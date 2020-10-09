УКР
Іонова після засідання Кабміну: Людям потрібні ліки від коронавірусу, а не асфальтована дорога на цвинтар

Іонова після засідання Кабміну: Людям потрібні ліки від коронавірусу, а не асфальтована дорога на цвинтар

Уряд не має стратегічного бачення, як боротися з епідемією коронавірусу, яка з кожним днем набирає обертів.

Про це заявила після засідання Кабміну народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Нардепка зазначила, що влада пливе за течією, констатуючи цифри зростання захворюваності, але не пропонуючи стратегічних рішень.

"Насправді ми бачимо цифри, а плану заходів, кризового менеджменту ми не бачимо. Чи є проект рішення по перерозподілу бюджету? Які заходи вони будуть вживати для того, щоб цю ситуацію виправити?", – озвучила Іонова головне запитання до урядовців.

"Перше – це медики. Ви знаєте, яка кількість медиків хвора і наскільки мало медиків отримали компенсації. Наприклад родичі тих, хто помер. Так само і обіцяні доплати 300%. Яка була виплачена сума – невідомо", – зауважує Іонова.

Читайте також: Для лікування пацієнтів із коронавірусом буде задіяно ліжковий фонд Академії медичних наук, - Степанов

"Друге питання – це самі хворі. Степанов вчора заявив, що на одного пацієнта виділяються 45 тисяч гривень. А сьогодні керівник Національної служби здоров’я назвав суму вдвічі меншу. А в реальності мені постійно пишуть з Луганщини, із Західної України про те, що вони ліки змушені купувати самі. Це хворі люди, які не можуть дозволити собі витратити близько 30 000 гривень на ліки", – наголошує Марія Іонова.

"І третє питання – Кабінет міністрів має змінити підзаконні акти, щоб родини померлих медиків отримали гроші, щоб місцева влада не шукала приводи, як відмовити у виплатах компенсацій. Все ж таки ці підзаконні акти мають стояти на захисті медиків", – переконана депутатка.

Уряд має негайно вирішити питання масового тестування, переконана Марія Іонова. "Чому зараз люди мусять навіть не по декілька днів, в регіонах чекають тижнями ці результати тестів? А що стосується кількості тестів, то вихвалялися цифрою в декілька мільйонів, так давайте не забувати, що більша частина з них не куплені з державного бюджету. Не мені вам розказувати, які суми, і люди вимушені робити тести. Від 600 до 2,5 тисяч гривень. Важливо, аби ці тести були безкоштовні, аби закупляли і облаштовували лабораторії, щоб була більша можливість для тестування", – зауважує депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-лікарні в Харкові та області заповнені на 100%, ми навіть не в червоній, ми в чорній зоні, - голова ОДА Кучер

Іонова також звернула увагу на критичну ситуацію із киснем. "Ми сьогодні чули деякі рішення по кисню, які були запроваджені. Але реальність така – в Одеській області критично не вистачає кисню. Я знаю – по Луганщині так само не вистачає", – говорить Іонова.

Вона наголосила, що представники влади не говорять правду про реальну ситуацію з коронавірусом, і це вкрай небезпечно. "Таке враження, що погані новини не хочуть приносити Зеленському. А насправді ситуація загрозлива", – застерігає Іонова.

"Тим більше вибори. Як будуть захищені виборці? Чи є план дій? Як будуть захищені члени комісій ТВК, ДВК? Хотілося б почути відповіді на ці питання. Було розказано, що все добре, вони працюють, ліквідують", – говорить Іонова.

Вона також жорстко розкритикувала перепризначення мільярдів з коронавірусного фонду на будівництво доріг.

"Мені вчора один наш колишній колега по парламенту написав, що його друг по палаті, який хворів, сказав – "я не хочу, щоб мене везли на цвинтар асфальтованою дорогою, хочу, щоб мені дали ліки, а я не брав їх у кредит", – говорить представниця "Європейської Солідарності".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суми і Канів віднесено до червоної зони поширення коронавірусу, Київ - перейшов у помаранчеву, - Немчінов

