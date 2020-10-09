УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10020 відвідувачів онлайн
Новини
18 613 55

У комп'ютерну систему податкової була спеціально закладена помилка, її усунення принесло з травня 22 млрд грн, - представник СБУ Вітюк

У комп'ютерну систему податкової була спеціально закладена помилка, її усунення принесло з травня 22 млрд грн, - представник СБУ Вітюк

Система, яка повинна була розпізнавати ухилення від сплати податків, не працювала належним чином. Усунення цієї помилки дозволило бюджету за 5 місяців отримати додатково 22 млрд грн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Система, яка, до речі, ідея дуже хороша - вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних, тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямована на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки - вона її блокує", - описав Вітюк, як все повинно було працювати в ідеалі.

"Була спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка... Через цей недолік система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює крупний платник податків. І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія - вона не може бути протиправною", - пояснив він.

Читайте також: У податкову повернулися "скрутки", - нардеп "Батьківщини" Крулько

За словами Вітюка, помилку виявили й усунули в травні.

"З травня місяця - це дані офіційні - додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн. ... Це така перемога", - розповів представник СБУ.

Автор: 

податкова (730) СБУ (13395) шоу Шустера (309) ДФС (4050)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Главное, что не сказал кто специально заложил ошибку, кто за это отвечает, кто вернет бабло. Надоели уже эти дебильные заявления на ветер, которые ничего не дают И так понятно, что власть - это олигархические слуги и нашего и мирового олигархата и так понятно, что 99% украинского бабла идет нашим олигархам, а через них и мировым их хозяевам. Хватит уже этого цирка, клоуны. Люди не совсем конченые и понимают, что происходит - работают за копейки и ничего не имеют, а все уходит из страны.
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
+13
Головне не це. Ось гиловне:"из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной",Источник: https://censor.net/ru/n3224095
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
показати весь коментар
09.10.2020 23:36 Відповісти
+12
блокировка налоговіх накладніх ЭТО БАНДИТИЗМ!!! На гос уровне... судами признана незаконность блокировки но это верный способ ВЫКАЧАТЬ БАБЛО и из бюджета и из кармана предпринимателя
показати весь коментар
09.10.2020 22:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох*еть, нет слов!
показати весь коментар
09.10.2020 22:34 Відповісти
Главное, что не сказал кто специально заложил ошибку, кто за это отвечает, кто вернет бабло. Надоели уже эти дебильные заявления на ветер, которые ничего не дают И так понятно, что власть - это олигархические слуги и нашего и мирового олигархата и так понятно, что 99% украинского бабла идет нашим олигархам, а через них и мировым их хозяевам. Хватит уже этого цирка, клоуны. Люди не совсем конченые и понимают, что происходит - работают за копейки и ничего не имеют, а все уходит из страны.
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
Головне не це. Ось гиловне:"из-за этого недостатка система воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной",Источник: https://censor.net/ru/n3224095
Виявляється, великі компанії, які є крупними платниками податків, мають переваги перед іншими? Тобто ітут у олігархів є переваги?
показати весь коментар
09.10.2020 23:36 Відповісти
Ну так естественно. Зеленая власть сосет у олигархов и олигархические предприятия аж никак не могут быть преступными.)
показати весь коментар
09.10.2020 23:41 Відповісти
А можна, не дуже ввічливе питання - скільки вам років і хто ви за освітою і ким працюєте?
показати весь коментар
10.10.2020 11:16 Відповісти
блокировка налоговіх накладніх ЭТО БАНДИТИЗМ!!! На гос уровне... судами признана незаконность блокировки но это верный способ ВЫКАЧАТЬ БАБЛО и из бюджета и из кармана предпринимателя
показати весь коментар
09.10.2020 22:37 Відповісти
Они тупо не возмещают НДС реальному сектору, а "скрутки" под их крышеванием процветают.
показати весь коментар
09.10.2020 22:43 Відповісти
При Порохе такого не было.

Зачем ты анитировал против Пороха, чтобы так стало ?

Ты - дебил и не понимаешь прогнозов своих действий ?
показати весь коментар
09.10.2020 22:48 Відповісти
Точно не було? Ну ти казкар!
показати весь коментар
09.10.2020 22:57 Відповісти
так у тебя есть прекрасная возможность меня обломать и привести пример )))
показати весь коментар
09.10.2020 23:01 Відповісти
Как ваша фамилия?
показати весь коментар
09.10.2020 23:16 Відповісти
это не пример
показати весь коментар
09.10.2020 23:24 Відповісти
Вы провокатор, Как ваша фамилия?
показати весь коментар
09.10.2020 23:25 Відповісти
это не пример
показати весь коментар
09.10.2020 23:27 Відповісти
А нахріна нам тоді ЗЕля? Мінцифри забацає програму "президент" і всьо!
показати весь коментар
09.10.2020 23:04 Відповісти
Ви правий не на 100% а на 200% ; на собі це відчув , ніколи не думав що таке може реально трапитися (((( і що саме головне - немає де і правди шукати ((( вони вже навіть щоб себе не навантажувати одразу опитування у скарзі на розблокуання вставили , чи оскаржене блокування у судовому порядку , щоб свої жирні зади лишній раз від стільця часом не відірвати((((
показати весь коментар
10.10.2020 01:01 Відповісти
...воспринимала незаконную противоправную операцию как операцию, которую осуществляет крупный налогоплательщик. И она ее не блокировала априори, потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной", - пояснил он.

