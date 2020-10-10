УКР
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли

В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 5 728 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

За добу одужали 1 920 пацієнтів, померли 108 хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 256 266 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402), Одеській (338), Тернопільській (306) і Житомирській (306) областях.

Днем раніше, 9 жовтня, лабораторно підтверджено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - 5 804 хворі, 8 жовтня за добу - 5 397 осіб; 7 жовтня було 4 753 нові випадки захворювання; 6 жовтня - 4 348 випадків.

Читайте також: "Жорсткого локдауну в жодному разі не буде", - Степанов про карантинні заходи

Автор: 

Не переживайте, в нас є коронавірусний фонд.
10.10.2020 09:34 Відповісти
+6
А влітку свистіли що ми вже на плато.
10.10.2020 09:29 Відповісти
+5
Зате янелох будує дороги. До кладовищ і піариться на цьому.
10.10.2020 09:36 Відповісти
За будь якої політичної "Бубочки" в Україні при владі, було-б теж саме! Забезпечена медицина, без успішної економіки, неможлива! А економіку, у нас валять вже три десятиліття всі Мудила, і навіть одна Вона що старцювала...
10.10.2020 09:42 Відповісти
Закая разніца коли дороги в Кончі-Заспі освітлені та заасфальтовані
10.10.2020 09:49 Відповісти
В усьому світі?!
10.10.2020 09:48 Відповісти
Тільки у нас. В інших країнах їх називають інакше: стадо, барани, вівці теж десь 73%.
10.10.2020 09:52 Відповісти
Як не називай, але - "В мире зафиксирован суточный рекорд числа заражений COVID-19".
10.10.2020 09:55 Відповісти
Як завжди - зебіли і дороги. Нахрена зебілам антиковідний фонд?
10.10.2020 09:49 Відповісти
Дійсно, якщо навіть маску вдягнути мізків не вистачає.
10.10.2020 12:12 Відповісти
наоборот, гораздо больше чем пишут. Думаешь случайно озвучили 9000, это факт. Носите маску в переполненных маршрутках не работает.
10.10.2020 09:39 Відповісти
Для того, щоб так казати, потрібно спочатку дійсно її носити. А то у вас: я не буду носити, бо і так знаю, що то не працює.
10.10.2020 12:14 Відповісти
А влітку свистіли що ми вже на плато.
10.10.2020 09:29 Відповісти
Зате янелох будує дороги. До кладовищ і піариться на цьому.
10.10.2020 09:36 Відповісти
Не хвилюйтесь, все "елітне" бидло надійно забезпечене медичною допомогою, в "Феофанії" навіть косарка за 18 000 $ є!..
10.10.2020 09:37 Відповісти
... только штрафы и большие!! Что то может поймут. В Австралии за нарушение условий карантина..11000 долларов и арест. Вся Малайзия...Индонезия. Тайланд и все страны этого региона .. в масках на улицах... транспорте.. не говоря уж о торговых центрах. Понимают...что лечить никто не собирается.... и заболевшим остаётся только молится. ((((
10.10.2020 09:55 Відповісти
ГЄна...багато в Україні з зайвими 5000 тисячами баксів їздить в маршрутках ?
10.10.2020 11:03 Відповісти
