УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 014 74

У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль

У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Урядовий портал".

"Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність", — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити 80% ліжкомісць для хворих на COVID-19 подачею кисню.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжкомісць були забезпечені подачею кисню. Прошу організувати все до кінця місяця. Це сфера вашої відповідальності", — наголосив Шмигаль.

Читайте також: До 80% ліжко-місць для пацієнтів із COVID-19 має бути підведений кисень, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4824) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Ну дуже приємна новина!У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2324
показати весь коментар
09.10.2020 21:19 Відповісти
+16
Бабло освоили сами, а сдерживать вирус это местные власти. Не хило устроились
показати весь коментар
09.10.2020 21:17 Відповісти
+14
Класс!!!! Если нефть нашли у меня на участке то она их , если коноплю то она моя !!!!
показати весь коментар
09.10.2020 21:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
«Вирус, стой! Раз, два !».
«Квартал 95».

«Ахахахахаха !»
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
ну шутки шутками, но офис президента, состоящий на 90 % из "креативных успешных" сценаристов, мог бы и придумать неординарный сценарий мотивации ношения масок.

Но ведь придумали же реально смешную для сепаров шутку про "Синьор Голодомор".

В Израиле, например, прижилась бы шутка про "Лоукост Голокост"
показати весь коментар
09.10.2020 21:46 Відповісти
«Продай кота, купи маску !»
показати весь коментар
09.10.2020 22:03 Відповісти
За один цей так би мовити жарт Сіньор Голодомор зеленського ніколи не обрали б президентом України, якби українці мали гідність як нація. Це таке самоприниження української нації, яке найлютіший ворог не міг би вигадати. Дорікаймо не зеленському, дорікаймо собі, українці, що дали абсолютну владу ворогам України, жодному слову який вірити не можна, жодному.
показати весь коментар
09.10.2020 22:09 Відповісти
Лохторат обирав Голобородька та аби не Барига, та отримав клоуна Бубочку !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:14 Відповісти
Це нікого не виправдовує. Це відмазка. І мені зовсім не смішно, коли моя нація поводить себе просто жалюгідно.
показати весь коментар
09.10.2020 22:50 Відповісти
То була не нація, а населення, якого, на жаль, ще більшість. Нація проголосувала за іншого.
показати весь коментар
10.10.2020 09:28 Відповісти
Ты что, нельзя так шутить!!! антисовет... Антисемит!!!
показати весь коментар
09.10.2020 22:11 Відповісти
А ты тогда для чего нужен, если всё должны местные власти делать.
показати весь коментар
09.10.2020 21:13 Відповісти
А подумай, якщо є чим.
показати весь коментар
09.10.2020 21:16 Відповісти
Судя по работе Шмыгаля - это давать пустые обещания.
показати весь коментар
09.10.2020 21:25 Відповісти
Тобто тобі нема чим.
показати весь коментар
09.10.2020 21:34 Відповісти
В тему:
показати весь коментар
09.10.2020 21:41 Відповісти
Так і
показати весь коментар
09.10.2020 21:44 Відповісти
Так і є. І що?
показати весь коментар
09.10.2020 21:45 Відповісти
Повишайте таріфи і в місцевому бюджеті з"являтся гроші !!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:47 Відповісти
З'являться, якщо місцеві політики наповнять той бюджет. Ні хвилиною раніше.
показати весь коментар
09.10.2020 21:50 Відповісти
Одни ковид фонд пилят, а другие должны сдерживать)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:15 Відповісти
какая разница, если дорога заасфальтирована ?
показати весь коментар
09.10.2020 21:47 Відповісти
Неправильно. Правильно так - какая разница если дорогу пообещали заасфальтировать?
показати весь коментар
09.10.2020 22:13 Відповісти
Повноважень достатньо, а то бажання перед виборами повністю відсутнє.
показати весь коментар
09.10.2020 21:15 Відповісти
Крім бажання , ще потрібні засоби , а це чималі грошенята !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:43 Відповісти
Ну і?
показати весь коментар
09.10.2020 21:46 Відповісти
"Так вип"ємо за те ,щоб наши бажання збігалися з нашими можловостями!!"!!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:54 Відповісти
)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:04 Відповісти
из Харькова Кернес сбежал - нету никого в ответственній момент - в Шарите лелится за счет города "наилудшый" мэр города, в котором ни одна школа не вошла в топ 100, "лудшые" парки и больницы, из которых разбегаются врачи из-за низких зарплат. "наилудшие" фонтаны с обезьянами но на преодоление ковида деньги берут не с агитаций за мера и его календариков и сумок-сменок, розданных в школах, не с концерта Поляковой, а со школьных завтраков детей!!!!
показати весь коментар
09.10.2020 22:15 Відповісти
Усі президенти?
показати весь коментар
09.10.2020 21:16 Відповісти
уравновешивается "Я никому ничего не должен"
показати весь коментар
09.10.2020 22:00 Відповісти
Бабло освоили сами, а сдерживать вирус это местные власти. Не хило устроились
показати весь коментар
09.10.2020 21:17 Відповісти
они не сами устроились.

Их туда для этого устроил нарід
показати весь коментар
09.10.2020 22:01 Відповісти
"Мудрий нарід" ,зветься -лохторат !!))
показати весь коментар
09.10.2020 22:20 Відповісти
Класс!!!! Если нефть нашли у меня на участке то она их , если коноплю то она моя !!!!
показати весь коментар
09.10.2020 21:18 Відповісти
)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:05 Відповісти
у тебя по определению не может быть участка - ты лузер
показати весь коментар
09.10.2020 22:13 Відповісти
Гавкнул ? Сожри рошенку и ползи в будку этикетка ,не мешай взрослым дядям
показати весь коментар
09.10.2020 22:26 Відповісти
мне даже представить противно, что ты жрёшь за свои комменты ...
показати весь коментар
09.10.2020 22:36 Відповісти
а ты не представляй , у тебя соевая диета ,вот её и хавай
показати весь коментар
09.10.2020 22:42 Відповісти
зачем ты всё время рассказываешь про мою диету ?

