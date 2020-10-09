УКР
Новини Війна в Сирії
25 українок з дітьми просять допомогти їм повернутися додому з табору біженців у Сирії

Щонайменше 25 громадянок України разом із 35 їхніми дітьми хочуть повернутися на батьківщину. Зараз їх силою утримують в Сирії в таборах для біженців закритого типу. Українки провели там від 1,5 до 3,5 років.

Про це розповіли на пресконференції родичі утримуваних в Сирії громадянок України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

За словами учасників прес-конференції, їх рідні потрапили в Сирію через Туреччину услід за своїми чоловіками, коханими або родичами.

"Моя племінниця знаходиться в таборі аль-Хол. Вона поїхала у Туреччину в 2014 році - з чоловіком на роботу. У 2015 році вона повернулася, забрала дітей, але потім зв'язок зник. У 2017 році їй сказали, що її чоловік виїхав і що вона повинна виїхати за ним на територію Сирії. Тільки заговоривши про те, що вони хочуть виїхати, їх могли вбити. Наш зять був убитий за те, що висловився, що хоче повернутися... Вона потрапила в табір вдів. Оскільки без чоловіка вони там жити не могли, їй довелося знову вийти заміж. Але його теж вбили... Вона з дітьми тижнями сиділа у підвалах, вони йшли десятки кілометрів з іншими жінками. Вони шукали шлях, повернутися, втекти з цього пекла... 29 серпня курдські військові підняли мою племінницю з дітьми і відвезли невідомо куди. Потім виявилося, що її перевели в табір Родж. Там люди знаходяться вже четвертий рік", - розповіла Фатіма Бойко.

Вона наголосила, що зверталася у Службу безпеки, але не отримала відповіді. Також, за її словам, уповноважений з прав дитини звернувся до Міністерства закордонних справ.

У схожій ситуації опинилися і родички інших учасників пресконференції.

Сестра Гульфіре Юнусової виїхала з Криму до Туреччини в березні 2014 року зі сином, невісткою та онуками. Синові незабаром запропонували роботу в Сирії, і сім'я перебралася туди.

"Син дуже швидко загинув, вони залишилися тільки з невісткою і дітьми. Вони дуже хотіли вийти, це було неможливо. У них умови жахливі. Вони можуть готувати їжу, але і її забирають. Медицини у них немає. Таблетки можуть дати, якщо вони можуть дійти до амбулаторії за зоною. Туди забирають дітей без матерів. Вони бояться віддавати дітей", - розповіла Юнусова.

Жінка розповіла, що зверталася у Меджліс, писала президенту, омбудсмену. "Наших дітей треба витягнути, не можна так ставитися до людей. Завтра може бути пізно", - наголосила вона.

