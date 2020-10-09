Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря, - член ЦВК Постівий

Через те, що виборчий кодекс невраховує умови пандемії, окремих членів комісії, котрі рахували б голоси виборців, що хворіють на COVID-19, не передбачено. Щоб проголосувати за допомогою виїзних бригад хворі на COVID-19 повинні будуть подати спеціальну заяву і довідку від лікаря.

Про це повідомив член Центральної виборчої комісії Сергій Постівий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Підрахунок голосів будуть робити члени комісії. Голосування за місцем перебування здійснюють мінімум три визначені члени, після чого вони приносять відповідну скриньку на дільницю, і підрахунок буде здійснюватися вже після 20-ї години в загальному порядку. В контексті самої процедури підрахунку є рекомендації для всіх членів комісії. Якщо особи (члени комісії – ред.) будуть дотримуватися визначених засобів захисту – носіння маски, рукавичок, захисних екранів, – то в такому випадку робота з документами і присутність осіб на відстані не менше від одного метра можливість зараження зводить до нуля", – зазначив Постівий.

У ЦВК також додали, що закупівля засобів захисту для членів виборчих дільниць має здійснюватися за рахунок місцевих бюджетів, а не з "​ковідного"​ фонду.

Виборці, хворі на COVID-19, чи ті, що мають підозру на хворобу, зможуть проголосувати на місцевих виборах за місцем перебування за допомогою виїзних бригад. Для цього треба звернутися ​до дільничної комісії не пізніше як о 20:00 останньої п’ятниці перед днем голосування зі спеціальною заявою і довідкою від сімейного лікаря. Передати таке звернення до дільничної комісії можна через іншу особу,​ рекомендують у ЦВК.

"​Сімейні лікарі мають про це знати і на вимогу пацієнтів, котрі у них на контролі і на самоізоляції, мають видавати відповідні довідки", – зазначив Постівий.

Нагадуємо, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.

