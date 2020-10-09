Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо Карабаху за 28 років ні до чого не привело, - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв розкритикував Мінську групу ОБСЄ, яка є посередником у конфлікті з Вірменією. За його словами, міжнародне посередництво щодо Нагірного Карабаху ні до чого не привело.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю азербайджанського лідера телеканалу CNN International, яке опублікувала його пресслужба.
"У нас вже 28 років існує міжнародне посередництво. Мінська група ОБСЄ з 1992 року 28 років пасивно "діє". Це посередництво ні до чого не привело. Воно привело до того, що сьогодні відбувається", - підкреслив він.
На думку Алієва, посередництво Мінської групи ОБСЄ виявилося недостатнім для того, щоб "змусити Вірменію залишити території, які їй не належать".
Мінська група ОБСЄ була створена в 1992 році для заохочення мирного переговорного процесу між Баку і Єреваном щодо Нагірного Карабаху. До групи входять Росія, США і Франція.
https://minval.az/news/124041512
Але як би там не було, побажаємо Азербайджану повної перемоги над агресором і відбудові окупованих земель!
P.S. У схожому становищі є Молдова. Могли би за допомоги Румунії причавити сепарів Придністров"я
нужно вооружаться до зубов и выбивать всю эту кацапскую падаль с Крыма и Донецка/Луганкска .и так и будет сделано. рано или поздно.
Ну а армения славится только голосованием в ООН и отрицанием агрессии московщины как и голодомора и есть сама автором геноцида азербайджанцев за что понесет военную и юридическую ответственность. Так что не надо нас из лагеря победителей перетаскивать в лагерь военных преступников. .
времена меняются может и так сегодня , мне тоже однажды годиков 6 назад попался вполне адекватный азербайджанец из Баку к тому же он отбеленный какой то был и выбритый в разговоре с ним я понял, что те о ком я писал выше для него позор нации и таких как Каспаров или Магомаев гораздо меньше чем абреков ,в чём и общая проблема кстати он же намекнул , что Азербайджан как бы есть северный Иран
Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Карабаху за 28 років ні до чого не привело: президент патріот своєї держави- Алієв.... Посередництво Мінської групи ОБСЄ щодо окупованого Донбассу за 6 років ні до чого не привело, А тільки привело до капітуляції України, і втрати суверенної Української землі Криму і Донбасу тимчасово окупованих проклятою ворожою паРашею: продажний....резидент не патриот для нього держави- повії ЗЕбіл - капітулянт.