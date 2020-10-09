УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10653 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з корупцією
2 108 14

ВАКС заарештував з можливістю застави 3,9 млн грн керівника Вінницького облавтодору, який намагався дати 4,2 млн грн хабаря голові ОДА

ВАКС заарештував з можливістю застави 3,9 млн грн керівника Вінницького облавтодору, який намагався дати 4,2 млн грн хабаря голові ОДА

Керівника служби автомобільних доріг Вінницької області, який намагався дати хабар голові ОДА, взято судом під варту з можливістю застави 3,9 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"У п’ятницю, 9 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до керівника служби автомобільних доріг Вінницької області запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 3 млн 933 тис 800 грн. Строк дії запобіжного заходу – до 6 грудня 2020 року включно", - говориться в повідомленні.

У разі внесення застави, на підозрюваного покладаються такі обов’язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого судді, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі; носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, 8 жовтня 2020 року детективи НАБУ спільно із представниками СБУ та під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили керівника Служби автомобільних доріг Вінницької області під час надання неправомірної вигоди в розмірі 200 тис грн голові Вінницької ОДА. За версією сторони обвинувачення, гроші, начебто, передбачалися для вирішення питання про зміну бюджетних видатків. Усього ж розмір запропонованої підозрюваним неправомірної вигоди – 4,2 млн грн.

Читайте також: Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5510) Вінницька область (1092) Укравтодор (1200) юстиція (732) ВАКС Антикорупційний суд (2069)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Років з десять , з повним конфіскатом (рухомого та нерухомого), без будь яких застав !!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 20:54 Відповісти
+1
а чего его глава ога сдал?хотел больше?
показати весь коментар
09.10.2020 20:57 Відповісти
+1
ну так ясен пень )))

Кстати, должен был дать 4,2 млн,

Поймали на 0,2 млн,

Залог 3,9 млн

А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))
показати весь коментар
09.10.2020 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Років з десять , з повним конфіскатом (рухомого та нерухомого), без будь яких застав !!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 20:54 Відповісти
Мріяти не заборонено.
показати весь коментар
09.10.2020 21:12 Відповісти
а чего его глава ога сдал?хотел больше?
показати весь коментар
09.10.2020 20:57 Відповісти
ну так ясен пень )))

Кстати, должен был дать 4,2 млн,

Поймали на 0,2 млн,

Залог 3,9 млн

А где ещё 100 тыщ затерялось ? )))
показати весь коментар
09.10.2020 21:07 Відповісти
Ще не факт, хто кого здав.
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
сдал тот,кого не сажают
показати весь коментар
09.10.2020 21:39 Відповісти
А там нікого не саджають. От побачиш.
показати весь коментар
09.10.2020 21:43 Відповісти
этафсёпапиредники
показати весь коментар
09.10.2020 21:51 Відповісти
Система. Ніким не зламана, бо усіх влаштовує, іншої ж нема.(((
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
ВАКС заарештував з можливістю застави 3,9 млн грн керівника Вінницького облавтодору, який намагався дати 4,2 млн грн хабаря голові ОДА - Цензор.НЕТ 4874
показати весь коментар
09.10.2020 21:56 Відповісти
Давал 4,2лим.,а сколько же у них осело, залог 3,9 лим.,но почему не по 390лим.с каждого высоко поставленного чиновника, причастного к этому делу, потому что такими суммами в одиночку не воруют(просто в округе далеко не все лохи).
показати весь коментар
09.10.2020 21:45 Відповісти
моя, чисто суб.,,єктивна думка. нам не треба откат 4,2 млн з 50 вкрадених. ми вас, казлів закриєм, поставимо своїх і отримаємо всі 50
показати весь коментар
09.10.2020 22:34 Відповісти
 
 