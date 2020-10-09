Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима
Місце терористів і вбивць українських громадян на Донбасі - за ґратами або на цвинтарі, вважає керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином він прокоментував у Фейсбуці інформацію про відкриття проти нього на вимогу глави ОПЗЖ В. Медведчука кримінального провадження через непідписання Закону "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".
"Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником "п‘ятої колони" Медведчуком та його зграєю, відкриваючи кримінальні справи за їх замовленням", - сказав він.
"Що стосується амністії терористів та вбивць українських громадян на Донбасі, - вона неприпустима. Їх місце - за ґратами або на цвинтарі. Такою була моя позиція в 2014 році, такою вона залишається і зараз", - підкреслив Турчинов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 жовтня депутат ОТЗЖ, колишній заступник генерального прокурора часів Януковича Ренат Кузьмін повідомив, що прокуратура відкрила на його вимогу кримінальну справу проти Олександра Турчинова.
Интуиция подсказывает, что при очередной блокировке системы ПВО или посадке волонтера или ветерана, доиграются и улетят в рашку далеко не все.
Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 8 октября, передают «https://novosti.dn.ua/news/305542-ehto-ne-ochen-pomogaet-u-zelenskogo-rasskazaly-pochemu-ne-obvynyayut-rossyyan-vo-vsekh-neschastyakh# Новости Донбасса «.
«Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой», - заявил Ермак.
По его словам, нужно снижать градус напряжения и использовать любые площадки для переговоров.
«Нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение.
Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей», - добавил Ермак.
Кривавий Пастор - то звичайно ж прикол. Але! Нам так було приємно та зручно. Сильно хотілось бачити саме таку безкомпромісну до ворога людину на чолі держави. Кацапська пропаганда тут ні до чого, це ми його так прозвали.
Кацапська пропаганда - це пан Сеня Кролик, чеченський моджахед
ьба пшонки и яныка их ничему не научила...столб-значит-столб...
"Наші лікарі не можуть навіть взяти паркан сечі чи тин крові, їх рівень- махати статевою ганчіркою щоб аж мова випав"
Там про розроблений мною метод виявлення псевдоукраїнців з гугл транслейтом. Також можна використовувати стилізацію під машинний переклад для стьобу/сарказму (як у коменті Іринки вище).
А почалося усе в 2014, коли кацапські тролі імітували українців за допомогою машинних перекладачів - але щось ішло не так "Підлога країни", "світ на Донбасі", "Насіння Семенченко" - найперші ляпи кіберштірліців.
Я розумію, що для публіки Ви мусили висловитися коректно
=Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище=
А насправді впевнена, що вважаєте, як кожна нормальна людина-українець: які ґрати чи цвинтар ? Зарити в землю, щоб і знаку не було ... і хай бадиллям поросте !
отпуститивипусти їм грехикишки та кров
Вот против Пети открыли уже 42 дела!
Здоров'я Вам сил і натхнення.