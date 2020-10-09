Реєстр ДАБІ перебував за кордоном і, як штучний інтелект, сам розумів, з кого брати хабарі, - Федоров

"Умільці" з Державної архітектурно-будівельної інспекції в порушення закону розмістили її реєстр за кордоном і написали спеціальний комп'ютерний скрипт, який розумів, з кого брати хабарі.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Мало того, що реєстр знаходився за кордоном. Ще ці умільці розробити скрипт, який автоматично розумів, з кого можна брати гроші, а з кого не можна. Тобто, аналізувався район проживання людини, де починається будівництво, скільки там кімнат і взагалі скільки грошей можна взяти", - розповів Федоров.

Коли це порушення виявили, реєстр за допомогою правоохоронців перенесли в Україну, але це не допомогло.

"Ми запустили автоматично дозволи на будівництво... Ми пишалися цим, але потім ми зрозуміли, що щось відбувається у реєстрі, змінюються дані. Ми не змогли відслідквати, в кого ще є доступ до цього реєстру. І ми цей реєстр "вбили" умовно і створили за півроку новий. І вже запустили з 5 жовтня новий реєстр", - розповів Федоров.

Читайте також: На Луганщині одного з керівників обласної ДАБІ спіймали на хабарі 30 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

"Тепер ми бачимо кожну зміну в реєстрі, кожна людина заходить через електронний ключ, і ми це бачимо", - додав він.

Федоров додав, що зараз одна з цілей держави - налагодити взаємодію між різними реєстрами, щоб кожен державний орган міг бачити документи і дані, які є в іншого державного органу.

"Ми сплачуємо соціальні виплати людям, які, наприклад, проживають за кордоном, у них "Бентлі" і вони живуть в котеджі, а ми сплачуємо допомогу по безробіттю. Тому що реєстр, у якому знаходиться людина - соціальних виплат - цей реєстр не бачить реєстр майна, що у людини є великий будинок, яхта (це реальні кейси!), "Бентлі", і це офіційно зареєстровано, але ці реєстри не взаємодіють між собою", - пояснив Федоров.