Новини
Венеціанська комісія дала загалом позитивну оцінку законопроєкту про судову реформу в Україні

У Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) загалом позитивно оцінили законопроєкт про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Таку думку комісія затвердила і оприлюднила 9 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Законопроект № 3711, який передбачає "покращення процедур з формування та функціонування органів судового врядування", є лише частиною кроків у правильному напрямку", - заявила Венеційська комісія.

Міжнародні експерти наголосили на нагальній необхідності заповнити близько 2 тис. вакансій суддів в Україні, що може бути здійснено через перепризначення складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Серйозною проблемою, з якою нині стикнулося українське судочинство, є величезна кількість незаповнених вакансій судових посад. Це пов’язано з бездіяльністю Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також невирішеним залишається питання щодо балансу кадрового складу Верховного Суду", - вважають у Венеціанській комісії.

Експерти також рекомендують якнайскоріше врегулювати питання щодо доброчесності й етики у діяльності членів Вищої кваліфікаційної комісії, що не враховується у проєкті закону № 3711.

У комісії наголошують, що нова Вища кваліфікаційна комісія суддів має набути повної автономії у своїй діяльності.

+7
Венецианская комиссия в заключении к оценке проекта судебной реформы в Украине выразила единственное замечание: "В целом, проект замечательный и может быть воплощен в жизнь. Но ему недостает одного-единственного пункта: "Повесить на суку всех высших чиновников, которые исполняют в данный момент судебные обязанности в Украине". А в остальном проект просто замечательный. Но без первого пункта - бесполезный. Как укол в протез.
09.10.2020 20:12 Відповісти
+4
мне насрать на мнение ВК не у них наши суки в мантиях а у нас , мое мнение каждой суке по столбу - вот это реформа !!!!
09.10.2020 20:19 Відповісти
+2
Все суды должны стать - судами присяжных! По другому они порядочными не станут!
09.10.2020 20:24 Відповісти
Венецианская комиссия в заключении к оценке проекта судебной реформы в Украине выразила единственное замечание: "В целом, проект замечательный и может быть воплощен в жизнь. Но ему недостает одного-единственного пункта: "Повесить на суку всех высших чиновников, которые исполняют в данный момент судебные обязанности в Украине". А в остальном проект просто замечательный. Но без первого пункта - бесполезный. Как укол в протез.
09.10.2020 20:12 Відповісти
Ну вот откуда столько пессимизма?Если тебя похвалили то нужно держать путь в этом же верном направлении)Значит нас ценят и видят перемены к лучшему
09.10.2020 20:15 Відповісти
Какие перемены? Суды торгуют индульгенциями, менты ничего не делают, им хватает денег с наркоточек, прокуратура в одной фирме по торговле индульгенциями с судами. Какая реформа? НИ КАКОЙ РЕФОРМЫ НЕТ И НЕ БЫЛО!
09.10.2020 20:46 Відповісти
мне насрать на мнение ВК не у них наши суки в мантиях а у нас , мое мнение каждой суке по столбу - вот это реформа !!!!
09.10.2020 20:19 Відповісти
Это не реформа и никогда не помогало.
09.10.2020 20:27 Відповісти
еще какая реформа , а давай мы в одном суде принимающем участие в такой реформе всех судей кроме одного повесим за взятки , как ты думаешь тот кто остался будет брать взятки или добровольно уволиться ?
09.10.2020 20:38 Відповісти
Візьме до рук зброю або найме ЧВК. Коротше, спроба їх повісити закінчиться великою кров'ю.
09.10.2020 20:43 Відповісти
Не меліть дурниць! У випадку будь чого ви 99% даже наздогнати не встигнете!
09.10.2020 20:44 Відповісти
)))
Навіть не збираюся наздоганяти.
09.10.2020 20:58 Відповісти
какая кровь сколько сук в мантиях примерно до 15 ооо , да мы плюнем и они утонут суки!!!!
09.10.2020 20:48 Відповісти
Порахуй включно з холуями, водіями, сім'ями, родичами та співробітниками.
Тільки рахувати замахаєшся, не те що воювати.
Одне слово "Мафія"!!!
09.10.2020 21:00 Відповісти
Знаю "типа", бывший глава суда. В 14 году получил 5 лет тюрьмы. Отсидел, вышел... и... и организовал преступную групировку по краже автомобилей... опять повязали. Светит 10лет
09.10.2020 20:43 Відповісти
за преступления в мантии, нужно давать не 5 лет, а 50! А они сами себе понаписывали законов, чтобы не за что не отвечать!
09.10.2020 20:52 Відповісти
Все суды должны стать - судами присяжных! По другому они порядочными не станут!
09.10.2020 20:24 Відповісти
Институт судей присяжных бесполезен и переоценен.
09.10.2020 20:28 Відповісти
Это почему ты так думаешь? Во всем цивилизованном мире он работает!
09.10.2020 20:34 Відповісти
Работает. Просто стоит дороже.)))
09.10.2020 20:41 Відповісти
Кхе, не так как его пиарят. Суд присяжных это когда кучка рандомных личностей даже не имея юридического образования выносит приговоры. Причем зачастую эти приговоры основаны на личных эмоциях и симпатиях.
11.10.2020 16:03 Відповісти
Кто вам такое сказал?
09.10.2020 22:21 Відповісти
Присяжный суд должен быть, для решения споров больше с эмоциональным оттенком, а остальные выборность на пять лет, там как народ решит.
09.10.2020 21:52 Відповісти
Ничего подобного! Другое дело, что присяжных должно быть более десяти, и они обязательно должны прийти к единогласному решению.
09.10.2020 22:24 Відповісти
Яка в біса автономія для представників АБСОЛЮТНО корумпованої гілки влади? Ці европейці про що взагалі белькочуть?
09.10.2020 20:40 Відповісти
" В общем-то неплохо..." к\ф "Самая обаятельная и привлекательная"
09.10.2020 20:40 Відповісти
Эксперты также рекомендуют как можно скорее урегулировать вопрос о добродетели и этики в деятельности членов Высшей квалификационной комиссии, что не учитывается в проект закона № 3711.
показати весь коментар
Суды торгуют решениями на право и на лево, На 2 одинаковых преступления выносятся кардинально противоположные решения, бюрократия помогает судьям требовать взятки за свои решения, путем затягивания разбирательства и процесса. Реформа будет тогда - КОГДА СЯДЕТ 30% СУДЕЙ ИЛИ КОГДА ИХ ПОВЕСЯТ НА МАЙДАНЕ! А ВМЕСТЕ С НИМИ И МИНИСТРА ЮСТИЦИИ И ПРОКУРОРОВ!
09.10.2020 20:48 Відповісти
Именно безнаказанность, которой торгуют судьи, влечет за собой весь бардак, который происходит в стране.
09.10.2020 20:50 Відповісти
судебная реформа без крупнокалиберного пулемета - деньги на ветер
09.10.2020 21:00 Відповісти
"является лишь частью шагов в правильном направлении"https://censor.net/ru/n3224079
09.10.2020 21:02 Відповісти
Какая такая судебная реформа, эту комиссию просто развели, с судами в Украине полная жопа.
09.10.2020 21:14 Відповісти
Реформа это бесконечный пи-шь , на благо тем кто должен видеть клетчатое небо
09.10.2020 21:41 Відповісти
Да сколько можно реформировать? Может, пора начать законы соблюдать?
10.10.2020 13:46 Відповісти
 
 