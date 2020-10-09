УКР
Для лікування пацієнтів із коронавірусом буде задіяно ліжковий фонд Академії медичних наук, - Степанов

Для лікування пацієнтів із коронавірусом буде задіяно ліжковий фонд Академії медичних наук, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я має намір залучити до лікування пацієнтів із COVID-19 ліжковий фонд у відомчих лікарнях і медичних закладах Національної академії медичних наук (НАМНУ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу за результатами засідання уряду.

"Завантаженість ліжок на ранок п'ятниці менше 20 тис. Ми продовжуємо нарощувати кількість ліжок під лікування COVID-19. Загальна кількість ліжок, які ми можемо ввести, становить близько 50 тис. Ми плануємо залучити ліжковий фонд у відомчих лікарнях і лікарнях Академії медичних наук", - сказав він.

Читайте також: COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер

Автор: 

ни хрена себе
показати весь коментар
09.10.2020 19:17 Відповісти
Нешановний пане степанов, а вам не здається, що Академія сама нещодавно пропонувала цю послугу? І ваша новина не є вашою заслугою!
Чому запропонувала, це окреме питання (гроші у корвід-фонді ще залишилися).
показати весь коментар
09.10.2020 19:20 Відповісти
Кислородный завод в Одессе не может получить сертификат на медицинский кислород - Радуцкий. 09.10.2020
показати весь коментар
09.10.2020 19:21 Відповісти
Та ну ладно!
В Одессе, за умеренную плату, сертификат на медицинский кислород можно получить, даже если производишь аммиак!
показати весь коментар
09.10.2020 19:24 Відповісти
Понятие "ведомственные", это пережиток совка.
Ведомственные санатории, больницы, должны исчезнуть в принципе.
Единственная организация, которая может иметь собственные больницы, это министерство обороны.
И все.
показати весь коментар
09.10.2020 19:23 Відповісти
А авакян? меддовідки для водіїв там, інші схематозні побори?))
показати весь коментар
09.10.2020 19:35 Відповісти
Мізки краще задійте та перестаньте красти.
показати весь коментар
09.10.2020 19:35 Відповісти
Я так понимаю другие болезни кроме ковида Минздрав лечить не будет! Будем помирать от банального апендицида! Наголосували ЗЕбилы!
показати весь коментар
09.10.2020 19:54 Відповісти
Ну да Кадырову ведь дали академика!
показати весь коментар
09.10.2020 19:59 Відповісти
За пол года эти мастера по борьбе с ковид не смогли подготовить персонал и помещения для эпидемии! Это так просто!
показати весь коментар
09.10.2020 19:58 Відповісти
А Феофания?
показати весь коментар
09.10.2020 20:07 Відповісти
Феофания для тех кого надо сажать на пожитуху с конфискатом ,так как смертная казнь запрещена , но это дело будущего и должно настать как можно скорее
показати весь коментар
09.10.2020 21:05 Відповісти
 
 