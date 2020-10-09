УКР
Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря, - член ЦВК Постівий

Через те, що виборчий кодекс невраховує умови пандемії, окремих членів комісії, котрі рахували б голоси виборців, що хворіють на COVID-19, не передбачено. Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря.

Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підрахунок голосів будуть робити члени комісії. Голосування за місцем перебування здійснюють мінімум три визначені члени, після чого вони приносять відповідну скриньку на дільницю, і підрахунок буде здійснюватися вже після 20-ї години в загальному порядку. В контексті самої процедури підрахунку є рекомендації для всіх членів комісії. Якщо особи (члени комісії – ред.) будуть дотримуватися визначених засобів захисту – носіння маски, рукавичок, захисних екранів, – то в такому випадку робота з документами і присутність осіб на відстані не менше від одного метра можливість зараження зводить до нуля", – зазначив Постівий.

У ЦВК також додали, що закупівля засобів захисту для членів виборчих дільниць має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, а не з "​ковідного"​ фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пацієнти з COVID-19 або підозрою на коронавірус зможуть проголосувати на місцевих виборах, - Степанов

Виборці, хворі на COVID-19, чи ті, що мають підозру на хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем перебування за допомогою виїзних бригад. Для цього треба звернутися ​до дільничної комісії не пізніше як о 20:00 останньої п’ятниці перед днем голосування зі спеціальною заявою і довідкою від сімейного лікаря. Передати таке звернення до дільничної комісії можна через іншу особу,​ рекомендують у ЦВК.

"​Сімейні лікарі мають про це знати і на вимогу пацієнтів, котрі у них на контролі і на самоізоляції, мають видавати відповідні довідки", – зазначив Постівий.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

Читайте також: Голосування на самоізоляції - найбільша проблема майбутніх місцевих виборів, - член ЦВК Гевко

Топ коментарі
+3
Подать заявление можно будет лично в любом месте скопления людей
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
+3
Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

но лучше лично )))
показати весь коментар
09.10.2020 20:02 Відповісти
+2
Вот хорошо работать в пожарной части : зарплата приличная, коллектив дружный, условия комфортные, льготы, удобный график .....

но как пожар, так хоть увольняйся !
показати весь коментар
09.10.2020 20:27 Відповісти
Подать заявление можно будет лично в любом месте скопления людей
показати весь коментар
09.10.2020 20:00 Відповісти
Для этого надо обратиться в участковую комиссию не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​голосования со специальным заявлением и справкой от семейного врача. Передать такое обращение в участковую комиссию можно через другое лицо - рекомендуют в ЦИК.

но лучше лично )))
показати весь коментар
09.10.2020 20:02 Відповісти
С выборами мы в прошлом году попрощались.
показати весь коментар
09.10.2020 22:11 Відповісти
разні случаї бувають )))
показати весь коментар
09.10.2020 22:23 Відповісти
Считай, шо обнадежил немного.
показати весь коментар
09.10.2020 22:25 Відповісти
В день голосования у нас будет в раз десять больше "больных", ну чтобы простор для фальсификации был побольше ( не для "честных же выборов меняли состав ЦВК ...)

https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/rus/news/2019/10/4/7228108/index.amp
Рада утвердила новый состав ЦИК от Зеленского
показати весь коментар
09.10.2020 20:06 Відповісти
Что вам мешает стать наблюдателем на выборах?) Ну чтобы не нести подобный бред)))
показати весь коментар
09.10.2020 20:09 Відповісти
Я представляю как к ним поедут члены ДВК))) "Да никто не вышел, когда мы приехали", будет самой убедительной отмазкой)))
показати весь коментар
09.10.2020 20:07 Відповісти
Что там с самим ЦИК? 34 сотрудника заболели или "заболели"?
показати весь коментар
09.10.2020 20:15 Відповісти
Вот хорошо работать в пожарной части : зарплата приличная, коллектив дружный, условия комфортные, льготы, удобный график .....

но как пожар, так хоть увольняйся !
показати весь коментар
09.10.2020 20:27 Відповісти
а выездные бригады будут в костюмах химзащиты или в одноразовых???
и после посещения каждого дезинфицировать или менять на новый???
показати весь коментар
09.10.2020 20:38 Відповісти
Учись Лука как правильно, демократично и по-европейски фальсифицировать...
показати весь коментар
09.10.2020 20:48 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 20:57 Відповісти
 
 