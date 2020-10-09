УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10653 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 767 19

Суми і Канів віднесено до червоної зони поширення коронавірусу, Київ - перейшов у помаранчеву, - Немчінов

Суми і Канів віднесено до червоної зони поширення коронавірусу, Київ - перейшов у помаранчеву, - Немчінов

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Він зазначив: "З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.

Місто Київ перейшов до помаранчевої зони!

До червоної зони буде віднесено:

- місто Канів Черкаської області;

- місто Суми Сумської області.

До помаранчевої зони потрапили:

- місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;

- міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;

- місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

- міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;

- міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

- місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

- міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

- міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;

- міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;

- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

- місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

- місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;

- міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;

- міста Полтава та Миргород Полтавської області;

- міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

- міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;

- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

- міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

- міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

- у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;

- місто Київ".

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19768) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Ух,Пороху со вчерашнего дня лучше, начал выздоравливать)
показати весь коментар
09.10.2020 19:04 Відповісти
+5
Дай Бог Порошенко выздоровления.
показати весь коментар
09.10.2020 19:25 Відповісти
+2
Скажите сколько уже переболели депутатов и мэров а Каламойские телеканалы озвучивают только сумму Порошенко?
Почему не пишут сколько Кернес в Шаритэ тратил! Там уверен сумма не менее только в евро в день.
Думайте.
показати весь коментар
09.10.2020 20:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ух,Пороху со вчерашнего дня лучше, начал выздоравливать)
показати весь коментар
09.10.2020 19:04 Відповісти
Дай Бог Порошенко выздоровления.
показати весь коментар
09.10.2020 19:25 Відповісти
Бог не Бог, а 11 500 за добу свою справу роблять...
показати весь коментар
09.10.2020 19:39 Відповісти
Скажите сколько уже переболели депутатов и мэров а Каламойские телеканалы озвучивают только сумму Порошенко?
Почему не пишут сколько Кернес в Шаритэ тратил! Там уверен сумма не менее только в евро в день.
Думайте.
показати весь коментар
09.10.2020 20:03 Відповісти
Для мене "елітне" бидло без різниці, я ні в кого, іваном сулімою, не записаний!
І всім їм добре знаю ціну, там питання не в тому хто з них кращий, а хто з них гірший!
показати весь коментар
09.10.2020 20:11 Відповісти
Конечно у вас в голове ветер как и ник ваш и для вас все кругом у кого денег больше чем у вас бандиты не важно что они делают.Голосовали за молодого симпатичного и честного?
показати весь коментар
09.10.2020 20:17 Відповісти
"что они делают"
Грабують державне майно і державні ресурси! в 1991 році в Україні було 25 млн робочих місць, сьогодні ледве-ледве 11 млн, майже на третину зменшилась кількість населення, мільйони гарують на зарубіжних плантаціях і підмивають іноземні дупи, знищені цілі сектори економіки, Україна з ядерної, авіаційної, ракетної, машинобудівної держави практично перетворилась на агроблядську, бананову республіку. Беззаперечні успіхи елітного бидла !!!
P.S. мене блювать тягло від дебільного "Кварталу", ще задовго до Президентських виборів, а Голобридька, я взагалі жодної серії не дивився, як і Сватів !
показати весь коментар
09.10.2020 20:50 Відповісти
Кого ви бачите з політиків хто витягне ситуацію?
показати весь коментар
09.10.2020 21:11 Відповісти
Ніхто не витягне!
Тільки для того щоб розпочати стабільне зростання знадобиться не менше двадцяти років і то лише за умови переходу від "приватизаційної економіки" до жорсткої прагматичної економіки орієнтованої на очевидний практичний результат, тобто держава перейде від "маніловщини" що, "добре було б почати будувати літаки" (чи щось інше) до чіткого і зрозумілого плану з термінами і реальною відповідальністю конкретних посадових осіб за їх недотримання.
Найбільшою проблемою Україні на сьогодні, є відсутність відсіву посадового непотребу, як в політиці, так в економіці. Потрібні застережні заходи аби посадові (політичні) особи які проявили свою некомпетентність не могли з іншою політичною силою знову займати посади.
Інакше кажучи сформувати систему відбору кращих, дійсно здібних людей.
В мене є з цього приводу міркування як це можна зробити, але сьогодні з прагматичними пропозиціями йти нікуди, це нікому не потрібне, особливо якщо це зачіпає шкурну вигоду "еліти"!
показати весь коментар
09.10.2020 21:55 Відповісти
А хіба в 2016-2019 економіка не відштовхнулася від дна і почала зростати? При тому що в 2014 ми отримали анексію і окупацію і розрив дуже чутливих економічних зв'язків з РФ? Чи не здається вам що у вас дуже завищені вимоги як для реальності?
показати весь коментар
09.10.2020 22:14 Відповісти
У нас не було зростання в 2016-2019 рр бо Україна не повернула рівень ВВП 2013р, у нас відбулося лише часткове відновлення втраченого економічного потенціалу. Щоб говорити про ріст економіки треба відштовхуватись від найвищого економічного досягнення країни.

Україна, взагалі є однією з трьох країн світу, ВВП якої в 2020р менший, за ВВП 1991р...
Які в мене можуть бути завищені вимоги !? Нижче я писав що тільки для того аби розпочати стабільне економічне зростання, потрібно не менше 20 (!) років.
показати весь коментар
10.10.2020 06:53 Відповісти
Агроблядську- ти просто красава....
показати весь коментар
10.10.2020 01:17 Відповісти
Куди кращою за мене "красавою", є міністр закордонних справ Д. Кулеба, який в статті на сайті "ЗН" написав що Україна ось-ось стане "аграрною супердержавою".
А я лише уточнив якою....
показати весь коментар
10.10.2020 07:02 Відповісти
Сумы и Канев отнесены к красной зоне распространения коронавируса, Киев - перешел в оранжевую, - Немчинов - Цензор.НЕТ 5419
показати весь коментар
09.10.2020 19:09 Відповісти
Як там наш "кацахол" з Сум, він медик. Тримайся, друже
показати весь коментар
09.10.2020 19:18 Відповісти
Потрібно негайно збільшити COVID, квоту на хворих аби знову Київ перевести в ЗЕлену зону...
показати весь коментар
09.10.2020 19:41 Відповісти
Все идет по Зебильному плану уничтожение Украины и ее населения ... Просто -- ПЗДЦ
показати весь коментар
09.10.2020 19:46 Відповісти
влада нарушает законы Конституцию и гонит стадо в стойло . Тернополь первый сорт а
Сумы ? Як шо... то ображайтесь тильки на себе.
показати весь коментар
09.10.2020 21:18 Відповісти
Такое впечатление, что эта госкомиссия создана не для борьбы с ковид, а для перевешивания цветных стикеров. Сидят пацаны, не хрена не делают, а зарплата идет.
показати весь коментар
09.10.2020 22:12 Відповісти
 
 