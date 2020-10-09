Реєстр ДАБІ перебував за кордоном і, як штучний інтелект, сам розумів, з кого брати хабарі, - Федоров
"Умільці" з Державної архітектурно-будівельної інспекції в порушення закону розмістили її реєстр за кордоном і написали спеціальний комп'ютерний скрипт, який розумів, з кого брати хабарі.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Мало того, що реєстр знаходився за кордоном. Ще ці умільці розробити скрипт, який автоматично розумів, з кого можна брати гроші, а з кого не можна. Тобто, аналізувався район проживання людини, де починається будівництво, скільки там кімнат і взагалі скільки грошей можна взяти", - розповів Федоров.
Коли це порушення виявили, реєстр за допомогою правоохоронців перенесли в Україну, але це не допомогло.
"Ми запустили автоматично дозволи на будівництво... Ми пишалися цим, але потім ми зрозуміли, що щось відбувається у реєстрі, змінюються дані. Ми не змогли відслідквати, в кого ще є доступ до цього реєстру. І ми цей реєстр "вбили" умовно і створили за півроку новий. І вже запустили з 5 жовтня новий реєстр", - розповів Федоров.
"Тепер ми бачимо кожну зміну в реєстрі, кожна людина заходить через електронний ключ, і ми це бачимо", - додав він.
Федоров додав, що зараз одна з цілей держави - налагодити взаємодію між різними реєстрами, щоб кожен державний орган міг бачити документи і дані, які є в іншого державного органу.
"Ми сплачуємо соціальні виплати людям, які, наприклад, проживають за кордоном, у них "Бентлі" і вони живуть в котеджі, а ми сплачуємо допомогу по безробіттю. Тому що реєстр, у якому знаходиться людина - соціальних виплат - цей реєстр не бачить реєстр майна, що у людини є великий будинок, яхта (це реальні кейси!), "Бентлі", і це офіційно зареєстровано, але ці реєстри не взаємодіють між собою", - пояснив Федоров.
Члены команды Зеленского уже даже перестали делать вид, что они государственные служащие и уже откровенно лоббируют интересы олигархов их содержащих.И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей. Экономических обоснований нет. Расчетов нет. Просто - "дайте Ринату денег !"
у каждого из вас есть Бентли, яхта и вилла за границей.
нехер вам всякие пособия! - они слугам нужнее.
а то они поиздержались, служа вам верой и правдой.
А-ха-ха. Ясно дело. Какая разница на чьих серверах реестр. Там сисадмин просто следит за тем, чтобы битики не потерялись.
А скрипты автоматического определения с кого брать взятки пишет владелец данных -- сами сотрудники ГАСИ. Вот нашли бы этих сотрудников, и заодно нанятых ими программистов для написания этих скриптов посадили вместе с ними за соучастие. Вот это было бы по закону.
А уголовное дело открыли ? Это наверно опять умелец Яценко ????
Тут ГБР должно разбираться . А дело министра - продвигать вперёд технологии цифры
Раньше куры, сидящие не на своем месте и не умеющие обрщаться с компьютером все свои проколы объясняли таким же далеким от техники "ошибкой компьютера". И никто типо не виноват.
Забавно, что сейчас почти таким же способом пытаются отмазаться от взяток. "Это все щайтан-мащин", а кто скрипт написал не знаю...
Ура, диджитализации.
свыня ********* мальдивы, оффшоры, слепые трасты
воняет свынофермой за километр а чуть шо: "у меня копыта чистые, я не приделах"