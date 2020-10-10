УКР
20 137 156

Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня

Вірменія та Азербайджан за підсумками багатогодинних переговорів у Москві домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня.

Про це йдеться в заяві, зачитаній за підсумками тристоронніх консультацій главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Сторони погодились про наступне: 1) оголошується про припинення вогню з 12:00 10 жовтня 2020 року з гуманітарною метою для обміну військовополоненими та іншими утримуваними особами і тілами загиблих за посередництва і відповідно до критеріїв Міжнародного Червоного Хреста; 2) конкретні параметри режиму припинення вогню будуть узгоджені додатково; 3) азербайджанська Республіка та Республіка Вірменія за посередництва співголів Мінської групи ОБСЄ на основі базових принципів врегулювання приступають до субстантивних переговорів із метою якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання; 4) сторони підтверджують незмінність формату переговорного процесу", - наголошується у заяві.

Читайте також: Представник Міноборони Вірменії спростував заяву Алієва: Я в Гадруті, і навколо одні вірмени

Переговори глави МЗС Вірменії, Азербайджану та РФ, що почалися в п'ятницю в Москві, завершилися в ніч на суботу, вони тривали понад 10 годин.

Азербайджан (887) Вірменія (751) росія (68027) Нагірний Карабах (466)
Топ коментарі
+30
Путин хочет заморозить ситуацию.
показати весь коментар
10.10.2020 09:01 Відповісти
+28
Буде перемЬІріє як у нас на Домбасі з неприцільними пострілами.
показати весь коментар
10.10.2020 09:00 Відповісти
+22
Не яку нас. Нам до азербайджанців ще рости і рости, щоб мати на посту президента свого патріота Алієва, а не інфантильного малороса Зєлєнского. Азербайджан повернув за ці два тижні біля 30 відсотків окупованої території. І йому самому потрібен безумовно і перерочинок, і поповнення військ хоча б тими ж Байрактарами. Бо це не настільки потужна країна з безмежними ресурсами, щоб яести довгострокову війну не лише зАврменами, але й з кацапами. І потрібно взяти до уваги, що миру запросив Пашинян, який і є мторори
, яка отримала поразку. Звісно ж, що Алієв не піде з відвойований територій. І головне - час працює на Азербайджан. Нафта і газ принесуть йому ресурси для майбутнього кидка. В той час, як вірменами сподіватися нема на що. Швидше за все країна вступає у зону турбулентності, як кацапи після поразки від Японії у 1905 році. Пашинян швидше за все втратить владу, як президент, який програв війну. Тому прогнозу, що за час, коли Азербайджан укріпиться, як він це робив останнім часом, вірмени ще більше ослабнуть, як і їхні союзники - рашка. І тоді Азербайджан зробить ще один кидок, внісши корективи на основінабутого досвіду. Тому порівнювати Азербайджан з Україною, президент якої здає її інтереси разом з територією, відаод, чи війська і скорочаючи армію.
показати весь коментар
10.10.2020 09:29 Відповісти
Привід москлям верещати на весь світ які вони невє"б..ені миротворці !!)))
показати весь коментар
10.10.2020 10:20 Відповісти
Країни ЕС засуджують дії Туреччини. Країни ЕС закликають припинити вогонь. Країни цивилизовпного світу закликають Азербайджан та Туреччину припинити войну. Хто за війну? Українці,пакистанці,ИГИЛ та турки))) Проеврлпейська Україна,яка серед корумпованих країн в лідерах підтримує корумпованого Алієва. Логично.
показати весь коментар
10.10.2020 10:37 Відповісти
Не ЄС, а армяни з ЄС. Не путай. Розлізлися по світу, як жиди.
показати весь коментар
10.10.2020 11:15 Відповісти
Невзирая на большой перевес в живой силе и технике, а также колоссальную военную и политическую поддержку Турции, приходится констатировать, что блиц-криг у Азербайджана не удался. Захвачены небольшие куски территории Нагорного Карабаха на севере в районе Талыша, а также на юго-востоке в районе Джебраила-Физули. При этом потери в живой силе и технике у Азербайджана велики.
Учитывая вышенаведенное, военно-политическое руководство Азербайджана признало, что дальнейшие наступательные действия бесперспективыны, вывод армянских войск, на котором настаивал Баку-это утопия.
Алиев пошёл на перемирие, что хорошо, так как оно предотвратит бессмысленную гибель большого числа азербайджанцев и армян, страдания мирного населения.
Я приветствую шаги конфликтующих сторон по примирению и окончанию боевых действий.
Что думает Эрдоган по этому поводу, меня не интересует.
показати весь коментар
10.10.2020 10:50 Відповісти
Та тобі в ТКГ замість дідів потрібно.
показати весь коментар
10.10.2020 11:14 Відповісти
Сам Алиев тебе это сказал? военно-политическое руководство Азербайджана признало .
Что за чушь? Ильхам Алиев: «Армения должна смириться с тем, что эти территории принадлежат Азербайджану» https://haqqin.az/news/191269
показати весь коментар
10.10.2020 12:22 Відповісти
ну и зачем надо было начинать, если потом тормозить?

