Реєстр ДАБІ перебував за кордоном і, як штучний інтелект, сам розумів, з кого брати хабарі, - Федоров

"Умільці" з Державної архітектурно-будівельної інспекції в порушення закону розмістили її реєстр за кордоном і написали спеціальний комп'ютерний скрипт, який розумів, з кого брати хабарі.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мало того, що реєстр знаходився за кордоном. Ще ці умільці розробити скрипт, який автоматично розумів, з кого можна брати гроші, а з кого не можна. Тобто, аналізувався район проживання людини, де починається будівництво, скільки там кімнат і взагалі скільки грошей можна взяти", - розповів Федоров.

Коли це порушення виявили, реєстр за допомогою правоохоронців перенесли в Україну, але це не допомогло.

"Ми запустили автоматично дозволи на будівництво... Ми пишалися цим, але потім ми зрозуміли, що щось відбувається у реєстрі, змінюються дані. Ми не змогли відслідквати, в кого ще є доступ до цього реєстру. І ми цей реєстр "вбили" умовно і створили за півроку новий. І вже запустили з 5 жовтня новий реєстр", - розповів Федоров.

Читайте також: На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

"Тепер ми бачимо кожну зміну в реєстрі, кожна людина заходить через електронний ключ, і ми це бачимо", - додав він.

Федоров додав, що зараз одна з цілей держави - налагодити взаємодію між різними реєстрами, щоб кожен державний орган міг бачити документи і дані, які є в іншого державного органу.

"Ми сплачуємо соціальні виплати людям, які, наприклад, проживають за кордоном, у них "Бентлі" і вони живуть в котеджі, а ми сплачуємо допомогу по безробіттю. Тому що реєстр, у якому знаходиться людина - соціальних виплат - цей реєстр не бачить реєстр майна, що у людини є великий будинок, яхта (це реальні кейси!), "Бентлі", і це офіційно зареєстровано, але ці реєстри не взаємодіють між собою", - пояснив Федоров.

реєстр (878) шоу Шустера (309) Федоров Михайло (936) диджиталізація (291) ДАБІ (183)
+7
Верим, верим неподкупным слугам урода!!!! Святые люди!!! А честные, ну просто аж противно!

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Члены команды Зеленского уже даже перестали делать вид, что они государственные служащие и уже откровенно лоббируют интересы олигархов их содержащих.И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Экономических обоснований нет. Расчетов нет. Просто - "дайте Ринату денег !"
показати весь коментар
09.10.2020 22:21 Відповісти
Вот еще ноу хау. С установкой твердотопливного котла единственный потребитель газа в доме осталась газ плита с расходом 10-12 куб/мес. В этом месяце пришло уведомление с Кировоград Газ, что минимальное обязательное потребление 51 куб, за доставку которых надо платить в любом случае. 100 грн/мес просто так+12 кубов=200 грн. За такие деньги я могу заправить баллон и отказаться от вонючего путинского-фирташевского газа вообще. Вопрос знатокам. На сколько хватает стандартного 40л баллона пропана для газ плиты на семью из 3-х человек?
показати весь коментар
01.02.2021 11:06 Відповісти
Конечно дадут , вчера на поклон зеуроды уже съездили !
показати весь коментар
09.10.2020 22:28 Відповісти
Яхта, Бентли и большой дом это у нищих , у богатых много яхт ,Бентли и куча больших домов
показати весь коментар
09.10.2020 22:28 Відповісти
поняли, лошары безработные?
у каждого из вас есть Бентли, яхта и вилла за границей.

нехер вам всякие пособия! - они слугам нужнее.
а то они поиздержались, служа вам верой и правдой.
показати весь коментар
09.10.2020 22:29 Відповісти
Бреше. Ми будинок продали, так нам субсидію не давали 2 роки бо у нас був продаж. Вони все бачать і знають, а те що він триндить то таке, аби потріпатися.
показати весь коментар
09.10.2020 22:38 Відповісти
Або грошей хоче на своє відомство.
показати весь коментар
09.10.2020 22:38 Відповісти
Взгляните очередной раз на купюру 1 доллар США там на рисунке есть пирамида ,над ней еФрейский лаз ,это всё он гад
показати весь коментар
09.10.2020 22:52 Відповісти
"Когда это нарушение обнаружили, реестр при помощи правоохранителей перенесли в Украину, но это не помогло."
А-ха-ха. Ясно дело. Какая разница на чьих серверах реестр. Там сисадмин просто следит за тем, чтобы битики не потерялись.
А скрипты автоматического определения с кого брать взятки пишет владелец данных -- сами сотрудники ГАСИ. Вот нашли бы этих сотрудников, и заодно нанятых ими программистов для написания этих скриптов посадили вместе с ними за соучастие. Вот это было бы по закону.
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
что-то зе-лохи в последнее время какой-то бред несут
показати весь коментар
09.10.2020 22:50 Відповісти
«Умельцы" из Государственной архитектурно-строительной инспекции в нарушение закона разместили ее реестр за границей и написали специальный компьИсточник: https://censor.net/ru/n3224091»
А уголовное дело открыли ? Это наверно опять умелец Яценко ????
показати весь коментар
09.10.2020 23:22 Відповісти
ГАСИ застройщикам создают искусственный трудности , шоб проучить взятку
Тут ГБР должно разбираться . А дело министра - продвигать вперёд технологии цифры
показати весь коментар
09.10.2020 23:24 Відповісти
Ще один квантумний діджиталізатор намалювався.Казачки для дурників буде розповідати.
показати весь коментар
09.10.2020 23:34 Відповісти
Вот это ссут в глаза
показати весь коментар
10.10.2020 00:16 Відповісти
вы фсе врётиии, мы не верииим, зрадааа, ыыыыы
показати весь коментар
10.10.2020 03:53 Відповісти
"Мы не смогли отследить, у кого еще есть доступ к этому реестру"

Раньше куры, сидящие не на своем месте и не умеющие обрщаться с компьютером все свои проколы объясняли таким же далеким от техники "ошибкой компьютера". И никто типо не виноват.
Забавно, что сейчас почти таким же способом пытаются отмазаться от взяток. "Это все щайтан-мащин", а кто скрипт написал не знаю...
Ура, диджитализации.
показати весь коментар
10.10.2020 10:16 Відповісти
а Реестр ГАСИ оказался за границей при свыне?
свыня ********* мальдивы, оффшоры, слепые трасты
воняет свынофермой за километр а чуть шо: "у меня копыта чистые, я не приделах"
показати весь коментар
10.10.2020 11:54 Відповісти
А КЛЮЧИ УЖЕ СЛИЛИ !?)
показати весь коментар
10.10.2020 13:33 Відповісти
 
 