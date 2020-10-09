Суми і Канів віднесено до червоної зони поширення коронавірусу, Київ - перейшов у помаранчеву, - Немчінов

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив: "З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ перейшов до помаранчевої зони!

До червоної зони буде віднесено:

- місто Канів Черкаської області;

- місто Суми Сумської області.

До помаранчевої зони потрапили:

- місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

- місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

- міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

- місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

- місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

- міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Полтава та Миргород Полтавської області;

- міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

- місто Київ".