ни хера не понятно ну или мы чего то не знаем...
показати весь коментар
10.10.2020 10:52 Відповісти
Медведя запросто можно есть и по частям. Если он не в состоянии ответить. А, как выяснилось, таки не в состоянии.
показати весь коментар
10.10.2020 10:58 Відповісти
можно, но его перед етим нужно убить, а уже потом по частям.
показати весь коментар
10.10.2020 11:11 Відповісти
Нет, в том-то и дело, что можно есть неубитого медведя. Для этого надо отрезать от него небольшие кусочки, так, чтобы он этого не заметил, или не смог ответить.
показати весь коментар
10.10.2020 17:39 Відповісти
Наивно.
показати весь коментар
10.10.2020 17:58 Відповісти
Господи Вседержитель!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили в небе украинского Донбасса пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения Донбаса, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и обстрелам донецкой фильтровальной станции, чтобы лишить дончан питьевой воды. Вспомни безумие действия нечестивого Правительства этой раковой опухоли, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и накажи голодом губителей продуктов питания.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» уничтожать фосфорными бомбами жителей сирийских городов.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
показати весь коментар
10.10.2020 13:06 Відповісти
Сміявсь.
показати весь коментар
10.10.2020 15:05 Відповісти
НИЧЕГО НЕ ОСТАНОВЛЕНО . ВСЕ ЭТО БЫЛО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РОССИЯ НЕ ПОТЕРЯЛО ЛИЦО. АЗЕРБАЙДЖАН В ЭТОМ СМЫСЛЕ ПОМОГ РОССИИ. ПРЯМО СЕЙЧАС ИДУТ ИНТЕНСИВНЫЕ БОИ.
показати весь коментар
10.10.2020 12:26 Відповісти
а зачем Азербаиджану кацапское лицо, а тем более его сохранять?
именно ето и не понятно....
показати весь коментар
10.10.2020 12:39 Відповісти
ТЕМ ЧТО , ТАКИМ ОБРАЗОМ РОССИЯ УМЫВАЕТ РУКИ . ВОТ МЫ СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ , НО СТОРОНЫ САМИ НЕ ХОТЯТ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ. АЗЕРБАЙДЖАН ТАКОЕ РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙ УСТРАИВАЕТ. НЕ УСТРАИВАЕТ АРМЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ. МЫ,ПРЯМО СЕЙЧАС ИХ ДОЛБИМ ОЧЕНЬ СИЛЬНО С ЮГА.
показати весь коментар
10.10.2020 12:58 Відповісти
интересная мысль, хоть и все равно не понимаю причем здесь кацапия изначально.
в любом случае - желаю скорой победы Азербайджану, свое вернуть - святое дело.
показати весь коментар
10.10.2020 13:06 Відповісти
Що тут "понимать"? Карабах -- це сестра-республіка Придністров'ю, ДНР, ЛНР, Абхазії, тощо. Замовник, організатор і спонсор, постачальник зброї і живої сили -- Росія. Про що вони могли домовитися в Росії -- тільки про тимчасове перемир'я, якому грош ціна. Вихід для Азербайджану, це виселити вірменів зі своєї території, тобто з Карабаху, як колись турки виселили греків.
показати весь коментар
10.10.2020 17:59 Відповісти
"ДНР, ЛНР" - шо ето за звери и набор буков?
показати весь коментар
10.10.2020 18:03 Відповісти
Хвалить и превозносить алиева никак не стоит. Он **** камуняча, сам гебист, сын гебиста. ************. Думаю, что эту войну он начал чтобы пресечь оппозицию, которая прекрасно знает ему цену. Это договорняк с ******. Он думает что он **** сам хитрый и путем войны он укрепит свой авторитет. Вангую что все будет ровно наоборот - когда народ поймет, что он делает и для чего, армия уйдет в Баку чтобы его свергнуть. В общем будет обычный бардак сраны, которая борется за то, чтобы власть стала народной. Армяне вновь захватят Карабах и его очень быстро признают россия и франция да и еще много кто. И всё. Азербайджан уже ничего не сможет сделать, так как от него даже турки отвернутся.
