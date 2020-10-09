16 136 149
Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени
Міністерство оборони Вірменії спростовує заяву президента Азербайджану Алієва про взяття селища Гадрута у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс News.am
"Я прямо зараз перебуваю в Гадруті, і навколо бачу тільки вірмен". Про це написав представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованісян на своїй сторінці в Фейсбук.
Нагадаємо, що раніше президент Ільхам Алієв заявив про взяття Гадрута.
Прессекретар президента невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян із цього приводу зазначив, що слова Алієва про взяття Гадрута так само далекі від істини, як "налякане азербайджанське військо від самого Гадрута". "Тобто на десятки кілометрів", - заявив Погосян.
Топ коментарі
+19 Reagan Bush
показати весь коментар09.10.2020 22:47 Відповісти Посилання
+17 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар09.10.2020 23:01 Відповісти Посилання
+16 ptn hlo #451489
показати весь коментар09.10.2020 23:04 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Портніков сказав правильно... Я цю його цитату прочитав пізніше, коли вже відповідь батраку лахтинському написав... Але співстав мій коментар і цю цитату - вони, по фактажу, практично, ідентичні...
"Это Виталий Портников жжет . ему , зеленый , задавай вопросы .
https://censor.net/ru/comments/locate/3224096/019214b1-884c-71e4-85cb-a9f2abe55ff9
https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center
Территории освобожденные армией https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азебайджана за 13 дней боевых действий от оккупационных https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских войск https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах
хотя не понятно, когда это снималось
скоро появятся азерские видео из гадрута
а куча дебилов, гадящих здесь, сядет в свое же дерьмо
как уже сели с джебраилом