біженці (1978) жінки (649) Сирія (1883) українці (2606)
+30
"Бачили очі що купували..."
09.10.2020 20:25 Відповісти
+27
І ще, вони вже давно не українки.
09.10.2020 20:32 Відповісти
+25
Фатима Бойко... Интересное имя для украинки. Папа повоевал и его грохнули, а теперь юную мамочку с кучей детишек на шею налоплатильщиков посадить? Лучше не надо
09.10.2020 20:32 Відповісти
надо помочь.... - тут без вариантов.
09.10.2020 21:03 Відповісти
в Штаты забери
09.10.2020 21:36 Відповісти
тебе 3х отправлю - примешь?
и не стесняйся... - 4рых.
09.10.2020 23:26 Відповісти
Ну вы мля черствые - там всего то около 60 человек...Мужья их действительно игиловцы - давно убиты или в плену,а они тут причем? Как содержать 35 детей и вернуть их с матерями домой так денег нет или зажали - ВСЕ страны своих уже вывезли давно (даже рашка в их числе). Не надо тут делить людей по вероисповеданию - крымские татары тоже в большинстве мусульмане и что? Как шмыгаль вякнул что для восстановления бамбаса будут брать международные кредите так все схавали,а тут детские на 35 детишек комом в горле некоторым стоят...
09.10.2020 21:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/454090 Кримські татари цивілізовані.А мішки на головах носять радикальні сектанти.
09.10.2020 21:10 Відповісти
Там много как раз крымских татарок...это так к слову и для общего понятия
09.10.2020 21:13 Відповісти
Мне пофиг на мешки на их головах.
Иди на Донбасс воюй,а не с беззащитными бабами и детьми.
09.10.2020 21:52 Відповісти
Пупкин ти вже обслужив кадирівців?
09.10.2020 21:54 Відповісти
В Украине баб с детьми без мужей хватает, причем своего генофонда. Никто им особо не помогает, пашут и выживают как могут, ночами работают. Таким да, можно и помочь. А этих куда?
10.10.2020 10:21 Відповісти
60 русских шпионок - как по мне, до фига.
10.10.2020 13:44 Відповісти
Они же выехали к вашему любимому Эрдогану и тот отправил их воевать в Сирию. Почему недоволны? Вот сейчас едут в Карабах к другому любимчику вашему на подмогу. Так что будем считать все это помощью био силой двум стратегическим союзникам.
09.10.2020 21:07 Відповісти
От скажіть,тутешні форумчанки.Ви би одягнули ці чорні мішки на голову? Вони придумані для того,щоб зламати жінку і її волю.
09.10.2020 21:08 Відповісти
То нахер вони нам тут потрібні "поломані"?
09.10.2020 21:12 Відповісти
Для многих украинок Свобода - превыше всего !
Пусть мусульманские мужики сами себе одевают этот мешок на голову. 😝
Менталитет у нас совершенно разный. Я на дух не переношу арабов.
А эти так называемые "украинки" в большинстве своём татарки - я так думаю.
Не зря же они обращались в Меджлис ...
Мне их не жаль.
09.10.2020 22:10 Відповісти
Пипец.Можно подумать тебя кто то на дух переносит кроме несчастного мужа)
Он у тебя не кацап,а иначе откуда такие расистские теории в голове....
09.10.2020 22:43 Відповісти
Вася ты араб?, что так напрягся ? 😝
10.10.2020 06:00 Відповісти
Це - не повний прикид на фотці.
Ще потрібні чорні рукавички (рук не повинно бути видно, зап*ястки мусять бути закриті) і чорна сітка на очах у тій смужці-прорізі.
Я тут таких колись бачила.
10.10.2020 00:40 Відповісти
Конечно нужно помочь. Но, бабы, нафига? Что мало разговоров ходит(что там будет с вами) про Турцию/Сирию / Египет?
С учетом того, что там делают с женщинами в этих "приключениях"- 35 детей это ещё мало.
09.10.2020 21:12 Відповісти
Хрена они там делали, шахидов нам не хватало
09.10.2020 21:26 Відповісти
Британцы лишают гражданства таких баб. И правильно делают. Хотели всемирный ислам, пусть в исламском мире и живут. Пошли вон! Штаты даже беженцев из исламских стран не принимают.
09.10.2020 21:39 Відповісти
