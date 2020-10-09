Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима

Місце терористів і вбивць українських громадян на Донбасі - за ґратами або на цвинтарі, вважає керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином він прокоментував у Фейсбуці інформацію про відкриття проти нього на вимогу глави ОПЗЖ В. Медведчука кримінального провадження через непідписання Закону "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

"Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником "п‘ятої колони" Медведчуком та його зграєю, відкриваючи кримінальні справи за їх замовленням", - сказав він.

Читайте також: За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

"Що стосується амністії терористів та вбивць українських громадян на Донбасі, - вона неприпустима. Їх місце - за ґратами або на цвинтарі. Такою була моя позиція в 2014 році, такою вона залишається і зараз", - підкреслив Турчинов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 жовтня депутат ОТЗЖ, колишній заступник генерального прокурора часів Януковича Ренат Кузьмін повідомив, що прокуратура відкрила на його вимогу кримінальну справу проти Олександра Турчинова.