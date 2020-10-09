ВАКС заарештував з можливістю застави 3,9 млн грн керівника Вінницького облавтодору, який намагався дати 4,2 млн грн хабаря голові ОДА
Керівника служби автомобільних доріг Вінницької області, який намагався дати хабар голові ОДА, взято судом під варту з можливістю застави 3,9 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"У п’ятницю, 9 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника служби автомобільних доріг Вінницької області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3 млн 933 тис 800 грн. Строк дії запобіжного заходу – до 6 грудня 2020 року включно", - говориться в повідомленні.
У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого судді, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; носити електронний засіб контролю (браслет).
Нагадаємо, 8 жовтня 2020 року детективи НАБУ спільно із представниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили керівника Служби автомобільних доріг Вінницької області під час надання неправомірної вигоди в розмірі 200 тис грн голові Вінницької ОДА. За версією сторони обвинувачення, гроші, начебто, передбачалися для вирішення питання про зміну бюджетних видатків. Усього ж розмір запропонованої підозрюваним неправомірної вигоди – 4,2 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кстати, должен был дать 4,2 млн,
Поймали на 0,2 млн,
Залог 3,9 млн
А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))