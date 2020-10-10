УКР
Новини
Ворог за минулу добу один раз порушив перемир'я на Донбасі, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці на Донбасі один раз порушили режим тиші, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Шуми, противник зробив кілька неприцільних черг зі стрілецької зброї. "Ця вогнева провокація супротивника не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - уточнили в штабі.

"Бойових втрат унаслідок ворожих пострілів не було", - йдеться у звіті.

Також повідомляється, що військовослужбовці ЗСУ спільно з вогнеборцями ДСНС продовжують гасити пожежі на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, в п'ятницю Об'єднані сили локалізували пожежу в районі населених пунктів Новоолександрівка та Катеринівка, неподалік Майорська, в нічний час остаточно ліквідовано вогнище займання, а поблизу Болотеного продовжуюють гасити вогонь.

"Від початку поточної доби, 10 жовтня, в районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Уздовж всієї лінії розмежування спостерігається тиша", - констатували в штабі.

обстріл (31050) Донбас (22366) перемир’я (1006) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
показати весь коментар
10.10.2020 08:23 Відповісти
Устойчівоє перемЬІріє.
показати весь коментар
10.10.2020 08:33 Відповісти
Нельзя прославлять ВСУ , а то ***** обидится , надо подарить пол Украины и Крым в придачу ,путлер зельцмана наградит и по шутовской башке погладит
показати весь коментар
10.10.2020 08:40 Відповісти
"Конфлікт заморожено".
показати весь коментар
10.10.2020 08:23 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2020 08:23 Відповісти
Вже мона проводити вибори.
показати весь коментар
10.10.2020 08:24 Відповісти
З якого дива?
показати весь коментар
10.10.2020 08:26 Відповісти
Устойчівоє перемЬІріє.
показати весь коментар
10.10.2020 08:33 Відповісти
Перший крок на довжелезному шляху не на один рік.
показати весь коментар
10.10.2020 08:37 Відповісти
Підозрюю шо перемьіріє буде лише до виборів. ***** чекає виборів на Домбасі. Узеленські йому щось таки наобіцяли.
показати весь коментар
10.10.2020 08:57 Відповісти
Підозрюю, що ***** вже давно не до нас.
показати весь коментар
10.10.2020 09:03 Відповісти
А до кого ?
показати весь коментар
10.10.2020 09:18 Відповісти
Нельзя прославлять ВСУ , а то ***** обидится , надо подарить пол Украины и Крым в придачу ,путлер зельцмана наградит и по шутовской башке погладит
показати весь коментар
10.10.2020 08:40 Відповісти
"несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия". "Эта огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли" -да вы и не принимали и в ответ на убитых от снайперов за эти месяцы "перемирия" от погибших от взрывов на мин орков (неизвестное взрывное устройство) от просто убийства(неосторожное обращение с оружием) самое главное вы прикрываете убийц, врагов, наших воин, оправдываетесь, то неприцельное а то он сам наступил, а то он сам застрелился, нет обвинений прямого на Мордор, пардон "тойстороны" что они убили, застрелили от снайпера, взорвали, и сразу докладывать всем кричать на весь мир а раз мы жертва сами не хотим признавать то им по барабану да и то ОБСЕ уже даже сама считает тысячами нарушения за это все время а наши оправдываюся и покрывают орков и росcию, понятно это приказ от сцыкуна малороса но разве военное руководство и командиров там на местах в ордло не достало унижать таким образом наших солдат и выполнять все это?
показати весь коментар
10.10.2020 08:54 Відповісти
Не дає спокою питання: Куди ділися всі оті хейтири повільного наступу за Порошенка? Я так розумію швидка капітуляція їм заходить краще,ніж повільний наступ?Мразота.
показати весь коментар
10.10.2020 13:29 Відповісти
 
 