У світі зафіксовано добовий рекорд кількості заражень COVID-19, понад 350 тис. осіб, - ВООЗ

ВООЗ за добу отримали інформацію про 350 тис. 766 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, що стало рекордом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

Приблизно 110 тис. із цих випадків були виявлені в Європі.

П'ятничний показник на приблизно 12 тис. перевершує колишній найвищий показник, отриманий раніше на цьому тижні.

"Більшість людей у світі все ще схильні до ризику, пов'язаному з цією хворобою", - заявив у п'ятницю на брифінгу виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

Читайте також: ВООЗ проведе спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19

Він зазначив, що країнам варто зосередитися не тільки на обмежувальних заходах, а й на зміцненні систем контролю, тестування, відстеження контактів потенційно інфікованих жителів, а також - на забезпеченні залучення населення до боротьби з інфекцією.

"(Локдауни) можуть бути неминучі там, де хвороба знову вийшла з-під контролю, але ми не повинні миритися з тим, що в кожній державі зростання кількості заражень розглядається лише як терміновий привід для введення режиму ізоляції", - пояснив Раян.

За час пандемії коронавірусу у світі зареєстровано майже 37 млн ​​випадків зараження COVID-19, а також 1 млн смертей. 27,8 млн осіб вдалося повністю вилікуватися.

Однак деякі експерти вважають, що насправді ситуація ще драматичніша: так, раніше в жовтні у ВООЗ припустили, що сліди інфекції можуть бути виявлені у кожної десятої людини на планеті, тобто приблизно у 760 млн осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