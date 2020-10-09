Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени

Міністерство оборони Вірменії спростовує заяву президента Азербайджану Алієва про взяття селища Гадрута у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс News.am

"Я прямо зараз перебуваю в Гадруті, і навколо бачу тільки вірмен". Про це написав представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованісян на своїй сторінці в Фейсбук.

Нагадаємо, що раніше президент Ільхам Алієв заявив про взяття Гадрута.

Прессекретар президента невизнаного Нагірного Карабаху Ваграм Погосян із цього приводу зазначив, що слова Алієва про взяття Гадрута так само далекі від істини, як "налякане азербайджанське військо від самого Гадрута". "Тобто на десятки кілометрів", - заявив Погосян.

Читайте також: Алієв заявляє, що армія Азербайджану взяла під контроль кілька населених пунктів у Нагірному Карабасі