"Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виключив можливість жорсткого карантину по всій Україні. Стримування поширення коронавірусу планується різними обмежувальними заходами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
Він зазначив, що на наступному засіданні уряду буде розроблено різні заходи для запровадження в країні в рамках карантину. Серед них обмеження роботи певних закладів та масових заходів.
"Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи, які запропонуємо на наступному засіданні уряду. Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - заявив Степанов.
