МОЗ запропонує нові обмеження для ресторанів, кафе та установ сфери освіти, - Ляшко
Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження, які стосуватимуться впровадження дистанційного навчання в закладах освіти і роботи закладів громадського харчування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
"Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження до постанови про карантин №641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також буде запропоновано нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки", - сказав Ляшко.
Він поінформував, що на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося увечері в п'ятницю, розглянуто питання щодо розгортання у лікарнях додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом, запуску обсерваторів, мобільних шпиталів.
"Також були розглянуті питання щодо механізмів залучення до роботи в стаціонарах волонтерів та волонтерських організацій", - додав заступник міністра.
Ви вже геть глузд втратили?
На такий режим у сфері HoReCa ще з весни багато хто перейшов.
чтоб вы сами там лежали !
учреждения ДУСИ передать не думали ?
у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
а "Дніпро" у нас і досі готель.
Ой, звиняйте, вже казіно для жирних ЗЕльоних котів, а
73% мудрого наріду най здихають на теплому асхвальті ЗЕльних автобанів
https://twitter.com/semper_adversum not in my name
Вот бы узнать почему гениальные политтехнологи, которые наагитировали 73% на выборах не могут наагитировать, чтобы люди собственным здоровьем не рисковали
а в Украине выборы 25 числа текущего месяца.
откуда вас таких угрюмых в ольгино набирают?
Уявіть собі 1916 рік і солдатів у траншеях, що починають бунтувати - "не будем носить эти намордники со стеклами! какой там хлор? какой иприт? не опаснее пироксилинового дыма! от картечи и пулеметов гибнет больше, чем от того газа!"
Питання: якщо такі "нєзавісімиє лічності" після першої газової атаки будуть виаркувати легені у шпиталі - хто буде винен?
, или вообще никто! Все гуляли! Давайте называть вещи своими именами - бесконечные каникулы и гульня, а не "дистанционное"!