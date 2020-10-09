Венеціанська комісія дала загалом позитивну оцінку законопроєкту про судову реформу в Україні

У Комісії Ради Європи за демократію через право (Венеційська комісія) загалом позитивно оцінили законопроєкт про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Таку думку комісія затвердила і оприлюднила 9 жовтня.

"Законопроект № 3711, який передбачає "покращення процедур з формування та функціонування органів судового врядування", є лише частиною кроків у правильному напрямку", - заявила Венеційська комісія.

Міжнародні експерти наголосили на нагальній необхідності заповнити близько 2 тис. вакансій суддів в Україні, що може бути здійснено через перепризначення складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Серйозною проблемою, з якою нині стикнулося українське судочинство, є величезна кількість незаповнених вакансій судових посад. Це пов’язано з бездіяльністю Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Також невирішеним залишається питання щодо балансу кадрового складу Верховного Суду", - вважають у Венеціанській комісії.

Експерти також рекомендують якнайскоріше врегулювати питання щодо доброчесності й етики у діяльності членів Вищої кваліфікаційної комісії, що не враховується у проєкті закону № 3711.

У комісії наголошують, що нова Вища кваліфікаційна комісія суддів має набути повної автономії у своїй діяльності.

