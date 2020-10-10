Маріуполь лідирує щодо забруднення повітря серед промислових міст. Найкраща ситуація в Горішніх Плавнях, - ЦГО
Місто Горішні Плавні (Полтавська обл.) за комплексним індексом забруднення атмосфери (КІЗА), що враховує ступінь забруднення атмосферного повітря за п'ятьма пріоритетними забруднюючими домішками, в першому півріччі 2020 року знову має найкращий показник серед 39 міст України, в яких розраховується індекс (1,4).
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б.Срезневского.
Зокрема, список міст із дуже високим рівнем забруднення очолюють Маріуполь (14,3), Кам'янське (13,1), Одеса (13), Дніпро (12,4) і Кривий Ріг (12).
За ними - Київ (9,5), Миколаїв (8,3), Херсон (7,8), Черкаси (7,8) та Запоріжжя (7,7).
"Дуже високий і високий рівень забруднення повітря був зумовлений здебільшого значними середніми концентраціями формальдегіду, діоксиду азоту, фенолу, фтористого водню, оксиду вуглецю, завислих речовин", - констатується в дослідженні ЦГО.
Зазначається, що показник КІЗА загального рівня забруднення атмосферного повітря в містах України в першому півріччі 2020 року знизився до "підвищеного" рівня (6,9) з "високого рівня" (7,1) у першому півріччі 2019 року і 7,6 - у першому півріччі 2018 року. Якщо минулого року поліпшення відбулося за рахунок зниження вмісту фенолу, то цього року - фтористого водню.
ЦГО вказує, що порівняно з минулим роком у 16 містах спостерігалося зниження рівня забруднення атмосферного повітря (за КІЗА), найпомітніше - в Дніпрі, Миколаєві, Луцьку (до 6,4) і Лисичанську (до 5,0).
Водночас у восьми містах рівень забруднення зріс, найпомітніше - в Кременчуці (до 7,1) і Черкасах.
Найменш забруднене повітря (за КІЗА) у січні-червні 2020 року, окрім Горішніх Плавнів, було в Ізмаїлі (2,8), Світловодську (2,8), Харкові (3,1) і Чернівцях (3,3).