ты про свою расскажи
показати весь коментар
09.10.2020 22:43 Відповісти
не рассказываю ,а напоминаю для того , что бы ты на другое губу не раскатывал !
показати весь коментар
09.10.2020 22:47 Відповісти
тебе стыдно признаться, что ты плату за свои комменты копрой берёшь ?
показати весь коментар
09.10.2020 22:59 Відповісти
этикетками
показати весь коментар
09.10.2020 23:07 Відповісти
этикетками от чего ?
показати весь коментар
09.10.2020 23:10 Відповісти
шо вы гаварите! какие такие полномочия, если ваше карантинное зонирование убивает эти полномочия криминальной ответственностью, плюс полностью пустые местные бюджеты на которые упали все доплаты врачам и закупки для местных больничек (ибо гос ковидный фонд дерибанила только центральная власть, попутно оббирая и местную, перекладывая на нее свою ответственность и все свои проё...)
показати весь коментар
09.10.2020 21:19 Відповісти
Повноваження це одне , а спроможність це трохи інше !!))
показати весь коментар
09.10.2020 21:41 Відповісти
так, можливо... але яка може бути спроможність при порожньому (фігурально кажучи) гаманці і відсутності можливостей його наповнити ( бо багато того що обіцялося від центральної влади так і зосталося на паперах або у красивих словах, а он левова частина доходів яка б мала оставатися на місцях забрана і назад вже ніколи не повернеться, а те що інколи перепадає... має таке цільове призначення, що на щось інше не має права витрачатися - бо знову кримінальна відповідальність...)
показати весь коментар
09.10.2020 21:54 Відповісти
А я про що ??)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:57 Відповісти
і я про те (тільки більш розгорнуто )))))))
показати весь коментар
09.10.2020 21:59 Відповісти
Кратость сестра таланта !!!)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:01 Відповісти
Ну дуже приємна новина!У местных властей достаточно полномочий, чтобы эффективно сдерживать распространение коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2324
показати весь коментар
09.10.2020 21:19 Відповісти
Гетьман переможе. Одужання!
показати весь коментар
09.10.2020 22:04 Відповісти
Україна також одужає.
показати весь коментар
10.10.2020 09:30 Відповісти
Общая ответственность это безответственность.
У ответственности всегда есть фамилия и имя
показати весь коментар
09.10.2020 21:28 Відповісти
Зеленский, Гончарук, Арахамия, Шмыгаль, Верещук, Ермак, Богдан, Коломойский ..... Список Ф.И.О. велик.
показати весь коментар
09.10.2020 21:35 Відповісти
Охолонь , бо в клави клавіши повипадают !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:39 Відповісти
"Прошу брать инициативу в свои руки".Спасение утопающих.....
показати весь коментар
09.10.2020 21:29 Відповісти
ну так не лезь в решения местных властей, Шмыгаль, если ты такой умный
показати весь коментар
09.10.2020 21:33 Відповісти
если ты такой умный-почему весь долгах...вот о чем спрашивать надо.
а ведь папередники оставили полные закрома (в том числе и с зерном)
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Где деньги, Зин?
показати весь коментар
09.10.2020 21:34 Відповісти
Заасфальтовані.
показати весь коментар
10.10.2020 09:31 Відповісти
Заасфальтовані.
показати весь коментар
10.10.2020 09:34 Відповісти
Трампу понадобилось всего 100 тыс баксов на три дня и ковид ушёл следующего искать для подъёма рейтинга в гонке пострадавших VIP персон
показати весь коментар
09.10.2020 21:35 Відповісти
Повноважень то достатньо, а ось з засобами проблема , грошенята то зелена пліснява в асфальт закатала !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 21:38 Відповісти
Та тихо!!!
Децентрализация же, не слышал? Намутил прошлый, так шо упирьод
показати весь коментар
09.10.2020 21:42 Відповісти
Класс!Имея Полномочия можно остановить что угодно!Стоп Коронавирус!Стоп Агрессия России!
показати весь коментар
09.10.2020 21:42 Відповісти
Ти маєшь право мати право !!))
показати весь коментар
09.10.2020 21:45 Відповісти
Вот и отмазка - царь хороший, а на местах плохие. Нет, вражина, не отмажешься.
показати весь коментар
09.10.2020 21:49 Відповісти
Говорят что вопреки Сталиу выиграл войну советский народ....А вопреки Зе народ Украины может победить окупантов>Или все таки нужен Царь?Кнут?Или НАТО?А мы КТО тогда?Диван-пиво-попкорн?
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6646
показати весь коментар
09.10.2020 22:09 Відповісти
Нехай засуне собі той кінец за допомогою скипідару, те ще й посолений і поперчений.
показати весь коментар
10.10.2020 09:33 Відповісти
Ох уж это советское:" Мы же вам всё дали! Как вы это допустили?"
показати весь коментар
09.10.2020 23:38 Відповісти
Это заявление говорит об одном: В Украине нет ни главнокомандующего, ни премьер-министра. Страна вместе с тупым наридом стремительно летит под откос.
показати весь коментар
10.10.2020 09:24 Відповісти
 
 