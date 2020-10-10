УКР
За рік ми маємо відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн-формат, - Федоров

До вересня 2021 року в Україні необхідно повністю відмовитися від паперових довідок і перейти в онлайн-формат.

Про це в ефірі "Свободи слова" сказав віцепрем'єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми хочемо за допомогою ідеї, щоб із вересня 2021 взагалі не можна було вимагати паперові документи, змусити державу і державні органи швидше налагодити взаємодію", - зазначив Федоров.

Мінцифри планує: якщо послуги не буде в онлайні, вона не буде існувати в офлайні. Наразі держава має всі дані про громадянина, проте між реєстрами немає взаємодії.

"Нам потрібно розвиватися революційно. Тому ми хочемо змусити державу швидше адаптуватися і змінюватися", - сказав Федоров.

Також він нагадав, що Мінцифри сподівається збільшити частку ВВП, що формується за рахунок ІТ, з 3% до 10%.

"Ми подаємо до Верховної Ради законопроєкт і сподіваємося на підтримку депутатів – про "Дія-сіті", це спеціальний правовий режим, спеціальна економічна зона з найкращою у світі податковою системою. Ми хочемо адаптувати це спочатку в ІТ-індустрії перед тим, як перезапускати економіку в Україні взагалі", - сказав Федоров.

Топ коментарі
+23
И вы терпите?
―Мы привыкли.
―К дракону можно привыкнуть?
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство..."
(К/ф "Убить дракона").
10.10.2020 01:06 Відповісти
10.10.2020 01:06 Відповісти
+16
А коли світла не буде,Ви дулю отримаєте. Або буде перевантаження,або банальна поломка електроніки.Повністю не можна відмовлятися.Навіть в технологічній Японії такого не має.
10.10.2020 00:54 Відповісти
10.10.2020 00:54 Відповісти
+7
І листи уряд нам шле ...
10.10.2020 01:26 Відповісти
10.10.2020 01:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Сторінка 2 з 2
Слушаешь этих пацанов и диву даёшся. В стране сплошной неграмотности и полит идиотизма они "за год" решили провести оцифровку власти. За год вы можете только Клычка научить выговаривать слово "диджитализация" и то со второго раза. И что это за параметр по обеспечению интернетом 95%?. Интернет ДОЛЖЕН быть везде, а вот скорость и надёжность по технической возможности. На местах вместо развития вай-фая всё опутали проводами как пауки жопу Бомжу. Пацаны хвалённый Майкрософт уже сколько лет дрочится с 10 виндой, а вы за год и вплоть до коммунизма. Это же полный идиотизм вперемешку с маразмом.
10.10.2020 11:43 Відповісти
10.10.2020 11:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/329418 Причому Майксософт може пів України купити.Такого навіть ні в Південній Кореї,ні в Японії,ні в США немає.А в них багато технологічних корпорацій.
10.10.2020 18:59 Відповісти
10.10.2020 18:59 Відповісти
Это как в темноте. И некого позвать на помощь.
показати весь коментар
10.10.2020 13:39 Відповісти
Мудрый законодатель начинает не с издания законов, а с изучения их пригодности для данного общества.
Жан-Жак Руссо
10.10.2020 15:22 Відповісти
10.10.2020 15:22 Відповісти
Помню как как у нас на работе отменяли бумажный бумагооборот. Неоднократно
Ни разу не получилось. Потому как когда доходит до серьезной ответственности за что-то, то каждый хочет иметь на руках "бумагу" на которой стоит реальная подпись от руки и печать.
Когда можно что-то доказать, и в суде тоже.
10.10.2020 15:29 Відповісти
10.10.2020 15:29 Відповісти
Наблюдал недавно ситуацию в одном из отделений ПФ стольного града Киева - посетитель дает сотруднице ПФ свой ID-паспорт, а она ему говорит, что вы мне это не давайте, у нас тут нет оборудования, где я могу с этой карточкой что-то сделать, несите мне бамажки.
10.10.2020 15:44 Відповісти
10.10.2020 15:44 Відповісти
а давайте ваші зелені пики зникнуть з ТБ та й міністерства?
10.10.2020 17:35 Відповісти
10.10.2020 17:35 Відповісти
И туалетную бумагу пусть заменят компьютером: будут пахнуть тем, что они есть.
Маланское тупорылое гуанище
10.10.2020 17:38 Відповісти
10.10.2020 17:38 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 