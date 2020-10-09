Суми і Канів віднесено до червоної зони поширення коронавірусу, Київ - перейшов у помаранчеву, - Немчінов
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
Він зазначив: "З 00 годин 00 хвилин 12 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.
Місто Київ перейшов до помаранчевої зони!
До червоної зони буде віднесено:
- місто Канів Черкаської області;
- місто Суми Сумської області.
До помаранчевої зони потрапили:
- місто Вінниця, Вінницький та Немирівський райони Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищевський та Турійський райони Волинської області;
- місто Дніпро та Дніпропетровський район Дніпропетровської області;
- міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ та Слов’янськ, Слов’янський район Донецької області;
- міста Житомир, Бердичів, Коростень та Новоград-Волинський, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- місто Ужгород, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- міста Мелітополь та Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;
- міста Івано-Франківськ та Бурштин, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- міста Васильків, Ірпінь, Обухів та Фастів, Бориспільський та Києво-Святошинський райони Київської області;
- міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станочно-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;
- місто Львів, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;
- місто Миколаїв та Миколаївський район Миколаївської області;
- міста Одеса, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ та Теплодар, Березівський, Овідіопольський, Подільский та Татарбунарський райони Одеської області;
- міста Полтава та Миргород Полтавської області;
- міста Рівне, Дубно, Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;
- міста Лебедин та Ромни, Сумський райони Сумської області;
- міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин та Чугуїв, Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;
- міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Славута, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичіський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Сміла та Умань, Городищинський, Драбівський, Жашківський, Звенигродський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Манківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;
- міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;
- у міста Чернігів та Ніжин, Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області;
- місто Київ".
Почему не пишут сколько Кернес в Шаритэ тратил! Там уверен сумма не менее только в евро в день.
Думайте.
І всім їм добре знаю ціну, там питання не в тому хто з них кращий, а хто з них гірший!
Грабують державне майно і державні ресурси! в 1991 році в Україні було 25 млн робочих місць, сьогодні ледве-ледве 11 млн, майже на третину зменшилась кількість населення, мільйони гарують на зарубіжних плантаціях і підмивають іноземні дупи, знищені цілі сектори економіки, Україна з ядерної, авіаційної, ракетної, машинобудівної держави практично перетворилась на агроблядську, бананову республіку. Беззаперечні успіхи елітного бидла !!!
P.S. мене блювать тягло від дебільного "Кварталу", ще задовго до Президентських виборів, а Голобридька, я взагалі жодної серії не дивився, як і Сватів !
Тільки для того щоб розпочати стабільне зростання знадобиться не менше двадцяти років і то лише за умови переходу від "приватизаційної економіки" до жорсткої прагматичної економіки орієнтованої на очевидний практичний результат, тобто держава перейде від "маніловщини" що, "добре було б почати будувати літаки" (чи щось інше) до чіткого і зрозумілого плану з термінами і реальною відповідальністю конкретних посадових осіб за їх недотримання.
Найбільшою проблемою Україні на сьогодні, є відсутність відсіву посадового непотребу, як в політиці, так в економіці. Потрібні застережні заходи аби посадові (політичні) особи які проявили свою некомпетентність не могли з іншою політичною силою знову займати посади.
Інакше кажучи сформувати систему відбору кращих, дійсно здібних людей.
В мене є з цього приводу міркування як це можна зробити, але сьогодні з прагматичними пропозиціями йти нікуди, це нікому не потрібне, особливо якщо це зачіпає шкурну вигоду "еліти"!
Україна, взагалі є однією з трьох країн світу, ВВП якої в 2020р менший, за ВВП 1991р...
Які в мене можуть бути завищені вимоги !? Нижче я писав що тільки для того аби розпочати стабільне економічне зростання, потрібно не менше 20 (!) років.
А я лише уточнив якою....
Сумы ? Як шо... то ображайтесь тильки на себе.