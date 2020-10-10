В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 5 728 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За добу одужали 1 920 пацієнтів, померли 108 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 256 266 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402), Одеській (338), Тернопільській (306) і Житомирській (306) областях.

Днем раніше, 9 жовтня, лабораторно підтверджено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - 5 804 хворі, 8 жовтня за добу - 5 397 осіб; 7 жовтня було 4 753 нові випадки захворювання; 6 жовтня - 4 348 випадків.

Читайте також: "Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи