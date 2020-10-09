Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова. ФОТО

Кандидат у мери Чернігова народний депутат Антон Поляков намагається підкупити виборців LED лампочками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Бачили гречку. Бачили цукор. Бачили кавуни. А лампочки для підкупу виборців бачимо вперше. Новатором став колишній "слуга", а зараз нардеп від "За майбутнє" Антон Поляков, який балотується в мери Чернігова.

Читайте також: Соратниця виключеного зі СН Полякова Макова намагається підкупити чернігівців електролампочками, - КВУ. ФОТО

Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані, виборцям пропонують отримати 2 LED лампочки. Крім того, під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще 2 лампочки. Слухайте, це ж як треба зневажати своїх виборців", - сказано в повідомленні ЦПК.