УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8555 відвідувачів онлайн
Новини
6 381 72

На виборах у США близько 50 тис. виборців отримали поштою неправильні бюлетені. Трамп заявив про фальсифікацію виборів

На виборах у США близько 50 тис. виборців отримали поштою неправильні бюлетені. Трамп заявив про фальсифікацію виборів

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що 50 тис. американських виборців отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування на президентських виборах у США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твітері.

Трамп зазначив: "50 тис. виборців з Огайо отримали зіпсовані бюлетені для заочного голосування. Контроль (за дотриманням чесності голосування) відсутній. Сфальсифіковано вибори!"

Видання Associated Press із посиланням на виборчу комісію штату Франклін (округ Огайо) повідомляє, що загалом відправлено близько 240 тис. бюлетенів.

У комісії уточнили, що 49 669 виборців отримали неправильні бюлетені. Це становить 6% від приблизно 880 000 зареєстрованих виборців округу Франклін і 0,6% із 8 мільйонів виборців, зареєстрованих у всьому штаті на президентські вибори.

У комісії запевняють, що почався новий процес друку, заповнення конвертів і відправлення.

Читайте також: Байден у передвиборчих перегонах випереджає Трампа на 16%, - опитування

Автор: 

вибори (6755) США (24399) Трамп Дональд (7241)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
чувствует, ********** щенок, что програет, вот и начинает хлюздить ))
показати весь коментар
10.10.2020 00:37 Відповісти
+10
Трамп даже скучноват такой предсказуемостью.
показати весь коментар
10.10.2020 00:27 Відповісти
+9
Демократия.
Действующий президент заявляет, что выборы фальсифицируют и не в пользу него. Путька с Лукашенко заплакали от неожиданности подобной ситуации. Разве такое возможно? Да ну, бред какой-то!
показати весь коментар
10.10.2020 00:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже?.. да... уже фальсификации?)
показати весь коментар
10.10.2020 00:22 Відповісти
Пора кому-то вводить новые санкции...
показати весь коментар
10.10.2020 00:27 Відповісти
голосование по почте...нуда откуда фальсификации взяться...хлопчик ты дебил?
показати весь коментар
10.10.2020 02:45 Відповісти
Якби ти, убогий, дійсно жив у Штатах, то знав би, що всі попередні голосування поштою на різних рівнях часто закінчувалися скандалами, судовою тяганиною та фальсифікаціями. Саме на це й розраховують дєрьмократи. А якщо суди затягнуться до 20 січня, дня інавгурації, то ВО президента автоматично стає пелосі. Так зрозуміло?
показати весь коментар
10.10.2020 06:54 Відповісти
Странно - Байден по всем опросам опережает Трампа, разрыв практически неустраним - и тут демократы решили подставиться?
И кому этот скандал выгоден, горбатый Вы наш)
показати весь коментар
10.10.2020 08:12 Відповісти
дурила там такие же опросы как на лубянке либирасты рисуют. (смотри 2016 опросы и те все ясно станет)и освучивают в ссвоих пархатых подконтрольных сми. и кто жопу рвет за голосование по почте кому это выгодно и зачем?
показати весь коментар
10.10.2020 09:00 Відповісти
Ага, Клинтон тоже Трампа побеждала с неустранимым разрывом.
показати весь коментар
10.10.2020 13:50 Відповісти
Якщо іврєйцу немає чого сказати, то іврєєц починає обзиватися. Хуцпа, понімаєшЬ...
показати весь коментар
10.10.2020 14:19 Відповісти
так я так и сказал. но пелоси не прокатит народ уже на взводе https://www.mymilitia.com/militias/
показати весь коментар
10.10.2020 08:57 Відповісти
но, то что будут пересчеты голосов по некоторым штатам и прения весь ноябрь кто победил, в этом я почти уверен
показати весь коментар
10.10.2020 00:25 Відповісти
хорошо, если не перестрелки...
показати весь коментар
10.10.2020 10:29 Відповісти
Трамп даже скучноват такой предсказуемостью.
