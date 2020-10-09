УКР
"Треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - Степанов

У лікарнях України вистачає апаратів штучної вентиляції легенів і немає проблем із медичним киснем.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. З понад 4300 апаратів штучної вентиляції легенів сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів ШВЛ. Я думаю, вже треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - сказав Степанов.

Чиновник також зазначив, що немає і проблем з поставками медичного кисню.

"Стосовно кисню. У нас в країні на сьогодні шістнадцять компаній, які поставляють медичний кисень", - розповів міністр. Він також повідомив, що уряд на засіданні в п'ятницю прийняв постанову про виділення 572 млн грн, "які підуть як субвенція в регіони саме для централізованого розвезення кисню до лікарень і купівлі кисневих концентраторів".

Степанов додав, що за міжнародними контрактами доставлять 150 кисневих концентраторів, "які будуть уже в понеділок і будуть розвезені по Україні".

Читайте також: У місцевої влади достатньо повноважень, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу, - Шмигаль

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+15
09.10.2020 22:21 Відповісти
+12
- Видишь ИВЛ ?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
09.10.2020 22:22 Відповісти
+10
Степанов рогатая лживая тварь. Обещал что украинцы будут бесплатно лечиться от короны. И что? И где? Кто ему верит? Его давно нужно гнать как поганого блохастого шакала и гнать прямо в тюрьму.
09.10.2020 22:33 Відповісти
09.10.2020 22:21 Відповісти
Степанов рогатая лживая тварь. Обещал что украинцы будут бесплатно лечиться от короны. И что? И где? Кто ему верит? Его давно нужно гнать как поганого блохастого шакала и гнать прямо в тюрьму.
09.10.2020 22:33 Відповісти
Ви здивуєтесь, але мою дружину, якій вже 72, лікували від вірусу цілий місяць повністю безкоштовно. Більш того, щодня до неї навідувались навіть хірурги, коли стало відомо про її хронічні болячки. Через низький гемоглобін їй і переливання крові проводили безкоштовно. При виписці, коли хотів віддячити грошима за таке чуйне ставлення, на мене щиро образилися, погодилися лише прийняти дві торби солодощів. Рівненська міська лікарня, якщо що.
09.10.2020 23:53 Відповісти
Может вы местный депутат? Или прокурор? Потому что все , что вы говорите абсолютно не характерно для украинской медицины и здравоохранения и вы это прекрасно знаете. Все мои знакомые, родственники и я сама лично лечимся в больницах только платно и не только от короны, а от всех заболеваний только за свои деньги.
10.10.2020 09:37 Відповісти
Важко повірити, що десь людей лікують не за гроші? Спробуйте запитати у місцевих керівників де гроші виділені на лікування від вірусу. Можливо вони знаючи, що отара овець їх цього не запитає, нишком тирять кошти?
10.10.2020 21:55 Відповісти
Ніхто не тирив, бо не було чого й тирити. Я вам написала зверху, що Кабмін гроші не виділив, і Степанов збрехав, що виділять і лікування буде безоплатним. Що тут незрозуміло? Що зелений уряд бреше?
11.10.2020 08:34 Відповісти
Тепер я вкотре пересчвідчився, які ви брехливі. Може вже досить брехати?
11.10.2020 05:36 Відповісти
Ті дебіл? Не я брешу, а уряд тобі бреше кожний день. Я тут пишу багато років правдиву інформацію, а ти тут перший день і пишешь якусь нісенітницю, якусь дійсно брехню. Ти тут троль чи що? Пиши конкретно що я збрехала, падло.
11.10.2020 08:37 Відповісти
Та йдіть вже поїжте шоколаду та заспокойтесь. Важка в вас робота...
11.10.2020 10:53 Відповісти
Тролль, с какой дурной головы ты заключил что я за шоколаду? Я критиковала 5 лет Пэдрю - олигарха, сейчас критикую Зелю - олигархическую шестеру, а ты тут первый день и не разобравшись начал писать всякую чушь собачью. Или у тебя тролличье задание дискредитировать тех, кто против ОЛИГАРХАТА? Тогда иди нах.
11.10.2020 11:55 Відповісти
"в ведомственных больницах задействованы 411 аппаратов ИВЛ"..
А где остальные и есть ли они вообще - не в курсе)

