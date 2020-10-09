Для лікування пацієнтів із коронавірусом буде задіяно ліжковий фонд Академії медичних наук, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір залучити до лікування пацієнтів із COVID-19 ліжковий фонд у відомчих лікарнях і медичних закладах Національної академії медичних наук (НАМНУ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу за результатами засідання уряду.

"Завантаженість ліжок на ранок п'ятниці менше 20 тис. Ми продовжуємо нарощувати кількість ліжок під лікування COVID-19. Загальна кількість ліжок, які ми можемо ввести, становить близько 50 тис. Ми плануємо залучити ліжковий фонд у відомчих лікарнях і лікарнях Академії медичних наук", - сказав він.

