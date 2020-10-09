У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Урядовий портал".
"Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність", — зазначив Шмигаль.
Також Шмигаль доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити 80% ліжкомісць для хворих на COVID-19 подачею кисню.
"Сьогодні на засіданні Уряду ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжкомісць були забезпечені подачею кисню. Прошу організувати все до кінця місяця. Це сфера вашої відповідальності", — наголосив Шмигаль.
«Квартал 95».
«Ахахахахаха !»
Но ведь придумали же реально смешную для сепаров шутку про "Синьор Голодомор".
В Израиле, например, прижилась бы шутка про "Лоукост Голокост"
Их туда для этого устроил нарід
ты про свою расскажи
У ответственности всегда есть фамилия и имя
а ведь папередники оставили полные закрома (в том числе и с зерном)
Децентрализация же, не слышал? Намутил прошлый, так шо упирьод