степанов считает зебилов настолько тупыми, что ссыт им не стесняясь))
типа на из 40 000-80 000 больных ковид-19 (10 дневное количество забоблевших) - всего-то 411 подключенны к ИВЛ .. т.е. 0.5%..
еще раз - по словам степанова - лишь ПОЛОВИНА(!) процента больных ковидом нуждается в ИВЛ..
а остальных - списали в расход?
или степанов в открытую брешщет, что медицина в Украине настолько сильная, что жинь лишь 0.5% больных под угрозой - а не 30-60% как в других странах..
09.10.2020 22:35 Відповісти
кстати.. в том же городе Винница - коек на больных ковид-19 уже нет, и больных отправляют.. в сельские и районные больницы на госпитализацию...
т.е. заболевших винничан везут (точнее "ехайте сами, своим транспортом!"(с)) в больницы - Стрижавки, Калиновки, Липовца и т.д... районных "городков", а по сути - больших сёл.
09.10.2020 22:38 Відповісти
- Видишь ИВЛ ?
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
09.10.2020 22:22 Відповісти
Брехун ! Коммерция на беде , ворюги , из помощи 19 000 000 не закупили ни одного аппарата , все разворовали ! Почему медикам не доплачиваете ?
09.10.2020 22:33 Відповісти
зато не в реале а в виртуале и нынче модно
09.10.2020 22:34 Відповісти
Вот и я их не видел когда лежал с короной.Говорят,что где то в больнице они были..
09.10.2020 23:50 Відповісти
Шкода 27%, їх то за що?
09.10.2020 22:24 Відповісти
27% це ті хо голосував за https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пётр Порошенко + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Александр Вилкул + https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолий Гриценко ?
09.10.2020 23:01 Відповісти
А ты поспрашивай ради интереса, у сторонников мертведчука, бойко, петушария, симоменко, вилкула и прочих любителей русско-фашистского мира за кого они голосовали. Все 100% ответят - за зеленского. зеленая тварь - это реванш антимайдана
10.10.2020 07:19 Відповісти
Я жодного такого не знаю. А ось ти похоже в кублі змій знаходишся. То є твоє недопрацювання.
10.10.2020 08:41 Відповісти
Надо прекращать разговоры, что у нас адекватный министр здравоохранения! Походу чувак живнет в параллельной реальности, наверное кокс вместе с зпленским покупают у одного барыги
09.10.2020 22:25 Відповісти
Он из той же реальности, из которой «Зеглавнокомандующий» победил коррупцию и бедность. Мне интересно, где украинцы так нагрешили, что к власти пришла эта шмаркля?
10.10.2020 08:01 Відповісти
А чё ж так хреново, если всё так зашибись ?
09.10.2020 22:25 Відповісти
Харьков, Киев, Чугуев, Люботин и еще более 50 населенных пунктов страны врыаются в оранжевую зонц. Новое зонирование
09.10.2020 22:26 Відповісти
Є, так, як «офшори Порошенка»?
09.10.2020 22:28 Відповісти
Не трожь оффшоры! Это для ЗЕбилов святое! Если Порошенко не крав то самые тупые ЗЕбилы поймут что их развели как котят!
09.10.2020 22:33 Відповісти
ИВЛ есть а врачей и персспектие кислорода - может не стать.... Кернес не зря покинул в спешке город. Ходят слухи, что многие носатые начали паковать чемоданы ибо пришла разнарядка что "пора"- да вот незадача - Израиль не принимает - в красной зоне
09.10.2020 22:30 Відповісти
п*даль! ворвались на 9 мест ов мире по количеству заболевших и на 9 м по смертям за вчера!
09.10.2020 22:30 Відповісти
Дивлюся на 9-му місці Мексика, по кількості смертей на 9-му https://www.worldometers.info/coronavirus/country/south-africa/ South Africa . Що приймаєш таке забористе? путінку чи рошенку ?
09.10.2020 23:05 Відповісти
А правда что медведчукова-тодуровские оснащены виртуальным монетоприёмником пока не кинешь не заводятся
09.10.2020 22:32 Відповісти
Степанов добавил, что по международным контрактам доставят 150 кислородных концентраторов, "которые будут уже в понедельник и будут развезены по Украине".

