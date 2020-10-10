УКР
Степанов про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19: Передаватимемо їм зразки

Державні установи відправлятимуть у приватні лабораторії зразки для проведення тестувань на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, яким чином приватні лабораторії буде залучено до проведення тестування на коронавірусну хворобу:

"Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір, тобто мазок у людини, передаватиме зразки у приватні лабораторії, які вже будуть проводити тестування на відповідному лабораторному устаткуванні", - сказав він на брифінгу в суботу.

Читайте також: Приватні лабораторії роблять до 20% тестів на COVID-19, - Степанов

Степанов також пояснив: "Це не означає, що зараз приватна лабораторія почне робити просто для людей із вулиці ці тести. Ми просто не зможемо це проконтролювати, бо ми приватним лабораторіям будемо платити гроші".

Глава МОЗ зазначив, що в приватні лабораторії будуть відвозити зразки для проведення тестувань на COVID-19.

карантин (18172) тестування (462) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+5
чо.жинка в одессе ,в авангарде уже успела частную лабораторию открыть? пора и тут бабло косить?
10.10.2020 10:32 Відповісти
+4
Бабос для дружков которые подделывают результат анализа на выборах.
10.10.2020 10:52 Відповісти
+4
Но если за налоги мы ничего не получаем взамен, то получается что у нас отбирают часть результатов нашего труда без согласия, получается мы часть времени работаем на государство по принуждению не получая взамен ничего, а это классическое рабство.
10.10.2020 11:00 Відповісти
Баблос для приватників .
..Оце медичні реХформи !!
показати весь коментар
10.10.2020 10:38 Відповісти
Соросята, [07.10.20 13:30]
Сорос взял на содержание Супрун и ее активистов


Ульяна Супрун, ее экс-заместитель Павел Ковтонюк и бывшая глава Директората стратегического планирования Минздрава Ирина Литовченко из фонда Таблеточки переходят к Томашу Фиале в финансируемую им Киевскую школу экономики .


https://t.me/shadow_anonymous_insights/1217 Коллеги сообщают (), что для них специально создали Центр экономики здравоохранения.

О новом центре сообщил и Милованов.
Лицом проекта решили сделать Ковтонюка.
Супрун для публики будет выступать приглашенным специалистом
10.10.2020 12:48 Відповісти
Соросята, [07.10.20 18:30]
Годовой бюджет Центра экономической стратегии Томаша Фиалы - 11 миллионов гривен
Обратили внимание, как красиво ребята расписали своих доноров. Вот только 10 из 11 миллионов - вливания Сороса и его структур


11 220 545 - поступления в 2019 году
5 131 000 - внес на счет лично соросовский кошелек Томаш Фиала
3 644 515 - гранты от соросовского фонда Возрождение
1 553 527 - грант от европейской филии соросовского фонда Открытое общество
200 000 - благотворительное пожертвование от компании Поликомпани.
Учредитель компании - Драгон Капитал. Бенефециар - Томаш Фиала
10 529 042 - поступление с соросовских счетов. Дальше - мелкие гранты от дружеских к Соросу организаций
На эти деньги финансируются безработные активисты (https://t.me/sorosata/402), которые решают кому в суде работать можно, а кому нет.
На эти деньги финансируются аналитики, которые https://t.me/sorosata/370 разрабатывают программы (), как уничтоженить государственные предприятия для их дальнейшей продажи
На эти деньги https://t.me/sorosata/306 лоббируются инициативы (), которые позволили НАТО и специализированным фондам программы правительства США проводить оборонный заказ в Украине в обход тендеров, называя это реформой оборонного заказа.
На эти деньги оплачиваются советники ), которые бесплатно работают в государственных структурах помощниками и советниками
10.10.2020 12:50 Відповісти
Пошли в … ворюги , барыги на беде ! Не справились , разворовали всю помощь - в тюрьму !
10.10.2020 10:40 Відповісти
Это ты считаешь что они не справились.
А они считают что справились.
10.10.2020 12:00 Відповісти
ничего личного - только бизнес (такое объяснение подходит?)
10.10.2020 10:52 Відповісти
В их объяснениях не нуждаюсь , за легковерных дураков обидно , наслаждайтесь лохотроном от шапито 🤢🤡💩🎪95
10.10.2020 12:27 Відповісти
то маячня...скоріш доплачують за кожного невиявленного.вірніше,наказують за кожного виявленого
10.10.2020 10:58 Відповісти
З березня місяця з тих коштів що заклали в ковідний фонд можна було по всій країні побудувати мережу *********** лабораторій,але кому про це розповідати....таку владу тре не у відставку а розстрілювати за те,що вони роблять,лобісти гребані.
10.10.2020 10:46 Відповісти
https://twitter.com/tsnua

https://twitter.com/tsnua ТСН.ua (канал 1+1)

https://twitter.com/tsnua @tsnua

https://tsn.ua/********/u-sluzi-narodu-proponuyut-zakupiti-rosiysku-vakcinu-vid-covid-19-yakscho-ta-pokazhe-svoyu-efektivnist-1643227.html