показати весь коментар
10.10.2020 00:27 Відповісти
Демократия.
Действующий президент заявляет, что выборы фальсифицируют и не в пользу него. Путька с Лукашенко заплакали от неожиданности подобной ситуации. Разве такое возможно? Да ну, бред какой-то!
показати весь коментар
10.10.2020 00:35 Відповісти
чувствует, ********** щенок, что програет, вот и начинает хлюздить ))
показати весь коментар
10.10.2020 00:37 Відповісти
Это ты про Байдена, его сын получил от мера Москвы собянина 1,5 млн долларов. Трамп патриот США и для рашки он гораздо опаснее Байдена
показати весь коментар
10.10.2020 02:29 Відповісти
Это он про трампа.
показати весь коментар
10.10.2020 04:38 Відповісти
Трамп - патріот свого гаманця. Егоістична та неосвічена людина, яка потрапила до Білого дому завдяки дебільному електорату та ненависті старшого покоління до ліваків. Якщо Трамп - найкраще, на що спромоглися республіканці, то це дуже сумно.
показати весь коментар
10.10.2020 06:16 Відповісти
как раз таки избиратели тогда выбрали Хиллари. Выборщики выбрали Трампа.
показати весь коментар
10.10.2020 08:39 Відповісти
Мардва хватит шифрувацца. Апосраны халявки через нет ваняють.
показати весь коментар
10.10.2020 17:08 Відповісти
Кацапская шлюха реально качает америку.
показати весь коментар
10.10.2020 00:43 Відповісти
Та да, байден з шлюхой харріс качають Гамерику.
показати весь коментар
10.10.2020 06:55 Відповісти
А чё не иля шавка. Мардва не будь гнусом, кликамц и калякамц на мастосраном, не гнушайся сваих преткав: салавы свистямы, куди лярвы, эрзаца пердянскава.
показати весь коментар
10.10.2020 17:10 Відповісти
Еще один на Ростов готовится
показати весь коментар
10.10.2020 00:45 Відповісти
Вместо дебатов пусть один км. пробегут. Кто быстрее
показати весь коментар
10.10.2020 00:53 Відповісти
трамп уже никто.он проиграл.пусть манатки на ростов собирает
Байден - следующий Президент США.
показати весь коментар
10.10.2020 01:01 Відповісти
..манатки соберут и зельоных монатиков изрыгают..
показати весь коментар
10.10.2020 01:06 Відповісти
Да да похоже подкацапник рыжий чувствует своё поражение и заранее начинает истерику про фальсификации...
показати весь коментар
10.10.2020 01:13 Відповісти
Что там чувствовать, 13% разница, с виборщиками єто максимум треть штатов за путлерососа.
показати весь коментар
10.10.2020 08:28 Відповісти
Прям как в Украине .Ещё до выборов проигравшие начинают кричать что выборы подтасовали
показати весь коментар
10.10.2020 01:15 Відповісти
Клоун после золотого дождя московской шлюхи, в такой стране как США, намного опаснее для нашей страны чем наш дегенерат.
показати весь коментар
10.10.2020 01:39 Відповісти
опаснее чем корпоративный фашизм байдена?
показати весь коментар
10.10.2020 02:43 Відповісти
Демократы мошенники.
показати весь коментар
10.10.2020 01:53 Відповісти
Я за Байдена і категорично проти Трампа, який ганьбить США,
показати весь коментар
10.10.2020 02:35 Відповісти
потому что ты фаггот
показати весь коментар
10.10.2020 02:41 Відповісти
Байден позорник!
показати весь коментар
10.10.2020 08:32 Відповісти
Какой смелый и неожиданный coming out. Попробуй программу из 12 шагов.
показати весь коментар
10.10.2020 13:57 Відповісти
"Флорида - это гремучая смесь выходцев из всех штатов, республиканских и демократических. Здесь 77% населения белые, а 17% чёрные. Пенсионеры едут сюда , где тёплый климат и море. Голоса традиционно делятся примерно поровну, поэтому к Флориде всегда особое внимание . Даже среди эмигрантов, на результаты выборов русские заметно не повлияют.
А вот кубинские и венесуэльские эмигранты, их тут более 4 миллионов, это около 20% населения, и это значительная часть электората. Они также расколоты - одна часть, в отличие от эмигрантов других штатов голосуют за республиканцев, так как они настроены жёстче по отношению к диктаторам, другая часть - голосует за демократов, так как они традиционно активнее поддерживают эмигрантов.
Идёт борьба за каждый голос, и он здесь имеет значение."
показати весь коментар
10.10.2020 01:54 Відповісти
Флорида - 29 голосов выборщиков, для победы нужно всего 270...
показати весь коментар
10.10.2020 02:14 Відповісти
Вайнштайн считает что гораздо больше левых бюллетеней напечатали и с умыслом. Автомат их будет считывать. В общем странная история. Он тоже получил с буквой в конце алфавита, и его друзья....
показати весь коментар
10.10.2020 03:00 Відповісти
Если выиграет Трамп в США начнется война. Демократы не выдержат второго поражения от "русского" Трампа. Лучше уж сфальцифицировать, чем доводить до ужасных последствий демократической истерии.
показати весь коментар
10.10.2020 03:54 Відповісти
https://www.mymilitia.com/militias/
показати весь коментар
10.10.2020 06:18 Відповісти
Штатам полюбасу конец. Очень скоро.
показати весь коментар
10.10.2020 08:31 Відповісти
не, не конец
показати весь коментар
10.10.2020 10:31 Відповісти
Не пались кацап.
показати весь коментар
11.10.2020 10:35 Відповісти
Дешевая еда дорого стоит....
показати весь коментар
10.10.2020 03:55 Відповісти
На выборах в США около 50 тыс. избирателей получили по почте неправильные бюллетени. Трамп заявил о фальсификации выборов - Цензор.НЕТ 9260
показати весь коментар
10.10.2020 04:01 Відповісти
вове - трындец?
показати весь коментар
10.10.2020 05:31 Відповісти
Трамп боится, он чтото знает 😁
показати весь коментар
10.10.2020 04:40 Відповісти
Знает, что ему конец.
показати весь коментар
10.10.2020 08:29 Відповісти
хрен оторвешь этих клоунов(зе и рыжего)от власти))
показати весь коментар
10.10.2020 05:54 Відповісти
Трамп ще й на третій термін піде.
показати весь коментар
10.10.2020 07:58 Відповісти
Трампушке ловить нефиг
https://www.bbc.com/russian/in-depth-53655061
показати весь коментар
10.10.2020 08:36 Відповісти
тоже самое либирасты постили в 2016м
показати весь коментар
10.10.2020 08:53 Відповісти
Трамп ведет так же, как и любой классический диктатор.
А почему о возможных фальсификациях не говорит противоположная сторона?
показати весь коментар
10.10.2020 09:17 Відповісти
потому что фальсификации в их пользу
показати весь коментар
10.10.2020 10:32 Відповісти
какие фальсификации? С дуба упал?
показати весь коментар
10.10.2020 10:48 Відповісти
Трамп - 74 года, Байден - 77 лет. Пацанва рвется возглавить супер-пупер-мега-державу
показати весь коментар
10.10.2020 09:34 Відповісти
еще и там гражданская война назревает...
показати весь коментар
10.10.2020 10:33 Відповісти
Трамп идиот? Трамп же власть, я это утверждаю. Если при тебе (власти) есть фальсификации, значит ты провалил работу правоохранительных органов. А если ты власть, и при тебе фальсификации, значит ты импотент. Скорей всего, советники из Мордора, решили посоветовать Трампу устроить заваруху. Скорей всего, куча республиканцев это понимают и разгром Трампа на выборах будет ошеломляющим. Но самое интересное, что фальсификации действительно идут, и идут они в пользу Трампа. Я надеюсь в США нет 73% идиотов, которые поведутся на историю о том, что Байден фальсифицирует выборы в пользу Трампа.
показати весь коментар
10.10.2020 11:37 Відповісти
В США власть несколько иначе, нежели у вас в кацапии. Поэтому тебе и непонятно.
показати весь коментар
10.10.2020 14:01 Відповісти
*устроена
показати весь коментар
10.10.2020 14:04 Відповісти
После выборов гражданская война в США не такая уже и не фантазия.. на жаль...
показати весь коментар
10.10.2020 11:44 Відповісти
Уже представляю как всевозможные фрики, потерявшиеся в выборе из 57 полов, атакуют ядренных техасских мужланов при помощи губных помад и фаллоиммитаторов.
показати весь коментар
10.10.2020 14:03 Відповісти
 
 