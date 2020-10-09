1 597 13
Для лікування пацієнтів із коронавірусом буде задіяно ліжковий фонд Академії медичних наук, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я має намір залучити до лікування пацієнтів із COVID-19 ліжковий фонд у відомчих лікарнях і медичних закладах Національної академії медичних наук (НАМНУ).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу за результатами засідання уряду.
"Завантаженість ліжок на ранок п'ятниці менше 20 тис. Ми продовжуємо нарощувати кількість ліжок під лікування COVID-19. Загальна кількість ліжок, які ми можемо ввести, становить близько 50 тис. Ми плануємо залучити ліжковий фонд у відомчих лікарнях і лікарнях Академії медичних наук", - сказав він.
Чому запропонувала, це окреме питання (гроші у корвід-фонді ще залишилися).
В Одессе, за умеренную плату, сертификат на медицинский кислород можно получить, даже если производишь аммиак!
Ведомственные санатории, больницы, должны исчезнуть в принципе.
Единственная организация, которая может иметь собственные больницы, это министерство обороны.
И все.