У комп'ютерну систему податкової була спеціально закладена помилка, її усунення принесло з травня 22 млрд грн, - представник СБУ Вітюк
Система, яка повинна була розпізнавати ухилення від сплати податків, не працювала належним чином. Усунення цієї помилки дозволило бюджету за 5 місяців отримати додатково 22 млрд грн.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Система, яка, до речі, ідея дуже хороша - вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних, тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямована на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки - вона її блокує", - описав Вітюк, як все повинно було працювати в ідеалі.
"Була спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка... Через цей недолік система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює крупний платник податків. І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія - вона не може бути протиправною", - пояснив він.
За словами Вітюка, помилку виявили й усунули в травні.
"З травня місяця - це дані офіційні - додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн. ... Це така перемога", - розповів представник СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
Зачем ты анитировал против Пороха, чтобы так стало ?
Ты - дебил и не понимаешь прогнозов своих действий ?
Иллюстрация к слову "О22еть!". Повесить в гараже за яйца программиста и поинтересоваться, кто ему заказал такую ошибку.
Оці "додатково отримані " мільярди - це заблоковані кошти тих , хто хотів працювати чесно , а монополії як не втрачали нічого , так і не втрачають їм ніхріна не блокують ((((
Как там СБУ рисовало на своей эмблеме? Орел не ловит мух? СБУ НЕ ЛОВИТ МЫШЕЙ надо было написать.
В курсі про ес-бе-ушні ніштяки в ЖК Джек хаус?
не маю НІ ЯКОГО сумніву, що чув.
Але то свої.
Чим швидше те шобло люструєму, тим краще. Купу талановитих, молодих українців занепастять своїм "світоглядом"
Кому?
Бо блокування - це не відмова в реєстраціїї ; по заблокованій накладній ПДВ продавцем однаково сплачується по факту першої події , тобто продажу товару , то де тут кошти вимиті з бюджету ? Тепер далі - продавець вже пролетів ((( чи виграв покупець? - ні грама !!!! він податковий кредит по заблокованій накладній не зареєструє (( Тут дійсно не зрозуміло кому що принесло ........ але судячи з того як принесло мені ...... єдине що побажаю щоб вони за мої гроші собі на могилах пам"ятники поставили (((
Аксиома 2. Если в программе нет ошибок, значит, в исходном алгоритме есть ошибка.
Аксиома 3. Если ни в программе, ни в алгоритме ошибок нет, то такая программа никому не нужна.
Якщо таких тестів не було, то куди дивилась та ж СБУ чи хто приймає у нас софт в органи?
" потому что считала, что такая компания - она не может быть противоправной"
Оригинально.
Её не посадишь!