https://censor.net/ru/user/404689 Це за Трампа не приймають.Демократичний кандидат обіцяє всіх пустити.
09.10.2020 21:52 Відповісти
ку посмотрим, каким будет результат выборов
09.10.2020 22:38 Відповісти
Прочитали ? А теперь расскажите эту историю своим дочкам и внучкам , чтобы они знали...
09.10.2020 21:50 Відповісти
Наверное им черножопые рассказывали, что они там богатыми Роксоланами станут...
09.10.2020 21:50 Відповісти
Эти с позволения сказать "украинки" отказались от украинского гражданства, выбрали другую страну и приняли ислам. Так пусть и остаются там где они есть. У меня язык не поворачивается называть их украинками. Потому что если вернутся, то за каждой из этих "украинок" в порядке воссоединения семей потянет 1-2 десятка арабов
09.10.2020 21:53 Відповісти
это судьба всех европейских стран . почему вы должны быть исключением ?
09.10.2020 23:28 Відповісти
Не всіх це доля тих країн які тягнуть мултикультуралізм і позбулися християнства. Через 2-3 покоління такі нації зникнуть. Разом з ними там зникне демократія і інші ніштяки християнських країн. Є мудріші нації- угорці, поляки, які всіх мусульман випирають з країни, бо знають який буде кінець.
10.10.2020 00:46 Відповісти
на что расчёт был бабоньки?.. Халявы хотелось....
09.10.2020 21:53 Відповісти
В цій темі,щось жінок мало. Хочеться почути їх думки.А то все сексисти і білі пригноблювачі пишуть.
09.10.2020 21:55 Відповісти
Ну ви ж знаєте анекдот про жіночу солідарність?
09.10.2020 21:59 Відповісти
Не в этом случае .
Эти женщины понимали куда они едут и на что идут .
Мусульманский мир это такие дебри ..., надо полностью НЕ иметь мозгов , чтоб с этим связаться .
09.10.2020 22:19 Відповісти
Як казав начальник "афганцеві":?"Я тебе туди не посилав!"
09.10.2020 22:34 Відповісти
Видно что не знаете или не о том анекдоте подумали.
09.10.2020 22:47 Відповісти
А в тебе скільки мозгов, куди ти поїхала, і не соромно під іспанським прапором.
10.10.2020 19:04 Відповісти
У меня достаточно мозгов , раз я в Испании и почему мне должно быть стыдно ???
Эта католическая страна , если ты не знала...
11.10.2020 18:14 Відповісти
При чому тут релігія, хоча і в Іспанії повно мароканців, до речі раніше Іспанія 800 років була під владою маврів. Тому там і більше моралі та порядку... Соромно має бути тому, що ти пишеш з чужої країни і під чужим прапором. А знаєш, що іспанці про тебе думають -- що ти вже нікому не потрібна, ні на своїй землі, ні на чужій.
28.10.2020 20:34 Відповісти
"Соромно має бути тому, що ти пишеш з чужої країни і під чужим прапором."...
Совсем крышу сорвало ???
Мне должно быть стыдно за то , что я живу в Испании ???
Высоко-пафосные слова оставь при себе , если ты не знаешь , что религия определяет и накладывает отпечаток на образ жизни , мораль в обществе , порядок и даже закон , то кто тебе доктор ?
А знаешь, что ты живя в Украине совсем никому не нужна ...
За меня не волнуйся, у меня всё прекрасно и что думают испанцы я знаю, свои тупые фантазии оставь при себе.
29.10.2020 20:16 Відповісти
Не думайте что это дурёхи.
Одни совсем не дурёхи, фиктивно выходят замуж за негров, которые приехали не учиться, а провернуть фиктивную женитьбу и получить гражданство Украины, и самое главное для них загран. паспорт Украины для выезда в ЕС.
"Дурёхи" зарабатывают, не которые выезжают, видят что там плохо и назад с муженьком в Украину.
Дурёхи себе на уме.
09.10.2020 22:27 Відповісти
надо было думать когда предавали ХРЕСТА нашего. Горите в аду крестопродавци.
09.10.2020 22:50 Відповісти
Вообще-то это лагеря для жен и детей ИГИЛовцев... Что за брехню пишут :в 14 году поехал на работу, но его быстро убили! --- боевиком поехал? Чего стонать теперь? Это ответственность за свой выбор---никто вас туда не гнал!

