Іонова після засідання Кабміну: Людям потрібні ліки від коронавірусу, а не асфальтована дорога на цвинтар

Уряд не має стратегічного бачення, як боротися з епідемією коронавірусу, яка з кожним днем набирає обертів.

Про це заявила після засідання Кабміну народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Марія Іонова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Нардепка зазначила, що влада пливе за течією, констатуючи цифри зростання захворюваності, але не пропонуючи стратегічних рішень.

"Насправді ми бачимо цифри, а плану заходів, кризового менеджменту ми не бачимо. Чи є проект рішення по перерозподілу бюджету? Які заходи вони будуть вживати для того, щоб цю ситуацію виправити?", – озвучила Іонова головне запитання до урядовців.

"Перше – це медики. Ви знаєте, яка кількість медиків хвора і наскільки мало медиків отримали компенсації. Наприклад родичі тих, хто помер. Так само і обіцяні доплати 300%. Яка була виплачена сума – невідомо", – зауважує Іонова.

"Друге питання – це самі хворі. Степанов вчора заявив, що на одного пацієнта виділяються 45 тисяч гривень. А сьогодні керівник Національної служби здоров’я назвав суму вдвічі меншу. А в реальності мені постійно пишуть з Луганщини, із Західної України про те, що вони ліки змушені купувати самі. Це хворі люди, які не можуть дозволити собі витратити близько 30 000 гривень на ліки", – наголошує Марія Іонова.

"І третє питання – Кабінет міністрів має змінити підзаконні акти, щоб родини померлих медиків отримали гроші, щоб місцева влада не шукала приводи, як відмовити у виплатах компенсацій. Все ж таки ці підзаконні акти мають стояти на захисті медиків", – переконана депутатка.

Уряд має негайно вирішити питання масового тестування, переконана Марія Іонова. "Чому зараз люди мусять навіть не по декілька днів, в регіонах чекають тижнями ці результати тестів? А що стосується кількості тестів, то вихвалялися цифрою в декілька мільйонів, так давайте не забувати, що більша частина з них не куплені з державного бюджету. Не мені вам розказувати, які суми, і люди вимушені робити тести. Від 600 до 2,5 тисяч гривень. Важливо, аби ці тести були безкоштовні, аби закупляли і облаштовували лабораторії, щоб була більша можливість для тестування", – зауважує депутатка.

Іонова також звернула увагу на критичну ситуацію із киснем. "Ми сьогодні чули деякі рішення по кисню, які були запроваджені. Але реальність така – в Одеській області критично не вистачає кисню. Я знаю – по Луганщині так само не вистачає", – говорить Іонова.

Вона наголосила, що представники влади не говорять правду про реальну ситуацію з коронавірусом, і це вкрай небезпечно. "Таке враження, що погані новини не хочуть приносити Зеленському. А насправді ситуація загрозлива", – застерігає Іонова.

"Тим більше вибори. Як будуть захищені виборці? Чи є план дій? Як будуть захищені члени комісій ТВК, ДВК? Хотілося б почути відповіді на ці питання. Було розказано, що все добре, вони працюють, ліквідують", – говорить Іонова.

Вона також жорстко розкритикувала перепризначення мільярдів з коронавірусного фонду на будівництво доріг.

"Мені вчора один наш колишній колега по парламенту написав, що його друг по палаті, який хворів, сказав – "я не хочу, щоб мене везли на цвинтар асфальтованою дорогою, хочу, щоб мені дали ліки, а я не брав їх у кредит", – говорить представниця "Європейської Солідарності".

