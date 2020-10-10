Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня

Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Про це йдеться в заяві, зачитаній за підсумками тристоронніх консультацій главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сторони погодились про наступне: 1) оголошується про припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року з гуманітарною метою для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих за посередництва і відповідно до критеріїв Міжнародного Червоного Хреста; 2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково; 3) азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до субстантивних переговорів із метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання; 4) сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу", - наголошується у заяві.

Читайте також: Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени

Переговори глави МЗС Вірменії, Азербайджану та РФ, що почалися в п'ятницю в Москві, завершилися в ніч на суботу, вони тривали понад 10 годин.