Так. Идем на алиэкспресс и ищем "кислородный концентратор". Цена от 150 до 400 долларов. 150 концентраторов мы привозим в Украину. Делим на 24 области и плюс Киев. Итого 25 получателей. Итого по 6 аппаратов на область. Умножаем 6 аппаратов на среднюю цену одного концентратора в 300 долларов и получаем что на каждую область выделено аж по 1800 долларов!
Шах и мат тебе COVID 19! Что ты можешь противопоставить величайшему лидеру современности и его команде?
09.10.2020 22:39 Відповісти
китайский концентратор можешь собі в дупу встромить.
09.10.2020 23:07 Відповісти
Зебил решил поумничать?
Тебе персонально обещали что купят американский или немецкий концентратор?
В дупу тебе засовывать будет бубочка которому ты поверил что купят тебе концентратор немецкий или американский. Он взял это под личный контроль.
09.10.2020 23:26 Відповісти
Головне що тобі китайський. З аліекспреса. На більше і не меньше. Не те що твоєму пану пйётру.
10.10.2020 00:21 Відповісти
Что ты червяк зебильный извиваешься? Сказали же тебе - не умничай.
10.10.2020 00:25 Відповісти
"У нас хватает" это о ЗЕ и его окружении? Верю сразу и навеки веков.
09.10.2020 22:40 Відповісти
Бизнес на «чуме «!
09.10.2020 23:02 Відповісти
У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. Из более 4 300 аппаратов искусственной вентиляции легких сегодня на утро задействовано 411 аппаратов ИВЛИ- ,,,болие - мение реальная статистика по Украине о тяжело больных пневмонией,но отнюдь не чудовщной статистикой степановского вируса
09.10.2020 23:06 Відповісти
Забавно то, что на аппаратах ИВЛ могут работать только врачи анестезиологи реаниматологи а их у нас раз, два и обчелся, особенно в небольших населенных пунктах. (ИВЛ это определенная медицинская технология с дополнительным довольно точным медикаментозным воздействием)
Я сегодня спросил у нашего участкового терапевта, может ли она если нужно срочно заинтубировать больного, чтобы перевести его на ИВЛ и давать легкий наркоз (типа искусственной комы) на время проведения ИВЛ?
Ответ: - Ой, что вы, что вы! Ни в жизнь, у нас во всей поликлинике никто этого сделать не сможет!
09.10.2020 23:47 Відповісти
Саме тому хворих не шпиталізують?
09.10.2020 23:53 Відповісти
зрада, когда нету никакой зрады.
10.10.2020 03:51 Відповісти
Ага ,они есть ,но всем и не бесплатно...
10.10.2020 07:31 Відповісти
хм, а як ж тоді Супрун, всі її проклинали
А тут... закупили 0 -- але все й так добре. Думай-ТЕ!
10.10.2020 09:19 Відповісти
степашка ,а ти пойди в больницу ,и представся ивановим,и не увидиш и в л, и там пройди курс лечения,может повезут по новим дорогам слабо,,,,,,так возят наш многострадальний народ , из больниц,,,,,
10.10.2020 09:45 Відповісти
"У нас аппаратов ИВЛ сейчас используется 8% от общей численности. ...."- сказал Степанов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степанов или дурак, или ловко манипулирует.
Используется 8% не потому, что нет необходимости, а потому, что просто нет специалистов,
обученных и способных на них работать.
А то, что во многих клиниках нет кислорода, про это я вообще молчу. Это не афишируется и замалчивается.
Есть клиники, в которых есть ИВЛ и специалист, но аппараты не работает из-за отсутствия кислорода.
А Степанов продолжает нам ездить по ушам...
В это время деньги идут на дороги. А на бесплатное лечение от короны - ноль, доплаты врачам - ноль.
В бюджете 2021 года вообще запланировано отсутствие фонда борьбы с коронавирусом.
Типа, мы его уже победили.

Источник: https://censor.net/ru/n3224090
10.10.2020 09:45 Відповісти
Зелені у своєму репертуарі. "Все в чому нас звинувачують це неправда, усього у нас вистачає, ВЖЕ ВИДІЛИЛИ ГРОШІ ІЗ ПОНЕДІЛКА БУДУТЬ КУПУВАТИ". Якщо все є тоді нахрена купувати, на що ж тоді гроші виділяють. А знаєте що сталось? Весною, коли по Європі пішов спад захворювань, у Зеленського вирішили (стратеги!) що ковід 19 "фсьо" - скопитився. А у фонді боротьби з ним гора "дурного бабла", яке можна розтягати куди кому захочеться, а на те для чого фонд був призначений недали нічого. А "піпец", як звичайно, підкрався непомітно.
10.10.2020 13:25 Відповісти
 
 