показати весь коментар
10.10.2020 10:56 Відповісти
А тобі що з того? Дивіденти?
показати весь коментар
10.10.2020 11:12 Відповісти
ЗАТКНИСЬ ЛУЧШЕ ИДИОТ, НЕ МЕЛИ ЧУШЬ.
показати весь коментар
10.10.2020 12:27 Відповісти
последнее, шо я мог представить - Азербайджан на переговорах в мацкве.
как минимум перед етим должны были быть базары Едоргана с ******.
показати весь коментар
10.10.2020 11:06 Відповісти
Фєдєрашка буде намагатись забовтати ситуацію...
Гадаю, що Азербайджан пішов на цей крок, щоби показати Світу, що далі говорильні нічого не рушиться, ну й підготуватись до наступних дій...
показати весь коментар
10.10.2020 11:10 Відповісти
Азербайджан зробив векличесну дурницю, це йому буде дорого коштувати.
показати весь коментар
10.10.2020 11:15 Відповісти
если у тебя нет сил и средств на "начинать большое строительство"
то незачем и доски таскать.
опять же - возможно мы не знаем всего.
показати весь коментар
10.10.2020 11:19 Відповісти
Ары опять всех наиграли???
показати весь коментар
10.10.2020 11:23 Відповісти
Алієв дуже нагадує Ердогана,- такий же міцний, послідовний і цілеспрямований. А як відстоює свої землі, що загарбали супротивники! Шмарклі у нього треба повчитись, а не мавпувать лУКАШЕНКА.
показати весь коментар
10.10.2020 11:24 Відповісти
Переговоры надо проводить в Анкаре и давить эту армянскую нечисть по всем пунктам. А вот увидите как подло и преступно масква снова вооружит армян и они снова развяжут войну на НЕ СВОЕЙ территории. Кацапам верить себя не уважать.
показати весь коментар
10.10.2020 11:31 Відповісти
ЗАПАСАЙТЕСЬ ПОПКОРНОМ. МЫ ПРОДОЛЖАЕМ МОЧИТЬ АРМЯНСКИХ ТЕРРОРИСТОВ.
показати весь коментар
10.10.2020 13:00 Відповісти
30 років Азербайджан планомірно йшов до цієї ведети,нам треба піднімати економіку ,віру в людей через вирішення внутрішніх проблем.
показати весь коментар
10.10.2020 11:36 Відповісти
Большая ошибка Алиева. ******* хачей оккупантов и парашу до границы без переговоров. Если бы Сталину сказали-Переговоры,под Минском в 44м?Жаль что не все зависит от Алиева😠
показати весь коментар
10.10.2020 11:48 Відповісти
Парашинян как и Путин, при слове беспилотник, ссут кипятком, зачем **** понижать было градус? Куй железо параши, пока горячо..
показати весь коментар
10.10.2020 11:52 Відповісти
Наступающим тоже нужна передышка,азербайджанцы спокойно закрепятся на новых позициях,легко проведут разведку для дальнейшего наступления одновременно показав всему миру, как они,высокомерно и с позиции победителя,сделали одолжение жалкому просителю путину и его шестеркам армяшкам позабирать с поля боя трупы своих горе вояк.
показати весь коментар
10.10.2020 11:59 Відповісти
это еще на 30 лет....
показати весь коментар
10.10.2020 12:08 Відповісти
НЕТ, УЖЕ НЕТ! ПРЯМО СЕЧАС ИДУТ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ . ВСЕ ЭТО БЫЛО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЛИЦА РОССИИ.
показати весь коментар
10.10.2020 12:29 Відповісти
Перемирие не соблюдаются, во время онлайн репортажа турецкого телевидения в 12.23 была обстреляна деревня.
показати весь коментар
10.10.2020 12:30 Відповісти
Армянская армия предприняла попытку наступления СРОЧНО https://haqqin.az/news/191270
показати весь коментар
10.10.2020 12:30 Відповісти
https://minval.az/news/124041727 ВС Азербайджана уничтожили бронетехнику армян, нарушивших перемирие: видео