А что в голове у этих боевых подруг и что они вбили в голову детям?
09.10.2020 23:04 Відповісти
В такому разі потрібно і мусульманських чоловіків у суцільні чорні мішки вбрати. Щоб не спокушали хтиві думки арабського жіноцтва, - за вашою логікою. Кожен мусульманський чоловік повинен "закривати лице і носити темний просторий одяг, щоб уникати неприємностей, які можуть настати, коли він буде своєю красою спокушати інших жінок".
Хоча я аж ніяк не "фемініст", - якраз навпаки, - але ваша екзистенційна константа, - то якесь абсолютне середньовічне бузувірство. Навіть я не витримав!
Хіба що, це тролінг... Тоді вітаю з успіхом...
10.10.2020 19:44 Відповісти
ну да, ну да... Трескают алкоголь в немусульманских странам эти правоверные ---сколько раз видела и слышала их объяснения по этому поводу)))

А про женские запреты... кто вам сказал, что нормальная немусульманская жена "мечтает про гулькi и спокусу iнших чоловiкiв"---- бред сивой кобылы с промытыми мозгами ! Прочитайте про христианские ценности хотя бы, чтобы так явно не защищать игиловских ...подруг)))
10.10.2020 21:17 Відповісти
А що вбили в голови дітям в ордло, а ми приймаємо цих православних "шахідів".
10.10.2020 20:37 Відповісти
Сейчас меня закидают камнями... Мне их жалко, ну влюбились девки, может повелись на что то, может молоды и не опытный были.. Кто из нас не ошибался. Если бы все были такие дальновидные, то и разводов бы не было, а так все ошибаются. А дети вообще ни при чем, дети есть дети и они наполовину наши соотечественники
09.10.2020 23:13 Відповісти
глупости все это . женщины готовы лечь под любого не зависимо от расы возраста и пола . природный инстинкт заставляет женщину искать защиту для себя и своих детей . если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . любовь-морковь - это мужчины любят , женщины любят только своих детей по природным инстинктам .
09.10.2020 23:25 Відповісти
Ну не позорься ты так.Если они находят себе тпкую защиту,то что из себя представляют свои мужчины?Даже женщину защитить не могут.
09.10.2020 23:28 Відповісти
именно поэтому женщины ищут самцов из другого племени . все давно описано учеными .
09.10.2020 23:29 Відповісти
Кто же вас так обидел. Неужели самка человека
09.10.2020 23:38 Відповісти
никто не обидел . женская природная психология поведения .
09.10.2020 23:55 Відповісти
Не ганьбіться, "знавець"
10.10.2020 00:23 Відповісти
я хоть товарища не поддерживаю в эдаких публичных вольностях, но в закрытом кругу (Академисториков) известна аксиома, что женщине-украинке, нашей пра-праматери на нашей территории, - 20 000 лет. Т.е. украинки - автохтонки украинских земель на протяжении 20 000 лет и ученым еще предстот узнать , какую доисторическую культуру несут в себе наши женщины. А вот с нашим татком - промашечка: татко наш R1a1-гаплогруппный - молоденький парнишка. Ему от роду - всего то около 4.5 тыс лет(последняя мутация в Карпатах, а до того , где его только не носило и в Ср.Азии, и на Балканах... И то, наш татко имел честь притормозить возле нашей праматери благодаря тому, шо от него рождаемое потомство могло питаться молоком, бо его организм усваивал молоко , а значи потомство рождалось более здоровым и более долголетним , насчет прожить на этом свете - заслуга нашей праматери, будущей украинки. Вот эту тонкость наша прамама заприметила и притормозила возле себя молоденького парнишу , с подноготной вечного скитальца... Так шо, панночко, строго не судите пана,.. мир не так прост... Конечно возвращаясь к сьогоденню, такие эпитеты и обороты не приемлемы в общении, зная , шо контент прочитает женщина.
10.10.2020 01:18 Відповісти
Те, що він написав - лихоманковий потік свідомості.
Якщо під =будь-кого= - то до чого тут захист себе і дітей ? Це вже називається інакше.
если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . ???

Тобто щось, =нєважно, что=, може забезпечити захист ? який ? кому ? яким чином, коли він нічого з себе не представляє ?

І що він там ще наплів про =любят только музчіни= ?
Серйозно ? А скільки крику про інстинкт запліднити якогомога більше самиць, щоб продовжити рід і лишити потомство ? І ні про яку любов не заїкаються. Чим і пояснюють своє шляння.

Жінка не вибирала. Дівчаток, дівчат часто-густо насильно видавали заміж, за старих усяких ... за багатство продавали фактично дочок. От від таких вони й народжували. Але це не означає, що ті дівчата бажали мати дітей від подібних екземплярів.
А чоловіки так само могли (і можуть) мріяти про одних, але опиняються з тими і народжують дітей, хто погодився з ними бути, кому вони +- рівня.
Якщо навіть би і прийняти (частково) його хід =потоку свідомості=, то жінки всі різні - тобто, кожна шукала б =захист= під себе: одну влаштовує, іншу - ні.
І ще: таке могло бути давним-давно. А зараз жінка може народити для себе. І розраховує на себе, а не на того, хто завтра зрадить чи змиється кудись або зіп*ється. Та й хвороба може розвинутися, аварія, нещасний випадок. Треба розраховувати на себе, а не на те, що особа протилежної статі тебе і дитину утримуватиме все життя.
10.10.2020 01:45 Відповісти
Так , стосовно сьогодення неприпустимо в принизливiй формi iнтерпретувати жiнку. Бо жiнка - твоя мати. А для невiгласного скажу, ти, iдрi ж твою налiво, звiдти вилiз, ще й хорохоришся.
10.10.2020 03:06 Відповісти
жинок взагали треба любити.. - наших? - тут и вопроса нема.
не бачу предмета спору...
10.10.2020 04:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/200838 Влюбились? Чим їх так завлікали сирійці? Вони що красивіші? Це ж тупість.
09.10.2020 23:26 Відповісти
Та хто зна... Хіба тільки в красі діло, може лапші навісив, а вона повірила, може народила чи ще щось. А хіба мало наших дівчат виходять заміж за місцевих, які потім бьють/пьють/гуляють... Життя бентежне
09.10.2020 23:35 Відповісти
https://censor.net/ru/user/200838 Народжують там.після весілля.
10.10.2020 03:15 Відповісти
Добре, але справи не змінює. Може вона і не хотіла пертися в ту Сирію, чи куди. Там закони такі, що може вона і змогла б поїхати додому, але без дітей. Там дітей так просто не віддадуть, могла буди заручнецею ситуації. Ну помилилилися звичайно з вибором долі, але думаю своє уже дівчата там відстраждали. Треба їх витягати звідти. Тим більше там всього 25 наших, якщо на них нема криміналу, то з дітьми додому.
10.10.2020 10:19 Відповісти
Это что за традиция такая закидывать камнями?
Неужели украинская?
09.10.2020 23:26 Відповісти
В кого влюбились? Вы читали статью? Они поехали в ИГИЛ вместе с мужьями татарами.
10.10.2020 00:10 Відповісти
мадамы то наши и детусики значит тоже...
родня значит и все такое немного есть.

