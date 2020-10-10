Ворог за минулу добу один раз порушив перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат
За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, втрат серед українських військовослужбовців немає.
Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми, противник зробив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. "Ця вогнева провокація супротивника не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - уточнили в штабі.
"Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться у звіті.
Також повідомляється, що військовослужбовці ЗСУ спільно з вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.
Зокрема, в п'ятницю Об'єднані сили локалізували пожежу в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час остаточно ліквідовано вогнище займання, а поблизу Болотеного продовжуюють гасити вогонь.
"Від початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - констатували в штабі.
Не дає спокою питання: Куди ділися всі оті хейтири повільного наступу за Порошенка? Я так розумію швидка капітуляція їм заходить краще,ніж повільний наступ?Мразота.