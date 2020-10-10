Степанов про залучення приватних лабораторій до тестування на COVID-19: Передаватимемо їм зразки

Державні установи відправлятимуть у приватні лабораторії зразки для проведення тестувань на COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, яким чином приватні лабораторії буде залучено до проведення тестування на коронавірусну хворобу:

"Ми будемо контрактувати через наші лабораторні центри можливості приватних лабораторій щодо проведення тестувань. Тобто наша мобільна бригада або лікарня, яка здійснює забір, тобто мазок у людини, передаватиме зразки у приватні лабораторії, які вже будуть проводити тестування на відповідному лабораторному устаткуванні", - сказав він на брифінгу в суботу.

Степанов також пояснив: "Це не означає, що зараз приватна лабораторія почне робити просто для людей із вулиці ці тести. Ми просто не зможемо це проконтролювати, бо ми приватним лабораторіям будемо платити гроші".

Глава МОЗ зазначив, що в приватні лабораторії будуть відвозити зразки для проведення тестувань на COVID-19.