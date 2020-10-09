"Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виключив можливість жорсткого карантину по всій Україні. Стримування поширення коронавірусу планується різними обмежувальними заходами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Він зазначив, що на наступному засіданні уряду буде розроблено різні заходи для запровадження в країні в рамках карантину. Серед них обмеження роботи певних закладів та масових заходів.

"Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи, які запропонуємо на наступному засіданні уряду. Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - заявив Степанов.