На виборах у США близько 50 тис. виборців отримали поштою неправильні бюлетені. Трамп заявив про фальсифікацію виборів
Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 50 тис. американських виборців отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування на президентських виборах у США.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.
Трамп зазначив: "50 тис. виборців з Огайо отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування. Контроль (за дотриманням чесності голосування) відсутній. Сфальсифіковано вибори!"
Видання Associated Press із посиланням на виборчу комісію штату Франклін (округ Огайо) повідомляє, що загалом відправлено близько 240 тис. бюлетенів.
У комісії уточнили, що 49 669 виборців отримали неправильні бюлетені. Це становить 6% від приблизно 880 000 зареєстрованих виборців округу Франклін і 0,6% із 8 мільйонів виборців, зареєстрованих у всьому штаті на президентські вибори.
У комісії запевняють, що почався новий процес друку, заповнення конвертів і відправлення.
И кому этот скандал выгоден, горбатый Вы наш)
Действующий президент заявляет, что выборы фальсифицируют и не в пользу него. Путька с Лукашенко заплакали от неожиданности подобной ситуации. Разве такое возможно? Да ну, бред какой-то!
Байден - следующий Президент США.
А вот кубинские и венесуэльские эмигранты, их тут более 4 миллионов, это около 20% населения, и это значительная часть электората. Они также расколоты - одна часть, в отличие от эмигрантов других штатов голосуют за республиканцев, так как они настроены жёстче по отношению к диктаторам, другая часть - голосует за демократов, так как они традиционно активнее поддерживают эмигрантов.
Идёт борьба за каждый голос, и он здесь имеет значение."
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53655061
А почему о возможных фальсификациях не говорит противоположная сторона?