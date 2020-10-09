УКР
Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима

Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима

Місце терористів і вбивць українських громадян на Донбасі - за ґратами або на цвинтарі, вважає керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таким чином він прокоментував у Фейсбуці інформацію про відкриття проти нього на вимогу глави ОПЗЖ В. Медведчука кримінального провадження через непідписання Закону "Про недопущення переслідування і покарання осіб-учасників подій на території Донецької та Луганської областей".

"Не здивувався, що Офіс Генерального прокурора України працює над виконанням завдань, поставлених очільником "п‘ятої колони" Медведчуком та його зграєю, відкриваючи кримінальні справи за їх замовленням", - сказав він.

Читайте також: За поданням депутатів ОПЗЖ Печерський суд зобов'язав відкрити чергове кримінальне провадження проти Турчинова і Порошенка

"Що стосується амністії терористів та вбивць українських громадян на Донбасі, - вона неприпустима. Їх місце - за ґратами або на цвинтарі. Такою була моя позиція в 2014 році, такою вона залишається і зараз", - підкреслив Турчинов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 жовтня депутат ОТЗЖ, колишній заступник генерального прокурора часів Януковича Ренат Кузьмін повідомив, що прокуратура відкрила на його вимогу кримінальну справу проти Олександра Турчинова.

Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима 01

Кузьмін Ренат (106) Медведчук Віктор (1719) Турчинов Олександр (1136) кримінальна справа (523) Донбас (22366)
Топ коментарі
+96
Место Мертвечука там же, вместе с террористами - за решеткой или на кладбище.
показати весь коментар
09.10.2020 19:40 Відповісти
+72
Ти прав Пастор! Але твоя помилка у тому що ви не задавили ціх гнид у 2014 ..всю цю прокацапську шелупень
показати весь коментар
09.10.2020 19:43 Відповісти
+57
На фонарном столбе его место.
показати весь коментар
09.10.2020 19:43 Відповісти
Тисячоліттями нас хтось намагається вбити, та ми досі живі. Чи не диво?
показати весь коментар
09.10.2020 21:19 Відповісти
Какого хрена медведчук делает в Украине, его место у кума в россии. Гоните эту сволочь в рассею.
показати весь коментар
09.10.2020 20:11 Відповісти
На атас поставили? шорох наводить?
показати весь коментар
09.10.2020 20:17 Відповісти
На атас поставили шорох наводить...
показати весь коментар
09.10.2020 22:55 Відповісти
Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 7833
показати весь коментар
09.10.2020 20:18 Відповісти
Ліл, я ледве маринованим снігурем не вдавився від реготу, коли вперше дивився той епічний випуск "Вата-шоу" Андрія Полтави... як же ж той кацапчик з дярєвні ламав собі рузьгоєзичну щелепу об "паляницю" 🤣🤣🤣
показати весь коментар
09.10.2020 20:26 Відповісти
це однозначно 5!
показати весь коментар
09.10.2020 23:03 Відповісти
)))
показати весь коментар
09.10.2020 20:22 Відповісти
Возбудили криминальное преследование за то, чтобы не наказывать террористов, убийц и оккупантов. То есть, прокуратура и заявники сами совершили преступление против человечности, являясь пособниками убийц без срока давности. В Гаагу отправлять все кодло, а нет, то суд Линча. То против Пороха за Томос и Голодомор, то против одесского активиста за самооборону возбуждают. Латинская Америка бы уже не выдержала, а Украина пока терпит.