Уничтожена бронетехника противника, нарушившего режим прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
https://minval.az/news/124041727 Minval.az


Дата: 2020/10/10 13:51


Перемир"я ,осв"ячене Ху№лом )))))))))
показати весь коментар
10.10.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/370397 Умнички
показати весь коментар
10.10.2020 12:49 Відповісти
МИНСКАЯ ГРУППА НЕИЗМЕННО МУТНАЯ !)
показати весь коментар
10.10.2020 13:13 Відповісти
Алиев пояснил согласие на перемирие. Армянам дают возможность уйти без новых потерь. Если они признают, что Карабах - это Азербайджан, и уводят своих солдат, со стороны Азербайджана военная часть операции по возвращению контроля над оккупированными землями прекращается. Если Армения не согласна или не будет этого придерживаться, военная часть продолжится.
показати весь коментар
10.10.2020 14:44 Відповісти
Звичайно,що "мир",на зразок "мінського".Усе і скрізь таємно,підло,нахабно буде окуповано Путлером.Лишилося 30 км,аби захопити ,(як фейковий миротворець), азербайджанську нафтову трубу до Європи і Азербайджан,Грузія,Україна будуть під його повним контролем.Беззуба бабця Європа нічого з агресором не зробить,Америка віддалилася від слабаків по їхній жеж вині,Україну міжусобиці роздерли,а Турція не така вже й могутня.Тому готуйтеся тупі рекрути бути найманцями параші у майбутній війні з турками за газпромівські срублі.
показати весь коментар
10.10.2020 15:58 Відповісти
.Лишилося 30 км,аби захопити ,(як фейковий миротворець), азербайджанську нафтову трубу до Європи і Азербайджан,Грузія,Україна будуть під його повним контролем..

звідки ця зрадо..обська ,"пораженческая" юхня ?
Лахті ,взагалі не розумієш,Що Азербайджан зараз наступає .маючи велику перевагу на цій "ділянці фронту" ?
показати весь коментар
10.10.2020 20:56 Відповісти
Замаскована окупація-таємні наміри-це і є хитрий план.Тут без прихованого мату та образ такі виродки тому й не діють-бо "їхтамнемає"-це просто лапті порозліталися від азерівських дронів.Шкода що в Україні-український петра отизм поросячий-13200-і жертв серед населення і (!) жодного загиблого на фронті з привладних депутатів ВР,проте повчати когось ура-петраотизмом -мастаки та ще й які матюгливі!
показати весь коментар
11.10.2020 00:43 Відповісти
путін даремно клепав танки та інший, сьогодні же непотрібний брухт!
За кремлівськими стінами війна нового покоління!
https://www.youtube.com/watch?v=*********** Ударные дроны Азербайджана отправили на пенсию армию РФ, пока Путин травит сказки

Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я у Карабасі з опівдня 10 жовтня - Цензор.НЕТ 192
показати весь коментар
10.10.2020 20:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 