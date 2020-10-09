УКР
Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени

Міністерство оборони Вірменії спростовує заяву президента Азербайджану Алієва про взяття селища Гадрута у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс News.am

"Я прямо зараз перебуваю в Гадруті, і навколо бачу тільки вірмен". Про це написав представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованісян на своїй сторінці в Фейсбук.

Нагадаємо, що раніше президент Ільхам Алієв заявив про взяття Гадрута.

Прессекретар президента невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян із цього приводу зазначив, що слова Алієва про взяття Гадрута так само далекі від істини, як "налякане азербайджанське військо від самого Гадрута". "Тобто на десятки кілометрів", - заявив Погосян.

Читайте також: Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі

Азербайджан (887) Алієв Ільхам (164) Вірменія (751) Нагірний Карабах (466)
+19
В Джабраиле тоже одни были армяне,теперь они в виде трупов.
09.10.2020 22:47 Відповісти
+17
Вспомни правдивую историю распятого мальчика.
09.10.2020 23:01 Відповісти
+16
Азербайджан проклав нам шлях по визволенню окупованих територій. Війна дронами-камікадзе-це збережені життя та чіткі враження цілей Нам потрібно повернути Українську владу та закупити цих камікадзе стільки, щоб перетворити Донбас на велику металобазу з російської техніки
09.10.2020 23:04 Відповісти
Кацапа завжди видно здалеку - по "вяликарусскай" спесивості, заносчивості, тупості і неграмотності... Ти, навіть, не зміг правильно процитувать слова Святого писання, приведені у знаменитому творі "Нєдоросль", вашим "вяликим русским писатєлем", саксонським дворянином Фон Візіним, "Ибо сказано отцами церкви: "Не мечите бисера перед свиниями, да не попрут они его ногами...". Людина тобі правильно сказала - тобі тікать у три сторони... Однак, він помилився - тобі тікать взагалі нікуди буде... На північ - Північний Льодовитий океан, на південь - Кавказ, де будуть чеченці з ножами, яким ти платиш данину, уяк у свій час платили твої предки кримському хану... А на сході будуть стоять уже китайці... А їм такі ліниві батраки не потрібні...
10.10.2020 03:44 Відповісти
Ти його не зрозумів... Він же "цитує Портнікова...". Коли почне тобі відповідать, то заявить, що це не його "мнєніє"... Знову ж, таки, як я уже писав Максу Ак-Мурзі, про " німця Шкіцького", "класична лахтинська тактика "малих кроків"... Якщо на тупу заяву "лахтинець" отримує "в лоб" контраргумент, він трохи відступае і починає топтаться навкруги тебе, щоб "підкласти слизький хвіст шайтана" тобі під ноги... Я йому вище розіклав "по поличках" "відєніє сітуації", почекаю, чим крить буде...
А Портніков сказав правильно... Я цю його цитату прочитав пізніше, коли вже відповідь батраку лахтинському написав... Але співстав мій коментар і цю цитату - вони, по фактажу, практично, ідентичні...
показати весь коментар
10.10.2020 06:13 Відповісти
Ну, от, бачих, я "як в воду дивився...". Лахтинський брехун зробив саме так, як я і написав:
"Это Виталий Портников жжет . ему , зеленый , задавай вопросы .
https://censor.net/ru/comments/locate/3224096/019214b1-884c-71e4-85cb-a9f2abe55ff9
10.10.2020 08:03 Відповісти
В данной ситуации, Азербайджан (как вы в рашке очень любите говорить), наводит конституционный порядок на своей территории.
09.10.2020 23:27 Відповісти
Гадрут - город находится на территории Азербайджана. Во времена СССР там стоял 42-й Гадрутский Краснознаменный погранотряд, войсковая часть 2087.
09.10.2020 23:35 Відповісти
https://twitter.com/newkc14

https://twitter.com/newkc14 Kavkaz Center

Территории освобожденные армией https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0?src=hashtag_click #Азебайджана за 13 дней боевых действий от оккупационных https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85?src=hashtag_click #армянских войск https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85?src=hashtag_click #карабах

Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени - Цензор.НЕТ 9381
09.10.2020 23:37 Відповісти
ох и нарисовали)))уж как то сильно круто.там все намного скромнее.поверьте))
09.10.2020 23:46 Відповісти
Так шо там с видео армяна в Гадруте? Судя по всему - снова врут армяшки.
09.10.2020 23:52 Відповісти
https://ru.armeniasputnik.am/video/20201009/24839532/Gadrut-pod-kontrolem-Armii-oborony-Karabakha--video-iz-goroda.html
хотя не понятно, когда это снималось
10.10.2020 00:02 Відповісти
У нас спутник признан пропагандистским средством страны-помойки. Даже открывать не стану, брезгую...
10.10.2020 00:08 Відповісти
ниже, но тебе это видео уже показывали..ну хз, подождем видео азербайджанцев, если они гадрут взяли, то должны и видео заснять
10.10.2020 00:10 Відповісти
Вот и я о том же. Верить террористам резона нет, подождем инфы от Азербайджана.
10.10.2020 00:13 Відповісти
Чего ждать, если лично Алиев несколько часов назад дал абсолютно официальную информацию о взятии Гадрута и 7 сел вокруг него? Алиев что, врет как Пашинян или *****? Он с начала войны не соврал ни разу, все, что говорил, подтверждалось.
10.10.2020 00:21 Відповісти
Дивився вчора два інтерв"ю - Алієва і Пашиняна, європейському медіаагентству... Алієв говорив конкретно, англійською мовою, розкладаючи все "по поличках", спираючись на положення міжнародного права. А якби не вірменська мова, то я подумав-би, що говорить Путін, а не Пашинян... Стара пластинка - "Всі кругом під..си, а ми - д"Артаньяни...". Турки, сірійські терористи, історична земля, терор стосовно вірмен, витіснення з рідної землі, геноцид і заселення Карабаху "невірменськими" народами... Короче кажучи, "путінська тріскотня вірменською мовою..."
показати весь коментар
10.10.2020 03:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NGXIRmSYEgs&feature=emb_logo
10.10.2020 00:04 Відповісти
Видео от террористической организации как доказательство?
10.10.2020 00:12 Відповісти
так если других нет видео?а откуда инфа, что оно от террористической организации?
10.10.2020 00:17 Відповісти
ԱՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈւԹՅԱՆ ԲԱՆԱԿ NKR DEFENSE ARMY - а шо же это, по-твоему? Не такая же терористическая организация, как "вс л/днр" ?
10.10.2020 00:20 Відповісти
На сегодня ими совершено несколько терактов против мирного населения и инфраструктуры Азербайджана.
10.10.2020 00:28 Відповісти
I like it.
10.10.2020 04:38 Відповісти
ну нарисовать то можно, что угодно, видеодоказательства нужны
10.10.2020 00:06 Відповісти
По Джебраилу уже не спорите?) Видеодоказательства увидели?)
10.10.2020 03:31 Відповісти
ну так...я ж не буду отрицать очевидное...хотя даже бутусов рассказывает, что полного контроля нет, так как часть местности простреливается с высот
14.10.2020 11:38 Відповісти
То другой Гадрут и он в Аду. Хотя кругом одни армяне.
09.10.2020 23:38 Відповісти
Гадрут взят, оттуда уже видео идет азербайджанское. А истерика у армян оттого, что это ПЕРВЫЙ обитаемый поселок, взятый азербайджанцами. До этого были только руины, в которые армяне превратили азербайджанские села и города.
09.10.2020 23:59 Відповісти
"Мамой клянус!" - забыл добавить тот представитель МО Армении.
10.10.2020 00:07 Відповісти
На свете много мест где кругом одни армяне.
10.10.2020 00:12 Відповісти
подождем
скоро появятся азерские видео из гадрута
а куча дебилов, гадящих здесь, сядет в свое же дерьмо
как уже сели с джебраилом
10.10.2020 00:15 Відповісти
А чего фото не сделал и не выложил в Фейсбуке? Это бы сняло все вопросы.
10.10.2020 00:32 Відповісти
какое еще фото можно сделать на овощехранилище базара на залесье.
10.10.2020 01:04 Відповісти
Вся правда об истоках Карабахского конфликта от болгарской журналистки Цветаны Паскалевой !https://www.youtube.com/watch?v=wLcsdQ4WnSk
10.10.2020 00:51 Відповісти
Ти не "Цветану" цитуй, а Макса Ак-Мурзу слухай... Фільм "В бой идут одни "старики" бачив? Як там Титаренко, в заключному епізоді каже: "Я по этим местам через сто лет без карты летать смогу, потому что они могилами моих товарищей отмечены...". А Макс у Карабаху півноги залишив... Саме тоді, коли конфлікт починався... Так що "не їздь тут, по вухах...", усім нам...
10.10.2020 06:02 Відповісти
ЧичерЫНа тама ишо?
10.10.2020 01:10 Відповісти
Надеюсь этой мерзкой самке с бешенством ватки голову надует окончательно
10.10.2020 22:58 Відповісти
https://youtu.be/mAHWU-Cynag
10.10.2020 02:04 Відповісти
Посмотрите кто такой Пегов, армяно российский шпион! https://haqqin.az/news/191248
10.10.2020 02:22 Відповісти
украина беспилотники купит у америки через 30 лет а пока пострелевать будем
10.10.2020 11:16 Відповісти
Слава визволенню від кацапських окупантів - Молдови, Грузії, Чечні, Азербайджану,України, Естонії, Білорусії, Японії!
10.10.2020 15:47 Відповісти
200 трупов азербайджанских диверсантов в Гадруте будут выданы только представителям Красного Креста
10.10.2020 20:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 