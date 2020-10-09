УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10026 відвідувачів онлайн
Новини
7 792 41

Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова. ФОТО

Кандидат у мери Чернігова народний депутат Антон Поляков намагається підкупити виборців LED лампочками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова 01

"Бачили гречку. Бачили цукор. Бачили кавуни. А лампочки для підкупу виборців бачимо вперше. Новатором став колишній "слуга", а зараз нардеп від "За майбутнє" Антон Поляков, який балотується в мери Чернігова.

Читайте також: Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ. ФОТО

Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані, виборцям пропонують отримати 2 LED лампочки. Крім того, під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще 2 лампочки. Слухайте, це ж як треба зневажати своїх виборців", - сказано в повідомленні ЦПК.

Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова 02

Автор: 

місцеві вибори (1367) підкуп (280) Чернігів (822) Центр протидії корупції (299) Поляков Антон (107)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
***
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 5327

.
показати весь коментар
09.10.2020 22:08 Відповісти
+16
Слушайте, это же надо презирать своих избирателей Із зебілами інакше не можна!
показати весь коментар
09.10.2020 22:05 Відповісти
+13
Не надо преувеличивать интеллектуальные способности избирателя, как показывает практика 73 процента электората это полные идиоты, и за пару лампочек они проголосуют за кого угодно.
показати весь коментар
09.10.2020 22:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слушайте, это же надо презирать своих избирателей Із зебілами інакше не можна!
показати весь коментар
09.10.2020 22:05 Відповісти
Не надо преувеличивать интеллектуальные способности избирателя, как показывает практика 73 процента электората это полные идиоты, и за пару лампочек они проголосуют за кого угодно.
показати весь коментар
09.10.2020 22:12 Відповісти
Лишь бьі, не Порошенко.
показати весь коментар
09.10.2020 22:15 Відповісти
эх жаль Инструкции нет .....ИЗБИРАТЕЛЬ! ЕСЛИ ТЫ ЗАСУНЕШЬ СЕБЕ В РОТ ЛАМПОЧКУ КАЖДОМУ ПО 1000 ЕВРО ПРИЗОВЫХ ... ДУМАЮ ВСЕ ЛОР ОТДЕЛЕНИЯ БУДУТ ПЕРЕПОЛНЕНЫ И КОВИД 19 СТАНЕТ НА ФОНЕ С ЛАМПОЧКОЙ ВО РТУ вне конкуренции...
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
Про що й мова.
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
Не міряй всіх по собі,бо з твоїми здібностями виборця вже зажили по новому при однотуровому бульдозеристі.
показати весь коментар
10.10.2020 06:29 Відповісти
просто ему до лампочки
показати весь коментар
09.10.2020 22:12 Відповісти
Очінь умнай русккай пацак.
показати весь коментар
09.10.2020 23:45 Відповісти
Лампочка БЕНЯминыча
показати весь коментар
10.10.2020 00:40 Відповісти
***
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 5327

.
показати весь коментар
09.10.2020 22:08 Відповісти
Прогресс как никак
показати весь коментар
09.10.2020 22:09 Відповісти
"Эврика!! Кажется, отличная идея..."- ПоляковПодкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 8854
показати весь коментар
09.10.2020 22:09 Відповісти
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 3066
показати весь коментар
09.10.2020 22:10 Відповісти
А от друга:
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 6331
показати весь коментар
09.10.2020 22:13 Відповісти
Ну, і на десерт, після лампочок і гречки.
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 1084
показати весь коментар
09.10.2020 22:23 Відповісти
Ну хоть LED а не 5 гривневые!
показати весь коментар
09.10.2020 22:11 Відповісти
сходи возми специально для таких
ну хоть покраисл лавочку
ну хоть гречку дал
ну хоть led лампочки
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
Я Прохобот я за лампочки не продаюсь только за Рошенки или киевский тортик!
показати весь коментар
09.10.2020 22:35 Відповісти
Раніше б я написав "Добраніч, українці!".
А зараз просто піду спати.
показати весь коментар
09.10.2020 22:12 Відповісти
На добраніч, Євгенович!! Хай вам снятся карі очі !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:29 Відповісти
Ївьгєньєвічь анє!!
показати весь коментар
09.10.2020 23:46 Відповісти
Когда нет Новостей то и такие события Новости.....(Лишь бы не было войны)
показати весь коментар
09.10.2020 22:14 Відповісти
Если бы у вас в США был подкуп избирателей об этом бы вещали из каждого утюга!
показати весь коментар
09.10.2020 22:15 Відповісти
Не, не !
Война то такое. Устал, отдохнул.
Сейчас новий лозунг: «Лишь бьі не Порошенко !»
показати весь коментар
09.10.2020 22:18 Відповісти
А за спини зеленої плісняви виглядає дупа зажопінців !!)))
показати весь коментар
09.10.2020 22:31 Відповісти
Как погода на кацапии ?Снега еще нет ?
показати весь коментар
09.10.2020 23:42 Відповісти
Зато этого ПТУшника приглашают на все каналы... в нормальны странах таким и руки не подают. Бенина шестерка.
показати весь коментар
09.10.2020 22:15 Відповісти
Не мы первые, не мы последние...
Подкуп избирателей и фото бюллетеней - наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в Литве.
В Литве за четыре дня досрочного голосования на выборах в парламент было получено более 170 сообщений о возможных нарушениях. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами Baltosios pristines ("Белые перчатки") Мария Шарайте сообщила, что зафиксированные нарушения можно разделить на три группы: связанные с распространением политической рекламы, работой избирательных комиссий, а также подкуп избирателей.

