, в зоні проведення ООС зафіксовано один обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"У районі населеного пункту Шуми, противник порушив режим припинення вогню, здійснивши кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед наших військовослужбовців немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні дії противника не відкривали", - говориться в повідомленні.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі поблизу Болотеного та Майорська. А в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка осередки загорання вже локалізовано.

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 8 жовтня, у смугах відповідальності українських бригад російсько-окупаційні війська тричі порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Так, поблизу населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС ліквідовано пожежі неподалік Попасної та Катеринівки та локалізовані осередки загорянь у районах поблизу Болотеного та Катеринівки.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 72 адміністративних правопорушення. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5531 транспортний засіб та 4512 осіб. Також були затримані 4 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибула 671 особа, у зворотному напрямку – 860 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" не функціонували.