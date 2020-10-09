УКР
Новини Коронавірус і карантин
"Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов виключив можливість жорсткого карантину по всій Україні. Стримування поширення коронавірусу планується різними обмежувальними заходами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава МОЗ заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

Він зазначив, що на наступному засіданні уряду буде розроблено різні заходи для запровадження в країні в рамках карантину. Серед них обмеження роботи певних закладів та масових заходів.

"Ми зараз розробляємо додаткові обмежувальні заходи, які запропонуємо на наступному засіданні уряду. Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - заявив Степанов.

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923) локдаун (339)
Топ коментарі
+10
это недоразумение почему на этой должности ?

Кто выбрал того, кто его туда назначил ?
10.10.2020 00:00 Відповісти
+10
А какая разница? Не будет локдауна а будет пандемия,по новым дорогам на катафалке
10.10.2020 00:15 Відповісти
+4
Ви не спроможні зебидло змусити м'якого дотримуватися...що говорити про жорсткий
10.10.2020 00:23 Відповісти
а отделение моего банка полностью закрылось и не работает
10.10.2020 00:36 Відповісти
Сама надійна банка трилітрова.
10.10.2020 00:40 Відповісти
ти знаєш є проблеми із зберіганням грошового паперу, коли його багато напхано у банку... міклоклімат там. вологість, температура і т. ін.))
10.10.2020 00:44 Відповісти
Покладьте до банки силикогель. )
10.10.2020 01:04 Відповісти
Поклади банку в термостат, користуйся ********* технологіями. Тим більше що бабло є...
10.10.2020 08:11 Відповісти
бабло завжди є... бабла не може не бути)
10.10.2020 08:25 Відповісти
А в наших банках бабло тоже имеет свойство портиться. С концами

Кстате очередной этап не за горами.
10.10.2020 09:34 Відповісти
надо разбивать бабло на разные банки, тогда и фонд гарантирования вкладов больше покроет сумму возврата
10.10.2020 11:34 Відповісти
Угу. Аж до 25 жовтня...
10.10.2020 02:53 Відповісти
готуй допомогу на поховання. Хоча до кого це я? Мета зелені з олігархами- знищити як можна більше українців
10.10.2020 03:08 Відповісти
Так и есть ! шмигаль уже заявил ,что через 15 лет денег на пенсии , вообще не будет
10.10.2020 04:31 Відповісти
то вони вже заздалегідь розписали бабло, скільки освоять...
10.10.2020 08:29 Відповісти
Во власти одни воры, лохи и лузеры.
10.10.2020 06:23 Відповісти
причому з 1920-х років..
10.10.2020 07:37 Відповісти
государство завсегдашних воров и случайных прходимцев себя исчерпало, привратившись в корыто и суету за место возле кормушки. При этом отгоняя всякими сказками обицянками, страхами , насилием и просто брехней тех кто в очереди стояли. Государство чиновников превратилось в неповортливого монстра паразита для своих громодян , зато шустрых и всеядных мышей шо до всяких накопленых и взятых ими в кредит запасов . В громадах этих мышей хватает но они близко их хорошо видно и можно поймать не то шо на печерских пагорбах. Самоуправлению пора перезапускать новый суспильный договор. А то остались без земли, портов, надр, теперь и без пенсий в недовзи будем. Чего дальше ждать от свиней корыта? Самим в громадах решать надо.
10.10.2020 08:29 Відповісти
Послушаем его через пару дней,когда он в прыжке переобуется
10.10.2020 12:35 Відповісти
 
 