Мария Шарайте уточнила: поступила информация о более чем 20 фактах подкупа. Избирателям предлагалось 5, 6 или 10 евро за один голос. Все сведения были направлены для разбирательств в полицию. Наблюдатели отмечали такие случаи, как посещение избирательной кабины двумя людьми одновременно, а также попытки сфотографировать бюллетени.
Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября (основной день голосования)
Подкуп избирателей за две электрических лампочки кандидата в мэры Чернигова Полякова - Цензор.НЕТ 4481
показати весь коментар
09.10.2020 22:22 Відповісти
Что-то мало в Литве дают какихто сраных 10 евро. Мне бы предложили бы посланы были на йуг!
показати весь коментар
09.10.2020 22:36 Відповісти
А за пятерых уже 50!
показати весь коментар
09.10.2020 22:40 Відповісти
Обухівську М65 яка партія буде двигать звиняюсь узнать.
показати весь коментар
09.10.2020 22:42 Відповісти
https://www.elektreka.net/lampochki-led/led-lampy/prosto-led-7w-mariupol.html Дешева лампа за 17 грн. з неприроднім світінням. Годиться, хіба що в сарай чи на сходову клітину. Гарантія 14 днів. Жлоби
показати весь коментар
09.10.2020 22:58 Відповісти
За, ****, 80 грн. продать свой голос?! А вы говорите ссать в глаза!? Да за 500 грн такие люди сольют мать детей жену
показати весь коментар
09.10.2020 23:50 Відповісти
Часто бував на Прямому цей Поляков, дурниць не говорив, а виявився брудним. Хоча і не дивно, коломойська шобла.
показати весь коментар
10.10.2020 02:42 Відповісти
-
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську - прокремлівську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко незмите і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
показати весь коментар
10.10.2020 05:39 Відповісти
Коли читаєш такі новини то гордість бере за виборців Чернігова бо в Одесі та Харкові лайно обирають навіть без лампочок.
показати весь коментар
10.10.2020 06:35 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2020 10:26 Відповісти
такие кандидаты считают избирателей за обычный скот. подумайте что он будет думать о вас после выборов
показати весь коментар
10.10.2020 07:23 Відповісти
с депутатов по нитке - голому освещение. Гречку/сахар за месяц съели а лампы могут светить аж год. Тем более, що в следующем году лампочки могут подорожать до стоимости поддержанного "москвича"...
показати весь коментар
10.10.2020 09:52 Відповісти
"Слушайте, это же надо презирать своих избирателей", - говорится в сообщении ЦПК."

Не стоит недооценивать жадность, пофигизм и любовь к халяве. я уверен, что найдется немало людей, которые свой голос обменяют на лампочки.
А потом эти же люди будут у подъезда рассуждать о коррупции в верхних эшелонах власти.
показати весь коментар
10.10.2020 10:26 Відповісти
Председатель избирательной комиссии

Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова - Цензор.НЕТ 8289

и рядовые избиратели
Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова - Цензор.НЕТ 2229
показати весь коментар
10.10.2020 15:59 Відповісти
 
 