Иллюстрация к слову "О22еть!". Повесить в гараже за яйца программиста и поинтересоваться, кто ему заказал такую ошибку.
показати весь коментар
09.10.2020 22:38 Відповісти
Повісить за яйця потрібно того програміста , який так би мовити "помилку виправив" ((( після цього "виправлення " люба помилка у податковій накладній у вигляді помилково набраної однієї букви у номенклатурі товару , не кажу вже про інше викличе автоматичне блокування реєстрації і плакали ваші гроші ((((( адже покупці тепер керуючись рекомендаціями тієї самої податкової сплачують продавцю до реєстрації ПН аванс у сумі 80% , продавець зобов"язаний по факту першої події сплатити державі 20% від суми поставки і залишається біля розбитого корита (((( за реалізований з дотриманням законодавства товар отримує в результаті 60% його вартості ((( виникає запитання - а нахрін тоді працювати чесно і платити податки державі ? Адже повернути втрачене стає дуже проблематичним (((( Всякі коменти щодо того що можна оскаржити рішення комісії по розблокуванню - до п"ятої точки (((( на своїй шкурі відчув , працюючи чесно ((( а поруч ті хто за готівку продає і купує тепер з мене сміються (((

Оці "додатково отримані " мільярди - це заблоковані кошти тих , хто хотів працювати чесно , а монополії як не втрачали нічого , так і не втрачають їм ніхріна не блокують ((((
показати весь коментар
10.10.2020 00:55 Відповісти
от вынесем, чмо рыжее к вам придем с вопросами... готовы?
показати весь коментар
09.10.2020 22:38 Відповісти
Чувак, при всем уважении... Расставляй правильно запятые...
показати весь коментар
09.10.2020 23:00 Відповісти
Чувак, при всем неуважении - ты же понял?
показати весь коментар
09.10.2020 23:14 Відповісти
a kto vinovat i kto nakazan ?
показати весь коментар
09.10.2020 22:38 Відповісти
Значит🤢🤡 Зе …***** успели за год столько 🤑 баблоса стырить
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
образ незавершенный, ему бы кожанку и револьвер
показати весь коментар
09.10.2020 22:39 Відповісти
интересно, сколько заплатили тому, кто допустил ошибку?
показати весь коментар
09.10.2020 22:41 Відповісти
Не для себя, для барыг старается. За долю малую. (с)
показати весь коментар
09.10.2020 22:52 Відповісти
Преднамеренную "ошибку" нашли, а "писателя" нет? Но ведь в комьютерную систему налоговой может вносить изменения очень огранниченое число людей.
Как там СБУ рисовало на своей эмблеме? Орел не ловит мух? СБУ НЕ ЛОВИТ МЫШЕЙ надо было написать.
показати весь коментар
09.10.2020 22:48 Відповісти
баканов 100% шавка зельцмана
показати весь коментар
10.10.2020 08:02 Відповісти
Отой Витюк, х..юк.
В курсі про ес-бе-ушні ніштяки в ЖК Джек хаус?
не маю НІ ЯКОГО сумніву, що чув.
Але то свої.
Чим швидше те шобло люструєму, тим краще. Купу талановитих, молодих українців занепастять своїм "світоглядом"
показати весь коментар
09.10.2020 22:49 Відповісти
В компьютерную систему налоговой была специально заложена ошибка, ее устранение принесло с мая 22 млрд грн, - представитель СБУ Витюк

