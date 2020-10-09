Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху за 28 років ні до чого не привело, - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував Мінську групу ОБСЄ, яка є посередником у конфлікті з Вірменією. За його словами, міжнародне посередництво щодо Нагірного Карабаху ні до чого не привело.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю азербайджанського лідера телеканалу CNN International, яке опублікувала його пресслужба.

"У нас вже 28 років існує міжнародне посередництво. Мінська група ОБСЄ з 1992 року 28 років пасивно "діє". Це посередництво ні до чого не привело. Воно привело до того, що сьогодні відбувається", - підкреслив він.

На думку Алієва, посередництво Мінської групи ОБСЄ виявилося недостатнім для того, щоб "змусити Вірменію залишити території, які їй не належать".

Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для заохочення мирного переговорного процесу між Баку і Єреваном щодо Нагірного Карабаху. До групи входять Росія, США і Франція.

