"Треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - Степанов

У лікарнях України вистачає апаратів штучної вентиляції легенів і немає проблем із медичним киснем.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. З понад 4300 апаратів штучної вентиляції легенів сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів ШВЛ. Я думаю, вже треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - сказав Степанов.

Чиновник також зазначив, що немає і проблем з поставками медичного кисню.

"Стосовно кисню. У нас в країні на сьогодні шістнадцять компаній, які поставляють медичний кисень", - розповів міністр. Він також повідомив, що уряд на засіданні в п'ятницю прийняв постанову про виділення 572 млн грн, "які підуть як субвенція в регіони саме для централізованого розвезення кисню до лікарень і купівлі кисневих концентраторів".

Степанов додав, що за міжнародними контрактами доставлять 150 кисневих концентраторів, "які будуть уже в понеділок і будуть розвезені по Україні".