Да ты что? Вот когда...клоун...будешь заполнять въездную электронную декларацию https://www.qld.gov.au/border-pass/general и получишь свой код-разрешение...то там и прочтёшь..сколько тебе влупят за покидание места самоизоляции. А 4620 долларов...это касается граждан Австралии и это цифра страховки.... если ты застрахован... и прибыл из района...определённого австралийским правительством..как опасного и будешь обязательно проходить карантин. И сумма зависит от количества детей с тобой. Если ты один...2800...если двое 3710... с детьми 4165...4620...7875... За отсутствие на твоей морде маски штраф не предусмотрен. Только предупреждение. Иностранные граждане... обязательный карантин за свой счёт..14 дней. Без права покидания места карантина. нарушение 11000 австралийских долларов. Повторное нарушение...- арест!!!
10.10.2020 11:05 Відповісти
не погоджусь..
Штрафи "божеські" 500 -1000 грн,але котрі будуть брати масово,прямо на вулиці,ЕФЕКТИВНІШІ ,бо наглядніші...
ДЕБІЛА БЕЗ МАСКИ В МАРШРУТЦІ ЧИ ЕЛЕКТРИЧЦІ що не платить,або без документу,по якому можна виписати штраф -Моррдою в підлогу ,висадити і завести у поліцейський відділок.. "для встановлення особи"..
10.10.2020 11:01 Відповісти
.. а Ви попробуйте взяти штраф на вулиці у громадянки без маски.... Вона і Вам і поліцейскому очі вицарапає...І народ буде ще заступатися. У нас дурні поліцейські і дурний народ. Країна суцільного беззаконня і небажання виконувати даже ті предостороги, що небезпечні для життя! Тому у дальнійшому ...лікарні не будуть приймати ... будуть боліти массово...і вмирати значно частіше. А там і бунти почнуться..і лікарні громити будуть... і все інше.... Винуваті ВСІ.... але не кожний окремо. ))))
10.10.2020 11:18 Відповісти
у чомусь ви праві.. народ ОЧУНЯЄ ,коли вже не буде кому трупи вивозити .....
Я про те,що зараз ВЗАГАЛІ штрафна система "не працює"
10.10.2020 11:40 Відповісти
так до цього ж і йде!!!((( Пам*ятаєте навесні.... Ніякого ковіду нема... придумали... народ дурять...трупи по Європі фейк...маски не рятують....((( Де ці горлопани? Тихенько сидять і читають. А штрафувати наше населення нема сенсу. Поперше... нема системи штрафу ... майже ніхто не носить документи... А по друге... народ буде захищати тих..кого захочуть штрафонути... А це суцільно буде. Поки кожний у своїй родині не побачить результати ковіду.... ніхто не очуняє. А до Нового року побачить більшість..з такими темпами і з такою безалаберностю.... Поки не торкнеться... не зрозуміють!!!((((
10.10.2020 11:52 Відповісти
допоки свобордоолюбиві довбо..оби у своїй масі не почнуть носити маски ,а "влада довбо..бів" не зменшить штрафи до 500грн-1000 і не заставить міліцію ці штрафи брати масово -НЕ ВРЯТУЄ НІЯКА КІЛЬКІСТЬ Лікарень і "ліжкомісць".. Особливо,коли доведено,щло імунітет -лише на 4 місяці максимум...
10.10.2020 10:52 Відповісти
Не переживайте, в нас є коронавірусний фонд.
10.10.2020 09:34 Відповісти
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 9654
10.10.2020 09:37 Відповісти
Вам поставлять крапельницю і випишуть чек на 30000 грн на пігулки. А короновірусний фонд справді є, просто з нього не можна брати гроші, бо якщо з нього почати брати гроші, то фонд зникне.
10.10.2020 09:40 Відповісти
30 000 не чув... можливо у Києві..
МАКСИМАЛЬНИЙ "чек на руки" в Україні на утримання ковід -хворого в день 20 000 у Львові.