Интуиция подсказывает, что при очередной блокировке системы ПВО или посадке волонтера или ветерана, доиграются и улетят в рашку далеко не все.
показати весь коментар
09.10.2020 20:31 Відповісти
Турчинов: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 3456
показати весь коментар
09.10.2020 20:32 Відповісти
09.10.2020 20:43 Відповісти
У зелебени и зажопников дэдлайн - 3-е ноября. Стараются нагадить по максимуму. Это ж надо?! На Пастора замахнулись, уроды!) Ну-ну...)
показати весь коментар
09.10.2020 20:54 Відповісти
Турчинов Крым не сдавал, Крым захватила Россия.
показати весь коментар
09.10.2020 21:17 Відповісти
Турчинов молоток, всё правильно сказал.
показати весь коментар
09.10.2020 21:16 Відповісти
Х вам в ж (радуцкий), а не Пастор, зелезажопы убогие!)
показати весь коментар
09.10.2020 21:21 Відповісти
😘😂👍
показати весь коментар
09.10.2020 23:59 Відповісти
Добрий ти чоловік. Тобі ж казали що ВСУ тре розігнати((( ееех...
показати весь коментар
09.10.2020 21:32 Відповісти
Не знаю, откуда пошёл такой месседж про "сурового" и "злого" Турчинова? Наверное из рос. пропаганды, которой просто выгодно было из "майд власти" лепить злых "карателей", для оправдания своих паскудный действий. Но почему Турчинов подыгрывает этой рос.пропаганде? Ведь его поступки, наоборот, характеризуют его, как человека робкого и неготовым к решительным действиям.
показати весь коментар
09.10.2020 22:04 Відповісти
"Фаршрутку" почитай
показати весь коментар
09.10.2020 23:34 Відповісти
Турчинов був тимчасово виконуючим обов'зки Президента та головою Верховноі Ради в найстрашніші часи незалежності Украіни. Сам цей факт доказує те, що в нього залізна воля та витримка. Потім відійшов від влади, а не чіплявся. Це ще один великий плюс та повага.
Кривавий Пастор - то звичайно ж прикол. Але! Нам так було приємно та зручно. Сильно хотілось бачити саме таку безкомпромісну до ворога людину на чолі держави. Кацапська пропаганда тут ні до чого, це ми його так прозвали.
Кацапська пропаганда - це пан Сеня Кролик, чеченський моджахед
показати весь коментар
10.10.2020 12:13 Відповісти
ПАСТОР!? робкий и не решительный!!?? да будь он таковым!! уже как минимум шесть лет Украины не то что на карте!!а даже в памяти украинцев её бы не было!!(кацапы бы всё затёрли!!)если сам себя уважаеш то больше такое не пиши.
показати весь коментар
10.10.2020 21:48 Відповісти
Турчинов прокоментував відкриту за заявою Кузьміна справу: Амністія для терористів і вбивць цивільних осіб - неприпустима - Цензор.НЕТ 5600
показати весь коментар
09.10.2020 22:30 Відповісти
Пастору-респект! а бело-синие гниды реально испытывают терпение патриотов...похоже суд
ьба пшонки и яныка их ничему не научила...столб-значит-столб...
показати весь коментар
09.10.2020 23:31 Відповісти
А что там с судьбой пшонки или яныка ,они вроде неплохо устроились на раше , отлично себя чувствуют
показати весь коментар
10.10.2020 08:04 Відповісти
Пр воскресла при зе, вся мразота вернулась обратно
показати весь коментар
09.10.2020 23:54 Відповісти
Пане Турчинов , свідомі Украінці з Вами і до кінця !!
показати весь коментар
10.10.2020 00:00 Відповісти
Пастор! Повертайтесь! Немає сечі терпіти ці наркоманські борошна.
показати весь коментар
10.10.2020 00:03 Відповісти
мочь и муки - ента чта , новый коЗап брэнд?
показати весь коментар
10.10.2020 05:51 Відповісти
Це такий тренд, започаткований Вельт Шмерцем.