Нардеп зі "Слуги народу" пропонує закупити російську вакцину від COVID-19, якщо та покаже свою ефективність

Степанов о привлечении частных лабораторий к тестированию на COVID-19: Будем передавать им образцы - Цензор.НЕТ 545
10.10.2020 10:48 Відповісти
Московітська вакцина для українців з новачком ?
10.10.2020 12:25 Відповісти
для виборців ОПЗЖ ...)))))
10.10.2020 12:51 Відповісти
І Шарія... ))

Кажуть,рашен Спутнік 5 ,,так бореться з Ковідом(трохи),але створює дуже сприятливі умови для СПІДу....
10.10.2020 12:57 Відповісти
Только для вас «слуг и ваших хузяйвов пархатых»
10.10.2020 12:29 Відповісти
т.е. для людей как было за деньги так и будет, но для "образцов" привозимых больничками это будет за деньги державы? правильно?
что ж так тупорыло делать заявления???)))) нарид дальше слова "бесплатно" не читает !!!))))
10.10.2020 10:50 Відповісти
А нафиг тогда государство и налоги? Какую они роль выполняют?
10.10.2020 10:51 Відповісти
собирать налоги и жить-поживать за эти налоги (чтоб и внукам хватило)
10.10.2020 10:53 Відповісти
Так и есть , РАБСТВО , и оплата за ваш труд смешная
10.10.2020 12:32 Відповісти
Цікаво чим відрізняється лікування КОВІД-19 від інших ГРВІ? Якщо нічим, то тратити кошти на ці аналізи немає сенсу, хіба шо для статистики, бо розповсюдження вже не контрольоване і зупинити це не можливо, а з накладанням созонних вірусів потреба у діагностиці зросте, але знову ж чи є різниця у лікуванні.
10.10.2020 10:56 Відповісти
скажу так - за декілька днів починається запалення легенів, і якщо лікувати 2 тижні лише антибіотиками - стає лише гірше. Але без результату - лікують.. в мого колеги 3 тижні лікували а потім сказали, що загубили результат. Переробили вже по крові - та за день був ковід... але ж він 3 тижні їздив на крапельницю звичайним таксі! бо у лікарню не клали.
10.10.2020 11:06 Відповісти
ні.. ще не всі дурантинофіли ВИМЕРЛИ... )))

Горпинюк..Нестеров ...)))


Зачєм лєчіться!!?? ФСЄ УМРЬОМ !!!
10.10.2020 12:53 Відповісти
Это схема называется "откат". Будем вам давать образцы на тесты и вы поделитесь с нами бабками. Даже школьник сразу бы понял
10.10.2020 11:00 Відповісти
С масками не получилось с вакцинами загвоздка, но мы заставим лохотрон делать тесты. Ну а дальше дело техники. Есть предложение выдать каждому гражданину его гроши на тест
от государства и тогда ковид зникне.Все станут лечить то что болит. Орви,инсульт а не кормить шарлатанов ковидных.
10.10.2020 11:15 Відповісти
Лахті...

у вас методологічна помилка...
типова для населення мордору..

це там можна заставити.(владі нагнути громадян)..
Степанов про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19: Передаватимемо їм зразки - Цензор.НЕТ 8066
10.10.2020 12:55 Відповісти
Ще раз...

Вакцини не ліки... Вакцинуються НА ПЕРСПЕКТИВУ...і ,при наявності альтернативи,ніхто при здоровому розумі ,крім упоротої "вати" вакцинуватись кацапським Спутніком 5 не буде )))

тому вітаю появу рашистського Спутніка 5 на ринку як засобу перетворення української "вати" у перегній
10.10.2020 13:02 Відповісти
Зе барыги маски из стратегического запаса украли , как раз в разгар первой волны
10.10.2020 13:28 Відповісти
Зараз тести в державних клініках платно, а в приватних буде безкоштовно!..
Блд, , на кого ця заява розрахована??
Можливо для 73% ідіотів і проконає !
10.10.2020 12:22 Відповісти
Как всегда !
10.10.2020 12:33 Відповісти
 
 