хто их там в серии пер - ето тока их дело...
09.10.2020 23:30 Відповісти
Мадами перли не лише в фізичному сенсі але і в психологічному. Іслам перемелює людина в фанатика і ти не маєш поняття на якому етапі радикалізації особа перебуває. Тому їхнє особисте життя починає бути проблемою для безпеки країни. Ці люди можуть бути завербовані Іділом для виконяння своїх операцій на нашій землі. Не будьмо наївними
10.10.2020 00:56 Відповісти
я тебя заспамлю, кацапе, по причине твоeй врожденной падлючести...
10.10.2020 01:03 Відповісти
Я побоююсь, Ви мене не зрозуміли. Я про кацапів нічого не писав. Я звертав увагу на небезпеку мультикультуралізму. Коли люди кажуть: «какая разніца о кула чєловєк»а потім зривають гіркі плоди... використайте Гугл аби Ввм переклав, якщо так всього не розумієте
10.10.2020 01:11 Відповісти
Яка небезпека "мультикультуралізму"? В Україні вже є кілька культур і релігій. Кримські татари -- це корінна українська мусульманська нація. Є у нас і церкви, православні, креко-католицькі і католицькі. Є синагоги, є мечеті. І небезпека існує поки що від російських церков.
показати весь коментар
кицька звонит другу прихворевшему....

Hi, Larry, hope you ok ..
have some hugs for you
get better...
I'm fine.....
10.10.2020 03:44 Відповісти
сказать шо я уссался? - ничего не несказать....
10.10.2020 03:45 Відповісти
Якщо вони громадянки України - держава мусить / може їх повернути.
Якщо втратили громадянство - треба подивитися, чи є процедура відновлення.
Якщо у свій час написали заяву про вихід з громадянства - тоді вже все, наскільки знаю.
10.10.2020 00:43 Відповісти
какие то уроды делают из Украины прибежище для игиловских террористов ... назовите поименно тех политиков, которые за это выступают
10.10.2020 01:00 Відповісти
Їм треба тільки притулок, закінчиться війна -- вони повернуться в Сирію.
10.10.2020 19:34 Відповісти
У них уже є притулок, - вони перебувають під захистом курдських формувань, - союзників США. Закінчиться війна, - як ви пишете,- і вони знайдуть собі інших чоловіків. Певно, знову якихось ісламістів.
А поки що, - для їх же безпеки, - курдські "товаріщі Сухови" будуть захищати цих "Гюльчатай" від кожного ісламістського "Абдули".
10.10.2020 20:08 Відповісти
Муж и я с ним поехал в Сирию на работу, но его быстро убили. Я вышла там замуж еще раз, но нового мужа тоже быстро убили...(с).
Комментарии: без комментариев
10.10.2020 01:46 Відповісти
Если жена тебе изменила,- радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. (с) А. Чехов
10.10.2020 03:01 Відповісти
Александр Невский тоже был бурятом....а хан Батый монголом...
10.10.2020 03:09 Відповісти
А Екатерина ІІ - немецкая гастарбайтерша
10.10.2020 08:13 Відповісти
