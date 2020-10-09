У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) у Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Урядовий портал".

"Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність", — зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль доручив головам обласних та Київської міської державних адміністрацій, керівникам департаментів охорони здоров’я до 30 жовтня забезпечити 80% ліжкомісць для хворих на COVID-19 подачею кисню.

"Сьогодні на засіданні Уряду ми виділили 572 млн грн на ці потреби. Наша мета, щоб не менше 80% ліжкомісць були забезпечені подачею кисню. Прошу організувати все до кінця місяця. Це сфера вашої відповідальності", — наголосив Шмигаль.

