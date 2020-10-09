УКР
У світі зафіксовано добовий рекорд кількості заражень COVID-19, понад 350 тис. осіб, - ВООЗ

ВООЗ за добу отримали інформацію про 350 тис. 766 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, що стало рекордом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє Associated Press.

Приблизно 110 тис. із цих випадків були виявлені в Європі.

П'ятничний показник на приблизно 12 тис. перевершує колишній найвищий показник, отриманий раніше на цьому тижні.

"Більшість людей у світі все ще схильні до ризику, пов'язаному з цією хворобою", - заявив у п'ятницю на брифінгу виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян.

Читайте також: ВООЗ проведе спеціальне дослідження випадків повторного зараження COVID-19

Він зазначив, що країнам варто зосередитися не тільки на обмежувальних заходах, а й на зміцненні систем контролю, тестування, відстеження контактів потенційно інфікованих жителів, а також - на забезпеченні залучення населення до боротьби з інфекцією.

"(Локдауни) можуть бути неминучі там, де хвороба знову вийшла з-під контролю, але ми не повинні миритися з тим, що в кожній державі зростання кількості заражень розглядається лише як терміновий привід для введення режиму ізоляції", - пояснив Раян.

За час пандемії коронавірусу у світі зареєстровано майже 37 млн ​​випадків зараження COVID-19, а також 1 млн смертей. 27,8 млн осіб вдалося повністю вилікуватися.

Однак деякі експерти вважають, що насправді ситуація ще драматичніша: так, раніше в жовтні у ВООЗ припустили, що сліди інфекції можуть бути виявлені у кожної десятої людини на планеті, тобто приблизно у 760 млн осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лише 10-20% хворих на COVID-19 потенційно небезпечні для здорових людей, - ВООЗ

ВООЗ (775) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Выбирайте !!!

Выбирайте правильно !!!

Хоть в этом случае выбирайте правильную больничку возле своего дома,

если не смогли правильно выбрать тех, кто вас защитит.
09.10.2020 23:33 Відповісти
На западе начали ,здесь уже сразу подхватили , только уровень жизни как то не одинаков и у нас это ударит по карманчику многих и очень даже сильно
09.10.2020 23:35 Відповісти
Трамп вроде уже не финансирует эту шарашку. Кто им платит ?
10.10.2020 00:01 Відповісти
но мы не должны мириться с тем, что в каждом государстве рост числа заражений рассматривается лишь как срочный повод для введения режима изоляции Источник: https://censor.net/ru/n3224099

Шантаж?
09.10.2020 23:23 Відповісти
шекели медицинские,видимо,тоже на асфальт пускают...
09.10.2020 23:36 Відповісти
показати весь коментар
Скромний вклад Нашої Епідемії також можна долучити до цього миздобутку?
09.10.2020 23:41 Відповісти
Та капец, лечение от 1000 баксов и до 300 000, Днепр.
10.10.2020 01:07 Відповісти
А вы п*доры без масок ходите дальше, твари.
10.10.2020 01:08 Відповісти
300000 гривен.
10.10.2020 01:09 Відповісти
а що там батьківщина коронавірусу? Не хворіє? Там 1,3 мільярда душ проживає(ло)
10.10.2020 07:49 Відповісти
Забористую бодягу сварили китайские химики!
2022 год - Желтая планета?
10.10.2020 09:57 Відповісти
 
 