"Наші лікарі не можуть навіть взяти паркан сечі чи тин крові, їх рівень- махати статевою ганчіркою щоб аж мова випав"
показати весь коментар
10.10.2020 09:28 Відповісти
https://www.facebook.com/dmitry.tymchuk/posts/1994418964020082 Ось тут читаємо (RIP Дмитро Тимчук), і там ще посилання на першоджерело - ЖЖ Ібігдана.
Там про розроблений мною метод виявлення псевдоукраїнців з гугл транслейтом. Також можна використовувати стилізацію під машинний переклад для стьобу/сарказму (як у коменті Іринки вище).
А почалося усе в 2014, коли кацапські тролі імітували українців за допомогою машинних перекладачів - але щось ішло не так "Підлога країни", "світ на Донбасі", "Насіння Семенченко" - найперші ляпи кіберштірліців.

Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 1558
показати весь коментар
10.10.2020 17:08 Відповісти
Шановний Олександре Валентиновичу.
Я розумію, що для публіки Ви мусили висловитися коректно
=Место террористов и убийц украинских граждан на Донбассе - за решеткой или на кладбище=

А насправді впевнена, що вважаєте, як кожна нормальна людина-українець: які ґрати чи цвинтар ? Зарити в землю, щоб і знаку не було ... і хай бадиллям поросте !
показати весь коментар
10.10.2020 00:34 Відповісти
Олександре Валентиновичу, хочу підтримати Вас, шкодую, що Ви трохи відійшли від справ, щиро вірю в Вас, і здається мені, щоб ви були гарним президентом України, хоча ви самі того не бажаєте, але... Думаю всі розуміють ці крапки. Вдачі Вам та Вашим справам! Слава Україні!
показати весь коментар
10.10.2020 01:12 Відповісти
Пастор треба отпуститивипусти їм грехи кишки та кров
показати весь коментар
10.10.2020 09:41 Відповісти
Завидует Пастор!
Вот против Пети открыли уже 42 дела!
показати весь коментар
10.10.2020 09:45 Відповісти
как можно держать у нас в стране ,таких как медведчук, бойко ,бондаренко кузьмин, портнов, рабинович,суки кацапские неужели снова ,их приведут к власти , они же уже били, вместе с лукаш , януковичем,как кричит рабинович ,,люди ,опомнитесь,,,,,
показати весь коментар
10.10.2020 10:02 Відповісти
Дебилы выбирают дебилов, умные - умных. Печально, но факт!
показати весь коментар
10.10.2020 10:46 Відповісти
Согласен с Турчиновым. Встречался я тут с донецкими - быдло и наглота. А на продуктовом рынке все сало сметали с прилавков в мешки и увозили. Так и не понял, зачем им столько сала, торговать им, что ли?
показати весь коментар
10.10.2020 10:25 Відповісти
Їcти хочеться!
показати весь коментар
10.10.2020 12:53 Відповісти
Вся проблема с повернутых- кремлем мозгах у донецких люмпенов! Проблема пограничных (диффузных) зон есть во всем мире. И межэтнические конфликты возникают, как правило, на гранитцах этих территорий. Но в таком гипертрофированном виде?! Это заслуга скотской московской дебилизации людей, зомбирования и наускивания против украинцев (как они принебрежительно говорят "Киева"). Эти люди жертвы кремля, которы продолжает ныть "ихтамнет", а мир делает вид, что и вправду их там нет"... Мы это уже проходили во время ГОлодомора. С тех пор никто не поумнел. Никто!
показати весь коментар
10.10.2020 10:43 Відповісти
Так кому же умнеть? После Голодомора завезли сюда миллионы лишнехромосомных.
показати весь коментар
10.10.2020 15:24 Відповісти
Турчинов прокоментував відкриту за заявою Кузьміна справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 9276
показати весь коментар
10.10.2020 10:59 Відповісти
Трчинов Кузьмину: "А будешь ещё гавкать, как дам по башке кадилом больно. В конце-концов диакон я или где? Хотя и баптистский, но кадило у меня будь здоров - в раз башка треснет - забудешь, шо ты сепаратист."
показати весь коментар
10.10.2020 11:54 Відповісти
Валентинович, ми з тобою! Вас ніхто не посадить, ви памятник!
показати весь коментар
10.10.2020 12:38 Відповісти
Якщо взяти для прикладу історію . то мабуть в якйсь мірі аналогічно вчинив і Ленін .. коли був вимушений заключити Брестський мир ..бо .інакше втратили би ВСЕ .А так в перспективі більшовики все потвм і відіграли ..Це було єдине і виважене компромісне рішеня ..хоча і викликало конфлік із своїми союзниками по перевороту .
показати весь коментар
10.10.2020 12:40 Відповісти
Так тримати,Пасторе Криіавий. А на кузьміних з медведчуками сотоваріщі, сидячих гуртом на палях МИ ще матимемо чудову нагоду полюбуватися.
Здоров'я Вам сил і натхнення.
показати весь коментар
10.10.2020 12:52 Відповісти
Поражаю Тучинова. це один з не багатьох порядних людей. смерть метверчукампортновим бойкам и все антиукрвинской мрази
показати весь коментар
10.10.2020 14:00 Відповісти
а перевод можна??
показати весь коментар
10.10.2020 21:54 Відповісти
Турчинов прокоментував відкриту ОГПУ справу: Амністія для терористів і вбивць українських громадян - неприпустима - Цензор.НЕТ 7317
показати весь коментар
10.10.2020 20:14 Відповісти
твари , жопой чуствуют конкурентов, задавит пасто их на выборах вот и затевают разное дерьмо
показати весь коментар
10.10.2020 21:09 Відповісти
Вона и для зрадникив,яким ти э, недопустима...Так що мисце тоби,абсолютно вирно -- за гратами....
показати весь коментар
10.10.2020 21:53 Відповісти
Мертвечук не успокоится пока его не отправят на покой. Чувака в 2014 не добили за все его "заслуги", теперь вообще берега попутал.
показати весь коментар
10.10.2020 23:34 Відповісти
Это всё потому, что Медведчука и Ко. нужно было из бачка не выпускать, а утопить так.
показати весь коментар
12.10.2020 14:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 