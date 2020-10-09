У комп'ютерну систему податкової була спеціально закладена помилка, її усунення принесло з травня 22 млрд грн, - представник СБУ Вітюк

Система, яка повинна була розпізнавати ухилення від сплати податків, не працювала належним чином. Усунення цієї помилки дозволило бюджету за 5 місяців отримати додатково 22 млрд грн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Система, яка, до речі, ідея дуже хороша - вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних, тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямована на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки - вона її блокує", - описав Вітюк, як все повинно було працювати в ідеалі.

"Була спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка... Через цей недолік система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює крупний платник податків. І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія - вона не може бути протиправною", - пояснив він.

Читайте також: У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько

За словами Вітюка, помилку виявили й усунули в травні.

"З травня місяця - це дані офіційні - додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн. ... Це така перемога", - розповів представник СБУ.