Кому?
показати весь коментар
09.10.2020 22:51 Відповісти
Каломою
показати весь коментар
10.10.2020 08:03 Відповісти
"С мая месяца - это данные официальные - дополнительно поступило в государственный бюджет 22 млрд грн. ... Это такая победа", - рассказал представитель СБУ.
показати весь коментар
10.10.2020 09:17 Відповісти
В США, если бы такое произошло, то авторы этой "ошибки" на пару с представителями налоговой, которые приняли и одобрили этот софт, уже мотали бы пару-тройку пожизненных сроков на всю компанию, а их имущество являлось бы федеральной собственностью.
показати весь коментар
09.10.2020 22:51 Відповісти
Якби у США провели таке "виправлення" , то з державного бюджету через суди людям би повернули не тільки 22 млрд які у них держава "віджала" а іще б і трішки компенсації добавили (((( а так у нас - у тих хто чесно сплатив державі ПДВ у сумі 22 млрд грн відібрали можливість отримати ці кошти від покупців поставленого товару - ось так потрібно читати це повідомлення .
Бо блокування - це не відмова в реєстраціїї ; по заблокованій накладній ПДВ продавцем однаково сплачується по факту першої події , тобто продажу товару , то де тут кошти вимиті з бюджету ? Тепер далі - продавець вже пролетів ((( чи виграв покупець? - ні грама !!!! він податковий кредит по заблокованій накладній не зареєструє (( Тут дійсно не зрозуміло кому що принесло ........ але судячи з того як принесло мені ...... єдине що побажаю щоб вони за мої гроші собі на могилах пам"ятники поставили (((
показати весь коментар
10.10.2020 01:15 Відповісти
Аксиома 1. В каждой программе есть ошибка.
Аксиома 2. Если в программе нет ошибок, значит, в исходном алгоритме есть ошибка.
Аксиома 3. Если ни в программе, ни в алгоритме ошибок нет, то такая программа никому не нужна.
показати весь коментар
09.10.2020 22:55 Відповісти
Какая выгодная ошибка.
показати весь коментар
09.10.2020 22:58 Відповісти
Да знам. тётка год пыталась закрыть чп и все время шли штрафы.
показати весь коментар
09.10.2020 22:59 Відповісти
Это начальник управления кибербезопасности СБУ ??? Как наша страна еще жива с таким ужасающим отрицательным отбором? Видимо,Б.г нас бережет.Но надолго?https://censor.net/ru/n3224095
показати весь коментар
09.10.2020 23:04 Відповісти
Це все казочки.Он Мертвечук всіх вертить на члені.
показати весь коментар
09.10.2020 23:31 Відповісти
Якщо це критична функціональність софту (а судячи із заявок - це так) то це повинно було прогонятись на функціональних тестах.
Якщо таких тестів не було, то куди дивилась та ж СБУ чи хто приймає у нас софт в органи?
показати весь коментар
09.10.2020 23:33 Відповісти
СБУ смотрит за поребрик(в надежде что им позволят оттуда хоть как то проявиться)а софт не принимают а ,,дружеское"ФСБ поставляет(,,качественное"ни разу не бодяженое)
показати весь коментар
09.10.2020 23:56 Відповісти
Думаю не по своей воле программист там ошибку сочинил,так что вешать надо заказчиков
показати весь коментар
10.10.2020 07:13 Відповісти
Похоже главная ошибка закралась в налоговый кодекс. И называется она НДС.
показати весь коментар
10.10.2020 07:58 Відповісти
Это не ошибка. На этом люди деньги зарабатывают.

" потому что считала, что такая компания - она ​​не может быть противоправной"
показати весь коментар
10.10.2020 09:47 Відповісти
Тоесть если крупный налогоплательщик - то пожалуста, делайте шо хотите. А если мелочь какая где ошиблась - то к ногтю иё. По решению программы.

Оригинально.
показати весь коментар
10.10.2020 09:46 Відповісти
А виновата программа!
Её не посадишь!
показати весь коментар
10.10.2020 09:52 Відповісти
Так, а кто заложил эту ошибку ??? Все бухгалтера только и делали что собирали документы для разблокировки корректировок и налоговых накладных со смешным НДС и нулевым..И кто за это будет отвечать?😤
показати весь коментар
10.10.2020 10:06 Відповісти
свыня мальдивская покопалась
показати весь коментар
10.10.2020 12:06 Відповісти
О !!! РАБОТА НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОШИБКАМИ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ !!! АВТОМАТИКА, КИБЕРНЕТИКА !) А КТО В ХОЛОДИЛЬНИКЕ НАСРАЛ !)
показати весь коментар
10.10.2020 13:29 Відповісти
Я вам могу пояснить о чем идет речь. Было так что если заплатить живыми деньгами НДС больше 1 млн грн., вы автоматически попадали в базу крупных налогоплательщиков. А для них - ЛЬГОТЫ!! Ваши накладные пролетали после этого на ура! Эти деньги люди успешно отбивали за пару часов регистрации откровенного левака. (Информация с телеграм каналов посвященных теневой экономике). Никакой СПЕЦИАЛЬНОЙ ошибки от программистов не было. Просто так был реализован алгоритм. И в нем была просто "льгота" для крупных плательщиков, которой воспользовались крупные мошеники
показати весь коментар
10.10.2020 22:33 Відповісти
 
 