карантин (18172) Іонова Марія (30) Європейська Солідарність (1107) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
ні, для початку, потрібна асфальтована дорога на кладовище для всіх зебілів
ні, для початку, потрібна асфальтована дорога на кладовище для всіх зебілів
А больше им ничего? Гилляк что ли мало?) И пусть висят как напоминание.)))
+++
Я просто не встиг, здоров^я Вам, гарного зору, щоб Ви побачили виконання вашого побажання! )))
Тільки вони страх які живучі!
пригадалось:
"зачем эта дорога, если она ведет не к храму".... а на кладбище
От не скажите! Шмарклявые предпочитают дороги!
Ага, по стоимости космических кораблей.
95 - ий страшніший, бо якщо людина - ДЕбіл, то це невиліковно. Італійський історик економіки Карло Чіполла за довгі роки досліджень сформулював п'ять універсальних законів дурості, які працюють в будь-якому суспільстві. https://www.youtube.com/watch?v=*********** Про це йшлося у відео ЧЕМ ОПАСЕН ЗЕЛЕНСКИЙ? (ИЛИ 5 ЗАКОНОВ ГЛУПОСТИ) ПОЛИТ-МУЛЬТ
Ну...рост во всем мире и никто не знает, что с этим стратегически делать, разве запереть всех дома и ввести комендантский час)
В нормальных странах тесты бесплатные, а у нас 1500 тыс...Например , у меня у ребенка месяц назад было пропало обоняние и вкус изменился, но других симптомов не было...Мне что, ради интереса нужно было сдавать тест за свои деньги?
А у нас не совсем нормальная страна, разве не заметили еще? Денег нет, все разворовано, зато есть у нас самая богатая власть и кто ее выбирает, кто виноват?
И шо? Практически здоровый же был? Голову не морочте ни себе, ни ребенку, ни медикам!
Ну дык....гавно всегда плывет по течению...это аксиома...
Власть не просто плывет по течению, а ворует как не в себя. Кто мешал власти готовиться еще летом, а не "пилить" деньги коронавипусного фонда на "больной афере" и "золотых" дорогах? Или они не знали что осенью будет сезонное осложнение?
Ну и где эти миллионы тестов, которые вовик "закупил" за государственные деньги? Почему люди делают тесты за свои деньги и лечатся за свои деньги ...вот это и называется "бизнес на крови"
так у вовика и спросите, вы ж у пороха спрашивали, а у вовика спросить что-то у всех языки в сраке?
Он не соврал....-выіделяют, а половина потом мутняками схемами оседает там где нужно....- что не понимать...
Степанов вчера заявил, что на одного пациента выделяются 45 000 гривен. А сегодня руководитель Национальной службы здоровья назвал сумму вдвое меньшую.Источник: https://censor.net/ru/n3224068
А владі - асфальтована дорога крапка Ионова после заседания Кабмина: Людям нужны лекарства от коронавируса, а не асфальтированная дорога на кладбище - Цензор.НЕТ 8677.
Люди повинні їхати на кладовище в комфортних умовах ..
Предвыборные лозунги вас же и угробят.
Ви думаєте, що "ковід" після виборів зникне?
Так выборы проводить или нет?
Звісно проводити. Це ж ви пов'язали розкрадання владою грошей з "ковідного" фонду та вибори.
местные выборы надо провести в Раде и избрать местных депутатов и меров большинством голосов народных депутатов Украины.
Что разворуют на дорогах, что на лекарствах. Вы же были при власти и что оставили? - Принципы воровства и безкарности.
"Украдет где-нибудь, чтобы пополнить бюджет". Это конечно отстой в пропаганде.
Ану тоді поясни, чому при владі бариги мародера буджет був?
Вот же ж твари зелёные!
Кто нибудь реально понимает в какую оппу нас ведут или уже привели эти Зеленые мрази ! Бюджет - пуст... экономика - издает последние конвульсии,.. вирус - набирает обороты ...ПЗДЦ
Зробили їх разом
Їм головне, щоб «Свати» показували.
Срач!
Щоб ти срала безперестану.

«А в реальности мне постоянно пишут с Луганщины, с Западной Украины о том, что они лекарства вынуждены покупать сами. Это больные люди, которые не могут позволить себе расходы в 30 000 гривен на лекарства". Источник: https://censor.net/ru/n3224068
Без дорог больные не доедут до ковидных отделений и тогда им останется одна дорога - на кладбище.
Дорогая, кому Вы это говорите? Сборищу воров и расхитителей?
Одні ублюдки інших ублюдків лайном поливають. Ось що треба знати про коментаторів на цензорі.
Но Петрова команда перемагає, бо значно чисельніша. Зелені економлять.
Гнати їх без зупинки і не давати зупинитися, поки не пізно
А что? Сильно сказала. Аплодирую.
ЗЕльоные доктора прописали короновирусных больных закатывать в теплый афальт