Сума озвучена,і підтверджена депутатом Львівської міськради Козловським на сесії міськради.. Коли він не витримав "наглої простоти пана Андрія Садового "Доля"...
10.10.2020 11:43 Відповісти
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 4237
10.10.2020 09:41 Відповісти
Медицинская маска или смерть!Смерть ближним!Смерть дальним.!Сводки с фронта.Лук ,чеснок,чаище!Я ношу ожерелье из чеснока.
10.10.2020 09:43 Відповісти
забий зразу собі осиновмй кілок у груди..
ЩОБ ВЖЕ НАДІЙНІШЕ...
10.10.2020 10:53 Відповісти
Нда.....

9 октября, коронавирусом - 5 804 больных,
8 октября за сутки - 5397 человек;
7 октября было 4753 новых случая заболевания;
6 октября - 4 348 случаев.
10.10.2020 09:47 Відповісти
В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли - Цензор.НЕТ 5337
10.10.2020 09:47 Відповісти
Величайший предлагает Олимпиаду в Украине провести, даже не сомневаюсь, откуда деньги возьмутся))
10.10.2020 09:59 Відповісти
ЗЕ-гарант національної безпеки витратив кошти на самопіар - "будівництво доріг".
10.10.2020 10:21 Відповісти
Я навіть знаю, чим це все закінчиться. Лікарі остаточно на все плюнуть, не будуть ставити навіть крапельниці і підходити не більше одного разу до хворого. І хворі зрозуміють, що вижити вдома у них більші шанси, ніж в лікарні і статистика хворих покращиться, тому що перестануть звертатися.
10.10.2020 09:51 Відповісти
Вот и пришли к новым " рекордам" - **.. "чемпионы по борьбе с ковидом" Уверенными шагами идем к 6000, да нет чего там к 7000 тысяч заболевших в сутки и 120, да чего уж к 150 умерших в день. Но как говорилось в детской книжке " Мальчиш Кибальчиш" - " Нам бы день простоять, да ночь продержаться" - так вот Зе команде нужно простоять , продержаться и провести выборы, а потом.. Ну что потом, потом это уже совсем другая история. Потом объявят во всем виновным министра здравоохранения и еще пару персонажей, отправят в "Куршавель", а Зе скажет что он то тут не при чем.. Он же не врач.. и то верно ну какой из клоВуна - врач .
10.10.2020 09:59 Відповісти
есть ещё на планете, минимум одно "белое пятно". остаётся не открытым самое высокогорное плато в мире. ))
10.10.2020 10:20 Відповісти
Зато дороги будут отличные.
Ну если и не отличные, то хоть свои заработают нормально
10.10.2020 10:25 Відповісти
особливо тупим..


90 відсотків заражених ковідом -безсимптомні..

але інфікувати інших певний час можуть..
-----------
2. можлива ситуація посмилки, тому тестуватись краще повторно..
----------
3.На жаль,в Україні НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ з кількістю тестів "на душу населення" .В ипреджаємо у Європі по цьому показнику лише Албанію..
10.10.2020 10:57 Відповісти
Остаётся только поздравить руководящую мед верхушку и пособолезновать погибшим на своём посту Врачам. А это падло которое провело 146 реформ пусть хлебает свои реформы. а я ему желаю всю оставшуюся жизнь только хлебать большой ложкой, то что оно натворило.
10.10.2020 11:25 Відповісти
А куда подевались ковидоотрицатели требовавшие "Покажите мне переполненные больницы"? Сейчас даже комментов их не найти. Небось, поудаляли от стыда подальше.
10.10.2020 11:36 Відповісти
у них зараз нова фішка -перейшли просто на критику ЗЕ... -"де ковідфонд?"
і на підтримку Арменії в карабахському конфлікті... РОБОТА У НИХ ЗАВЖДИ Є...
10.10.2020 11:45 Відповісти
В больницах людей не больше, чем прошлой осенью. Но ковидобесы продолжают истерить.
10.10.2020 13:43 Відповісти
У нас за день заболевает почти в 2 раза больше людей, чем в Эстонии за все время. Так что Ваша информация для Украины не актуальна.
10.10.2020 14:09 Відповісти
Я про Украину. И пора бы уже научиться отличать заболевших от носителей.
10.10.2020 14:37 Відповісти
На основании чего Вы сделали такой вывод?
10.10.2020 14:40 Відповісти
У центрі Києва (станція метро "Кловська") стоять три агітаційні намети.
зелень, зажоп'є і Удар. Здогадайтеся з трьох разів хто з агітаторів стоїть у масці.
А ішна гидота лізе до людей і тицькає в руки зелені та сині коронавірусні листівки.
10.10.2020 12:34 Відповісти
Смотрите на ютубе "Срочная новость! Организаторов к0видгеноцида ждёт уголовный трибунал!"
10.10.2020 13:45 Відповісти
К новому году умирать будет по 200 человек в день, к марту по 400.
10.10.2020 19:10 Відповісти
Странно все как то,но похоже взаимосвязано. Чем больше количество положительных результатов тестирования,тем сильнее раскручивается тема покупки российской "вакцины".
и идиотам не понять.что это сомнительное пойло будет за копейки,но ПРОТИВОЯДИЕ!!! от этого суррогата будет стоить очень больших денег.
10.10.2020 20:43 Відповісти
 
 