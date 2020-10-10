За рік ми маємо відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн-формат, - Федоров

До вересня 2021 року в Україні необхідно повністю відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн-формат.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав віцепрем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо за допомогою ідеї, щоб із вересня 2021 взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу і державні органи швидше налагодити взаємодію", - зазначив Федоров.

Мінцифри планує: якщо послуги не буде в онлайні, вона не буде існувати в офлайні. Наразі держава має всі дані про громадянина, проте між реєстрами немає взаємодії.

"Нам потрібно розвиватися революційно. Тому ми хочемо змусити державу швидше адаптуватися і змінюватися", - сказав Федоров.

Також він нагадав, що Мінцифри сподівається збільшити частку ВВП, що формується за рахунок ІТ, з 3% до 10%.

"Ми подаємо до Верховної Ради законопроєкт і сподіваємося на підтримку депутатів – про "Дія-сіті", це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона з найкращою у світі податковою системою. Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", - сказав Федоров.

