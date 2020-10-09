УКР
МОЗ запропонує нові обмеження для ресторанів, кафе та установ сфери освіти, - Ляшко

МОЗ запропонує нові обмеження для ресторанів, кафе та установ сфери освіти, - Ляшко

Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження, які стосуватимуться впровадження дистанційного навчання в закладах освіти і роботи закладів громадського харчування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Міністерство охорони здоров’я запропонує нові обмеження до постанови про карантин №641, які будуть стосуватися тривалості роботи закладів громадського харчування. Також буде запропоновано нові підходи до проведення освітніх заходів, зокрема, буде розглянуто питання щодо можливості дистанційної освіти в певних класах або на певних територіях з певним рівнем епіднебезпеки", - сказав Ляшко.

Він поінформував, що на засіданні Державної комісії ТЕБ та НС, яке відбулося увечері в п'ятницю, розглянуто питання щодо розгортання у лікарнях додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом, запуску обсерваторів, мобільних шпиталів.

"Також були розглянуті питання щодо механізмів залучення до роботи в стаціонарах волонтерів та волонтерських організацій", - додав заступник міністра.

Топ коментарі
+5
дистанционное питание-этто крутто
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
+5
мобильных госпиталей ...... зимой !!!!!


чтоб вы сами там лежали !


учреждения ДУСИ передать не думали ?

у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
показати весь коментар
09.10.2020 22:02 Відповісти
+3
Тобто і харчуватися будемо дистанційно....
Ви вже геть глузд втратили?
показати весь коментар
09.10.2020 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Тобто і харчуватися будемо дистанційно....
Ви вже геть глузд втратили?
показати весь коментар
09.10.2020 21:52 Відповісти
Д - доставка їжї.
На такий режим у сфері HoReCa ще з весни багато хто перейшов.
показати весь коментар
09.10.2020 22:02 Відповісти
Доставка це не ДИСТАНЦІНЕ харчування.
показати весь коментар
09.10.2020 22:07 Відповісти
дистанционное питание-этто крутто
показати весь коментар
09.10.2020 21:53 Відповісти
Пусть попробуют подобным образом подышать воздухом
показати весь коментар
09.10.2020 22:00 Відповісти
мобильных госпиталей ...... зимой !!!!!


чтоб вы сами там лежали !


учреждения ДУСИ передать не думали ?

у англичан весной был план развертывания госпиталей в гостиницах.
но "Дніпро" у нас передано под казино, а казино для ЗЕБЕни это святое
показати весь коментар
09.10.2020 22:02 Відповісти
І куди подівся той план англійців? Та яким боком до цього "Дніпро"?
показати весь коментар
09.10.2020 22:08 Відповісти
той крайній план англійців з готелями підготовлений на крайній випадок.

а "Дніпро" у нас і досі готель.
Ой, звиняйте, вже казіно для жирних ЗЕльоних котів, а

73% мудрого наріду най здихають на теплому асхвальті ЗЕльних автобанів
показати весь коментар
09.10.2020 22:43 Відповісти
https://twitter.com/semper_adversum

https://twitter.com/semper_adversum not in my name

Вот бы узнать почему гениальные политтехнологи, которые наагитировали 73% на выборах не могут наагитировать, чтобы люди собственным здоровьем не рисковали
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
Ты все еще ведешь предвыборную борьбу))Хотя выборы уже давно состоялись))))73% тебе ночами сняться??)))Веселый ты парень)
показати весь коментар
09.10.2020 22:22 Відповісти
то у тебя состоялись.летом .и не выборы-а референдум на лужайке и в свинарниках.по обнулению *****.правда он все равно остался ******.
а в Украине выборы 25 числа текущего месяца.
откуда вас таких угрюмых в ольгино набирают?
показати весь коментар
09.10.2020 22:45 Відповісти
))))))))))Тебя можно не читать))))Я кремлебот....И Гер с Тобой))Пропагандуй дальще...
показати весь коментар
09.10.2020 22:51 Відповісти
та мне пофиг,кто ты...я к тебе с вопросами не лез .то ты пришел напроситься
показати весь коментар
09.10.2020 22:56 Відповісти
Я тя запомнил...Больше на твой пятак не нажму)))))))))Тру-ля-ля))))
показати весь коментар
09.10.2020 22:57 Відповісти
точно так же пофиг
показати весь коментар
09.10.2020 23:00 Відповісти
Предлагают обычно Меню в ресторане....А Минздрав не должен предлагать...Он должен Обязывать!Ну не любит наш народ кандалы да намордники!Шоб мы были здоровы да жыли богато
показати весь коментар
09.10.2020 22:19 Відповісти
Є поняття здорового глузду. А дисципліна - це не обов'язково "рабство". Буває так, що нехтування правилами самозахисту - ідіотизм, а не волелюбність.
Уявіть собі 1916 рік і солдатів у траншеях, що починають бунтувати - "не будем носить эти намордники со стеклами! какой там хлор? какой иприт? не опаснее пироксилинового дыма! от картечи и пулеметов гибнет больше, чем от того газа!"
Питання: якщо такі "нєзавісімиє лічності" після першої газової атаки будуть виаркувати легені у шпиталі - хто буде винен?
показати весь коментар
09.10.2020 22:34 Відповісти
*вихаркувати
показати весь коментар
09.10.2020 22:35 Відповісти
Дисциплина это точно не рабство!!!Только для поддержания дисциплины нужен кнут!!!!Если мы в нашей народной среде видя людей без масок проходим мимо без выражения сердитости то мы не КОЛЛЕКТИВ!Каждый сам за себя...Махновшина при вирусной пандемии...И твой высокопарный текст это просто следы черных строк на белом полотне...
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
прекратите называть "дистанционным" образованием то безобразие, которое мы уже проходили весной! Это не обучение дома а простая гульня! Дети будут гулять! по торговым центрам, по супермаркетам, по всему Киеву, но сидеть дома они не будут! онлайн уроки это вообще анекдот, их никто не проводит. Если весной в нашем классе хоть математичка проводила онлайн уроки, то подключались к уроку 2-3 ребенка
, или вообще никто! Все гуляли! Давайте называть вещи своими именами - бесконечные каникулы и гульня, а не "дистанционное"!
показати весь коментар
09.10.2020 22:27 Відповісти
А в нашей школе с этим все в порядке! И дистанционка приветствуется. Проходят полноценные уроки, ну а гуляния, зависят от воспитания. Лучше уж вообще год пропустить, чем потом рыдать под дверью реанимации.
показати весь коментар
09.10.2020 22:44 Відповісти
Маріє Холодна,ваша дитина сама вдома навчається?
показати весь коментар
09.10.2020 23:04 Відповісти
Весною навчалася, тепер, коли Київ переходив у помаранчеву зону також навчалася, весь клас, за винятком декількох дітей, навчається онлайн із задоволенням. Є сім'ї, що перейшли на сімейне навчання. У нас звичайна школа, звичайний 5 клас.
показати весь коментар
10.10.2020 10:44 Відповісти
это правильно...назначьте тищенко министром тверка во всех учебных заведениях.
показати весь коментар
09.10.2020 23:21 Відповісти
 
 