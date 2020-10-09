25 українок з дітьми просять допомогти їм повернутися додому з табору біженців у Сирії
Щонайменше 25 громадянок України разом із 35 їхніми дітьми хочуть повернутися на батьківщину. Зараз їх силою утримують в Сирії в таборах для біженців закритого типу. Українки провели там від 1,5 до 3,5 років.
Про це розповіли на пресконференції родичі утримуваних в Сирії громадянок України, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
За словами учасників прес-конференції, їх рідні потрапили в Сирію через Туреччину услід за своїми чоловіками, коханими або родичами.
"Моя племінниця знаходиться в таборі аль-Хол. Вона поїхала у Туреччину в 2014 році - з чоловіком на роботу. У 2015 році вона повернулася, забрала дітей, але потім зв'язок зник. У 2017 році їй сказали, що її чоловік виїхав і що вона повинна виїхати за ним на територію Сирії. Тільки заговоривши про те, що вони хочуть виїхати, їх могли вбити. Наш зять був убитий за те, що висловився, що хоче повернутися... Вона потрапила в табір вдів. Оскільки без чоловіка вони там жити не могли, їй довелося знову вийти заміж. Але його теж вбили... Вона з дітьми тижнями сиділа у підвалах, вони йшли десятки кілометрів з іншими жінками. Вони шукали шлях, повернутися, втекти з цього пекла... 29 серпня курдські військові підняли мою племінницю з дітьми і відвезли невідомо куди. Потім виявилося, що її перевели в табір Родж. Там люди знаходяться вже четвертий рік", - розповіла Фатіма Бойко.
Вона наголосила, що зверталася у Службу безпеки, але не отримала відповіді. Також, за її словам, уповноважений з прав дитини звернувся до Міністерства закордонних справ.
У схожій ситуації опинилися і родички інших учасників пресконференції.
Сестра Гульфіре Юнусової виїхала з Криму до Туреччини в березні 2014 року зі сином, невісткою та онуками. Синові незабаром запропонували роботу в Сирії, і сім'я перебралася туди.
"Син дуже швидко загинув, вони залишилися тільки з невісткою і дітьми. Вони дуже хотіли вийти, це було неможливо. У них умови жахливі. Вони можуть готувати їжу, але і її забирають. Медицини у них немає. Таблетки можуть дати, якщо вони можуть дійти до амбулаторії за зоною. Туди забирають дітей без матерів. Вони бояться віддавати дітей", - розповіла Юнусова.
Жінка розповіла, що зверталася у Меджліс, писала президенту, омбудсмену. "Наших дітей треба витягнути, не можна так ставитися до людей. Завтра може бути пізно", - наголосила вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и не стесняйся... - 4рых.
Иди на Донбасс воюй,а не с беззащитными бабами и детьми.
Пусть мусульманские мужики сами себе одевают этот мешок на голову. 😝
Менталитет у нас совершенно разный. Я на дух не переношу арабов.
А эти так называемые "украинки" в большинстве своём татарки - я так думаю.
Не зря же они обращались в Меджлис ...
Мне их не жаль.
Он у тебя не кацап,а иначе откуда такие расистские теории в голове....
Ще потрібні чорні рукавички (рук не повинно бути видно, зап*ястки мусять бути закриті) і чорна сітка на очах у тій смужці-прорізі.
Я тут таких колись бачила.
С учетом того, что там делают с женщинами в этих "приключениях"- 35 детей это ещё мало.
Эти с позволения сказать "украинки" отказались от украинского гражданства, выбрали другую страну и приняли ислам. Так пусть и остаются там где они есть. У меня язык не поворачивается называть их украинками. Потому что если вернутся, то за каждой из этих "украинок" в порядке воссоединения семей потянет 1-2 десятка арабов
Эти женщины понимали куда они едут и на что идут .
Мусульманский мир это такие дебри ..., надо полностью НЕ иметь мозгов , чтоб с этим связаться .
Эта католическая страна , если ты не знала...
Совсем крышу сорвало ???
Мне должно быть стыдно за то , что я живу в Испании ???
Высоко-пафосные слова оставь при себе , если ты не знаешь , что религия определяет и накладывает отпечаток на образ жизни , мораль в обществе , порядок и даже закон , то кто тебе доктор ?
А знаешь, что ты живя в Украине совсем никому не нужна ...
За меня не волнуйся, у меня всё прекрасно и что думают испанцы я знаю, свои тупые фантазии оставь при себе.
Одни совсем не дурёхи, фиктивно выходят замуж за негров, которые приехали не учиться, а провернуть фиктивную женитьбу и получить гражданство Украины, и самое главное для них загран. паспорт Украины для выезда в ЕС.
"Дурёхи" зарабатывают, не которые выезжают, видят что там плохо и назад с муженьком в Украину.
Дурёхи себе на уме.
А что в голове у этих боевых подруг и что они вбили в голову детям?
Хоча я аж ніяк не "фемініст", - якраз навпаки, - але ваша екзистенційна константа, - то якесь абсолютне середньовічне бузувірство. Навіть я не витримав!
Хіба що, це тролінг... Тоді вітаю з успіхом...
А про женские запреты... кто вам сказал, что нормальная немусульманская жена "мечтает про гулькi и спокусу iнших чоловiкiв"---- бред сивой кобылы с промытыми мозгами ! Прочитайте про христианские ценности хотя бы, чтобы так явно не защищать игиловских ...подруг)))
Якщо під =будь-кого= - то до чого тут захист себе і дітей ? Це вже називається інакше.
если она находит такую защиту ей неважно что из себя представляет самец . ???
Тобто щось, =нєважно, что=, може забезпечити захист ? який ? кому ? яким чином, коли він нічого з себе не представляє ?
І що він там ще наплів про =любят только музчіни= ?
Серйозно ? А скільки крику про інстинкт запліднити якогомога більше самиць, щоб продовжити рід і лишити потомство ? І ні про яку любов не заїкаються. Чим і пояснюють своє шляння.
Жінка не вибирала. Дівчаток, дівчат часто-густо насильно видавали заміж, за старих усяких ... за багатство продавали фактично дочок. От від таких вони й народжували. Але це не означає, що ті дівчата бажали мати дітей від подібних екземплярів.
А чоловіки так само могли (і можуть) мріяти про одних, але опиняються з тими і народжують дітей, хто погодився з ними бути, кому вони +- рівня.
Якщо навіть би і прийняти (частково) його хід =потоку свідомості=, то жінки всі різні - тобто, кожна шукала б =захист= під себе: одну влаштовує, іншу - ні.
І ще: таке могло бути давним-давно. А зараз жінка може народити для себе. І розраховує на себе, а не на того, хто завтра зрадить чи змиється кудись або зіп*ється. Та й хвороба може розвинутися, аварія, нещасний випадок. Треба розраховувати на себе, а не на те, що особа протилежної статі тебе і дитину утримуватиме все життя.
не бачу предмета спору...
Неужели украинская?
родня значит и все такое немного есть.
хто их там в серии пер - ето тока их дело...
Hi, Larry, hope you ok ..
have some hugs for you
get better...
I'm fine.....
Якщо втратили громадянство - треба подивитися, чи є процедура відновлення.
Якщо у свій час написали заяву про вихід з громадянства - тоді вже все, наскільки знаю.
А поки що, - для їх же безпеки, - курдські "товаріщі Сухови" будуть захищати цих "Гюльчатай" від кожного ісламістського "Абдули".
Комментарии: без комментариев