25 українок з дітьми просять допомогти їм повернутися додому з табору біженців у Сирії

Щонайменше 25 громадянок України разом із 35 їхніми дітьми хочуть повернутися на батьківщину. Зараз їх силою утримують в Сирії в таборах для біженців закритого типу. Українки провели там від 1,5 до 3,5 років.

Про це розповіли на пресконференції родичі утримуваних в Сирії громадянок України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За словами учасників прес-конференції, їх рідні потрапили в Сирію через Туреччину услід за своїми чоловіками, коханими або родичами.

"Моя племінниця знаходиться в таборі аль-Хол. Вона поїхала у Туреччину в 2014 році - з чоловіком на роботу. У 2015 році вона повернулася, забрала дітей, але потім зв'язок зник. У 2017 році їй сказали, що її чоловік виїхав і що вона повинна виїхати за ним на територію Сирії. Тільки заговоривши про те, що вони хочуть виїхати, їх могли вбити. Наш зять був убитий за те, що висловився, що хоче повернутися... Вона потрапила в табір вдів. Оскільки без чоловіка вони там жити не могли, їй довелося знову вийти заміж. Але його теж вбили... Вона з дітьми тижнями сиділа у підвалах, вони йшли десятки кілометрів з іншими жінками. Вони шукали шлях, повернутися, втекти з цього пекла... 29 серпня курдські військові підняли мою племінницю з дітьми і відвезли невідомо куди. Потім виявилося, що її перевели в табір Родж. Там люди знаходяться вже четвертий рік", - розповіла Фатіма Бойко.

Вона наголосила, що зверталася у Службу безпеки, але не отримала відповіді. Також, за її словам, уповноважений з прав дитини звернувся до Міністерства закордонних справ.

У схожій ситуації опинилися і родички інших учасників пресконференції.

Сестра Гульфіре Юнусової виїхала з Криму до Туреччини в березні 2014 року зі сином, невісткою та онуками. Синові незабаром запропонували роботу в Сирії, і сім'я перебралася туди.

"Син дуже швидко загинув, вони залишилися тільки з невісткою і дітьми. Вони дуже хотіли вийти, це було неможливо. У них умови жахливі. Вони можуть готувати їжу, але і її забирають. Медицини у них немає. Таблетки можуть дати, якщо вони можуть дійти до амбулаторії за зоною. Туди забирають дітей без матерів. Вони бояться віддавати дітей", - розповіла Юнусова.

Жінка розповіла, що зверталася у Меджліс, писала президенту, омбудсмену. "Наших дітей треба витягнути, не можна так ставитися до людей. Завтра може бути пізно", - наголосила вона.