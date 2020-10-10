На виборах у США близько 50 тис. виборців отримали поштою неправильні бюлетені. Трамп заявив про фальсифікацію виборів

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 50 тис. американських виборців отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування на президентських виборах у США.

Про це він написав у твітері.

Трамп зазначив: "50 тис. виборців з Огайо отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування. Контроль (за дотриманням чесності голосування) відсутній. Сфальсифіковано вибори!"

Видання Associated Press із посиланням на виборчу комісію штату Франклін (округ Огайо) повідомляє, що загалом відправлено близько 240 тис. бюлетенів.

У комісії уточнили, що 49 669 виборців отримали неправильні бюлетені. Це становить 6% від приблизно 880 000 зареєстрованих виборців округу Франклін і 0,6% із 8 мільйонів виборців, зареєстрованих у всьому штаті на президентські вибори.

У комісії запевняють, що почався новий процес друку, заповнення конвертів і відправлення.

