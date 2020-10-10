Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня
Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.
Про це йдеться в заяві, зачитаній за підсумками тристоронніх консультацій главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Сторони погодились про наступне: 1) оголошується про припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року з гуманітарною метою для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих за посередництва і відповідно до критеріїв Міжнародного Червоного Хреста; 2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково; 3) азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до субстантивних переговорів із метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання; 4) сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу", - наголошується у заяві.
Переговори глави МЗС Вірменії, Азербайджану та РФ, що почалися в п'ятницю в Москві, завершилися в ніч на суботу, вони тривали понад 10 годин.
Учитывая вышенаведенное, военно-политическое руководство Азербайджана признало, что дальнейшие наступательные действия бесперспективыны, вывод армянских войск, на котором настаивал Баку-это утопия.
Алиев пошёл на перемирие, что хорошо, так как оно предотвратит бессмысленную гибель большого числа азербайджанцев и армян, страдания мирного населения.
Я приветствую шаги конфликтующих сторон по примирению и окончанию боевых действий.
Что думает Эрдоган по этому поводу, меня не интересует.
Что за чушь? Ильхам Алиев: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану» https://haqqin.az/news/191269
ни хера не понятно ну или мы чего то не знаем...
именно ето и не понятно....
в любом случае - желаю скорой победы Азербайджану, свое вернуть - святое дело.
как минимум перед етим должны были быть базары Едоргана с ******.
Гадаю, що Азербайджан пішов на цей крок, щоби показати Світу, що далі говорильні нічого не рушиться, ну й підготуватись до наступних дій...
то незачем и доски таскать.
опять же - возможно мы не знаем всего.
Уничтожена бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
https://minval.az/news/124041727 Minval.az
Дата: 2020/10/10 13:51
Перемир"я ,осв"ячене Ху№лом )))))))))
звідки ця зрадо..обська ,"пораженческая" юхня ?
Лахті ,взагалі не розумієш,Що Азербайджан зараз наступає .маючи велику перевагу на цій "ділянці фронту" ?
За кремлівськими стінами війна нового покоління!
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ударные дроны Азербайджана отправили на пенсию армию РФ, пока Путин травит сказки