"Треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - Степанов
У лікарнях України вистачає апаратів штучної вентиляції легенів і немає проблем із медичним киснем.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас апаратів ШВЛ зараз використовується 8% від загальної кількості. З понад 4300 апаратів штучної вентиляції легенів сьогодні на ранок задіяно 411 апаратів ШВЛ. Я думаю, вже треба припиняти ці розмови, що у нас не вистачає апаратів ШВЛ", - сказав Степанов.
Чиновник також зазначив, що немає і проблем з поставками медичного кисню.
"Стосовно кисню. У нас в країні на сьогодні шістнадцять компаній, які поставляють медичний кисень", - розповів міністр. Він також повідомив, що уряд на засіданні в п'ятницю прийняв постанову про виділення 572 млн грн, "які підуть як субвенція в регіони саме для централізованого розвезення кисню до лікарень і купівлі кисневих концентраторів".
Степанов додав, що за міжнародними контрактами доставлять 150 кисневих концентраторів, "які будуть уже в понеділок і будуть розвезені по Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А где остальные и есть ли они вообще - не в курсе)
степанов считает зебилов настолько тупыми, что ссыт им не стесняясь))
типа на из 40 000-80 000 больных ковид-19 (10 дневное количество забоблевших) - всего-то 411 подключенны к ИВЛ .. т.е. 0.5%..
еще раз - по словам степанова - лишь ПОЛОВИНА(!) процента больных ковидом нуждается в ИВЛ..
а остальных - списали в расход?
или степанов в открытую брешщет, что медицина в Украине настолько сильная, что жинь лишь 0.5% больных под угрозой - а не 30-60% как в других странах..
т.е. заболевших винничан везут (точнее "ехайте сами, своим транспортом!"(с)) в больницы - Стрижавки, Калиновки, Липовца и т.д... районных "городков", а по сути - больших сёл.
- Нет.
- Вот и я не вижу. А он есть.
Так. Идем на алиэкспресс и ищем "кислородный концентратор". Цена от 150 до 400 долларов. 150 концентраторов мы привозим в Украину. Делим на 24 области и плюс Киев. Итого 25 получателей. Итого по 6 аппаратов на область. Умножаем 6 аппаратов на среднюю цену одного концентратора в 300 долларов и получаем что на каждую область выделено аж по 1800 долларов!
Шах и мат тебе COVID 19! Что ты можешь противопоставить величайшему лидеру современности и его команде?
Тебе персонально обещали что купят американский или немецкий концентратор?
В дупу тебе засовывать будет бубочка которому ты поверил что купят тебе концентратор немецкий или американский. Он взял это под личный контроль.
Я сегодня спросил у нашего участкового терапевта, может ли она если нужно срочно заинтубировать больного, чтобы перевести его на ИВЛ и давать легкий наркоз (типа искусственной комы) на время проведения ИВЛ?
Ответ: - Ой, что вы, что вы! Ни в жизнь, у нас во всей поликлинике никто этого сделать не сможет!
А тут... закупили 0 -- але все й так добре. Думай-ТЕ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степанов или дурак, или ловко манипулирует.
Используется 8% не потому, что нет необходимости, а потому, что просто нет специалистов,
обученных и способных на них работать.
А то, что во многих клиниках нет кислорода, про это я вообще молчу. Это не афишируется и замалчивается.
Есть клиники, в которых есть ИВЛ и специалист, но аппараты не работает из-за отсутствия кислорода.
А Степанов продолжает нам ездить по ушам...
В это время деньги идут на дороги. А на бесплатное лечение от короны - ноль, доплаты врачам - ноль.
В бюджете 2021 года вообще запланировано отсутствие фонда борьбы с коронавирусом.
Типа, мы его уже победили.
Источник: https://censor.net/ru/n3224090