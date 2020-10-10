УКР
Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО

Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО

Місто Горішні Плавні (Полтавська обл.) за комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА), що враховує ступінь забруднення атмосферного повітря за п'ятьма пріоритетними забруднюючими домішками, в першому півріччі 2020 року знову має найкращий показник серед 39 міст України, в яких розраховується індекс (1,4).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б.Срезневского.

Зокрема, список міст із дуже високим рівнем забруднення очолюють Маріуполь (14,3), Кам'янське (13,1), Одеса (13), Дніпро (12,4) і Кривий Ріг (12).

За ними - Київ (9,5), Миколаїв (8,3), Херсон (7,8), Черкаси (7,8) та Запоріжжя (7,7).

"Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був зумовлений здебільшого значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин", - констатується в дослідженні ЦГО.

Читайте також: У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря

Зазначається, що показник КІЗА загального рівня забруднення атмосферного повітря в містах України в першому півріччі 2020 року знизився до "підвищеного" рівня (6,9) з "високого рівня" (7,1) у першому півріччі 2019 року і 7,6 - у першому півріччі 2018 року. Якщо минулого року поліпшення відбулося за рахунок зниження вмісту фенолу, то  цього року - фтористого водню.

ЦГО вказує, що порівняно з минулим роком у 16 містах спостерігалося зниження рівня забруднення атмосферного повітря (за КІЗА), найпомітніше - в Дніпрі, Миколаєві, Луцьку (до 6,4) і Лисичанську (до 5,0).

Водночас у восьми містах рівень забруднення зріс, найпомітніше - в Кременчуці (до 7,1) і Черкасах.

Найменш забруднене повітря (за КІЗА) у січні-червні 2020 року, окрім Горішніх Плавнів, було в Ізмаїлі (2,8), Світловодську (2,8), Харкові (3,1) і Чернівцях (3,3).

повітря (172) забруднення (247) Маріуполь (3268) Горішні Плавні (21)
+5
Короче везде олигарх Ахметов гадит
Донецкую область загадил , Мариуполь загадил , сейчас пытается загадить Запорожье ( после покупки Запорожстали )
10.10.2020 10:26 Відповісти
+5
Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 6915
10.10.2020 10:33 Відповісти
+2
Вообще-то его хата в новом доме в Киеве рядом с СБУ . Боится жить далеко . Его наверно СБУ и охраняет 😀😀😀
10.10.2020 10:39 Відповісти
А по названиям и не скажешь.. ( "шутка- юмора")
10.10.2020 10:00 Відповісти
А сколько в Горишних Плавнях заводов?
https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC8xNsnQ0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVoMLmy_su9hwYcfFjgt7L-y4sFXhwv4Luy9suLAJxFUAEhsuNl7YChTaCpEHAH85bD9sAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj6obG3vKnsAhVuhosKHRRdBQMQ6BMoADASegQIFhAC Население : 51 955 (2017 г.).... На одной "Азовстали" Мариуполя работает мабуть весь город Горишни Плавни
10.10.2020 10:15 Відповісти
Дело не столько в заводах, а в ГОК (рудник) находяться прямо возле этого города. Знающие люди рассказывали, что радиация там не детсякая. Говорят, что до пенсии на этом карьере никто не доживает. А воздух может быть и чище чем у остальных промышленных городах...
показати весь коментар
Не триндіть як ота тринда.
Нема тут радіації. Яма дуже глибока - спека + висока вологість = негатив для зроров'я.
Повітря чисте коли вітер західний - відстойники з пульпою на сході.
10.10.2020 11:27 Відповісти
Вибачте, я нЄ мЄстний Я написал лиш те, що мені якось розповів один мужичок. Їхали якось разом в одному вагоні. Він там каже працював охоронцем. Каже зарплата мала, зато радіація велика. Їхав на заробітки в Київську область на будівництво якесь.
показати весь коментар
10.10.2020 10:33 Відповісти
Вообще-то его хата в новом доме в Киеве рядом с СБУ . Боится жить далеко . Его наверно СБУ и охраняет 😀😀😀
10.10.2020 10:39 Відповісти
10.10.2020 10:42 Відповісти
Ооо, я пам'ятаю відрядження до Маріуполя (радіотелевізійний передавальний центр) наприкінці 90-х. В радіорелейній апаратній (міжміський обміг телепрограмами та телефонією) побачив дивний розклад комутацій за різними напрямками. Спитав що це і чому?
- Це скорельовано з "вихлопами" різних заводів, які призводять до завмирань радіосигналу (у гігагерцевому діапазоні). Тому перед черговим вихлопом перемикаємося на "обхідну" радіорелейну лінію . А перед вихлопом іншого заводу - повертаємося до першої лінії.
Абалдєть!
10.10.2020 10:36 Відповісти
Тоже відкриття. Він завжди такий був.
10.10.2020 10:53 Відповісти
Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях

*************
В дєрєвнє Гадюкіно ідуть дожді... (с)

Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 1964
10.10.2020 10:59 Відповісти
Ещё бы...никогда не забуду"маленькую веру",где поезд ездит практически по двору,где дети играют...
10.10.2020 11:18 Відповісти
Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО - Цензор.НЕТ 8601/
10.10.2020 11:48 Відповісти
Мэр Мариуполя бойченко крышует проделки ахметова
10.10.2020 11:57 Відповісти
не могу вставить видео.... но пусть центр Кривого рога покажут
10.10.2020 12:07 Відповісти
не знаю на счет Мариуполя, но вот у нас в Харькове гребаный коксохимзавод травит капец просто, невозможно помещение даже проветрить, жуткая вонь химией, аж в горле першит, и власть полностью импотентная, у завода этого куча нарушений, руководство забило на власть полностью, и что они сделали? оштрафовали аж на 200 грн.. твари вонючие.
10.10.2020 15:14 Відповісти
Тепер у Горішніх Плавнях не тільки ґепічна назва, але ще й найкраща екологічна ситуація
10.10.2020 16:51 Відповісти
Никалаев- жутко зас.аный город. Хотя никакого призводства нет
10.10.2020 20:23 Відповісти
 
 