В Україні за добу 5 728 нових випадків COVID-19, 1 920 осіб одужали, 108 померли
В Україні станом на ранок суботи зафіксовано 5 728 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу.
Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
За добу одужали 1 920 пацієнтів, померли 108 хворих.
Загалом від початку пандемії в Україні коронавірус виявили у 256 266 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (532), Харківській (510), Хмельницькій (402), Одеській (338), Тернопільській (306) і Житомирській (306) областях.
Днем раніше, 9 жовтня, лабораторно підтверджено найбільшу кількість інфікованих коронавірусом - 5 804 хворі, 8 жовтня за добу - 5 397 осіб; 7 жовтня було 4 753 нові випадки захворювання; 6 жовтня - 4 348 випадків.
Штрафи "божеські" 500 -1000 грн,але котрі будуть брати масово,прямо на вулиці,ЕФЕКТИВНІШІ ,бо наглядніші...
ДЕБІЛА БЕЗ МАСКИ В МАРШРУТЦІ ЧИ ЕЛЕКТРИЧЦІ що не платить,або без документу,по якому можна виписати штраф -Моррдою в підлогу ,висадити і завести у поліцейський відділок.. "для встановлення особи"..
Я про те,що зараз ВЗАГАЛІ штрафна система "не працює"
МАКСИМАЛЬНИЙ "чек на руки" в Україні на утримання ковід -хворого в день 20 000 у Львові.
Сума озвучена,і підтверджена депутатом Львівської міськради Козловським на сесії міськради.. Коли він не витримав "наглої простоти пана Андрія Садового "Доля"...
ЩОБ ВЖЕ НАДІЙНІШЕ...
9 октября, коронавирусом - 5 804 больных,
8 октября за сутки - 5397 человек;
7 октября было 4753 новых случая заболевания;
6 октября - 4 348 случаев.
Ну если и не отличные, то хоть свои заработают нормально
90 відсотків заражених ковідом -безсимптомні..
але інфікувати інших певний час можуть..
-----------
2. можлива ситуація посмилки, тому тестуватись краще повторно..
----------
3.На жаль,в Україні НЕДОПРАЦЬОВУЮТЬ з кількістю тестів "на душу населення" .В ипреджаємо у Європі по цьому показнику лише Албанію..
і на підтримку Арменії в карабахському конфлікті... РОБОТА У НИХ ЗАВЖДИ Є...
зелень, зажоп'є і Удар. Здогадайтеся з трьох разів хто з агітаторів стоїть у масці.
А ішна гидота лізе до людей і тицькає в руки зелені та сині коронавірусні листівки.
и идиотам не понять.что это сомнительное пойло будет за копейки,но ПРОТИВОЯДИЕ!!! от этого суррогата будет стоить очень больших денег.