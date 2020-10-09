Підкуп виборців за дві електричні лампочки кандидата в мери Чернігова Полякова. ФОТО
Кандидат у мери Чернігова народний депутат Антон Поляков намагається підкупити виборців LED лампочками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
"Бачили гречку. Бачили цукор. Бачили кавуни. А лампочки для підкупу виборців бачимо вперше. Новатором став колишній "слуга", а зараз нардеп від "За майбутнє" Антон Поляков, який балотується в мери Чернігова.
Суть акції полягає в тому, що в обмін на персональні дані, виборцям пропонують отримати 2 LED лампочки. Крім того, під час дворових зустрічей виборець зможе отримати ще 2 лампочки. Слухайте, це ж як треба зневажати своїх виборців", - сказано в повідомленні ЦПК.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар09.10.2020 22:08 Відповісти Посилання
+16 vitaliymkua
показати весь коментар09.10.2020 22:05 Відповісти Посилання
+13 multissstar .
показати весь коментар09.10.2020 22:12 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
ну хоть покраисл лавочку
ну хоть гречку дал
ну хоть led лампочки
А зараз просто піду спати.
Война то такое. Устал, отдохнул.
Сейчас новий лозунг: «Лишь бьі не Порошенко !»
Подкуп избирателей и фото бюллетеней - наблюдатели фиксируют нарушения на выборах в Литве.
В Литве за четыре дня досрочного голосования на выборах в парламент было получено более 170 сообщений о возможных нарушениях. Руководитель независимой организации по наблюдению за выборами Baltosios pristines ("Белые перчатки") Мария Шарайте сообщила, что зафиксированные нарушения можно разделить на три группы: связанные с распространением политической рекламы, работой избирательных комиссий, а также подкуп избирателей.
Мария Шарайте уточнила: поступила информация о более чем 20 фактах подкупа. Избирателям предлагалось 5, 6 или 10 евро за один голос. Все сведения были направлены для разбирательств в полицию. Наблюдатели отмечали такие случаи, как посещение избирательной кабины двумя людьми одновременно, а также попытки сфотографировать бюллетени.
Парламентские выборы в Литве пройдут 11 октября (основной день голосования)
Коли Центр Разумкова ще раніше провів дослідження під назвою «Політична культура». Тоді виявилося що 55% жителів України протягом усієї незалежності нашої країни які постійно брали участь у виборах, однак навіть жодного разу не читали програми політичних партій, i не цікавилися які проукраїнські - патріотичні або антиукраїнські ворожі сили вони просувають у владу. І згідно з цими соціологічними дослідженнями, близько 20% совкових хохлів (українців?) вони готові продати свій голос за гречку або за гроші а бо за будь що». Ось і відповідь як у нас пробираються до влади прокляті люті вороги України, продажні кремлівські холуї, перефарбовані з бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в ворожу паРашу продажного кривавого ЗЕКА янука....всякі кремлівські яничари виродки: жопозіція, "життя - сепаратистів". А тепер ще і якісь і "слуги народу" тільки чомусь схоже що не українського а кацапського "... І тепер ці прокляті Іуди ці московські -яничари, вже планують об'єднуватися в одну антиукраїнську - прокремлівську зграю ворогів України, і тоді вони за криваві кремлівські срібняки для Юд будуть маніакально злочинно намагатися щоб мінською капітуляцією знищити територіальну цілісність ( Крим, Донбас) а потім і суверену державу Русь -Україну. Якщо їх жорстко незмите і дозволить їм цю страшну зраду Українській народ.
Не стоит недооценивать жадность, пофигизм и любовь к халяве. я уверен, что найдется немало людей, которые свой голос обменяют на лампочки.
А потом эти же люди будут у подъезда рассуждать о коррупции в верхних эшелонах власти.
и рядовые избиратели