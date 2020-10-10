УКР
Гриценко: "Зеленський і його партія вирішили скинути свою імпотенцію на місцеву владу"

Уряд вчора ухвалив два рішення, які підтверджують імпотенцію центральної влади.

Про це написав у фейсбуці ексміністр оборони Анатолій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд прийняв рішення закликати Київ, Харків і Суми посилити карантин самостійно. Ключові слова: закликати і самостійно. Чому так? Чому не жорстко, рішуче, дбаючи про життя людей, із металом у голосі, з погрозами і поліцейськими рейдами, як це було в лютому-березні?" - зазначає Гриценко.

Він переконаний, що таким чином "вирішили скинути свою імпотенцію і разом із нею негатив на місцеву владу - нехай тепер її проклинають".

Читайте також: Синютка про вибори у Львові: Краще нехай об'єднаються "Євросолідарність" і "Свобода", ніж об'єднаються і переможуть "Самопоміч" та "Слуга народу"

Крім цього, пише Гриценко, уряд ухвалив рішення перекласти на місцеву владу в регіонах функцію встановлення всіх комунальних тарифів для населення: "Нехай населення тепер проклинає за тарифи тих, за кого голосували, аби не Зеленського і його слуг. А тим часом вони ще активніше займуться "великим будівництвом" і відосиками".

"Якщо такими темпами, то в разі чергового наступу Путіна на фронті замість організації оборони країни під керівництвом Верховного Головнокомандувача Київ так само "закличе" місцеву владу в регіонах відбивати агресію теж "самостійно", власними силами й засобами?" - запитує ексміністр.

Гриценко Анатолій (388) місцеві вибори (1367) Слуга народу (2859)
